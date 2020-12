3 min

Alkohol nur am Platz: Die Darts-Party wird anders

Nähe, Menschenmassen und ganz viel Alkohol: Die Darts-WM steht für alles, was in Zeiten der Pandemie verboten ist. Doch während hierzulande die Maßnahmen immer härter werden, dürfen in London Fans in den «Ally Pally» - und dort kräftig trinken.

Von dpa