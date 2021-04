Alster Hamburgs Hockey-Damen verpassen Landesmeister-Finale

Die Hockey-Damen des Club an der Alster Hamburg haben beim Turnier der Landesmeister das Endspiel verpasst. Foto: picture alliance / dpa (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / dpa)

Amsterdam - Die Hockey-Damen des Club an der Alster Hamburg haben beim europäischen Final-Four-Turnier der Landesmeister das Endspiel knapp verpasst.

Im Turnier-Auftaktmatch mussten sich die Hanseatinnen in Amsterdam dem Club de Campo Madrid im Penaltyschießen mit 3:4 (1:1, 0:0) geschlagen geben. So bleibt Alster Hamburg am Ostersonntag (13.30 Uhr) nur das kleine Finale um Platz drei.

In der regulären Spielzeit egalisierte Felicia Wiedermann (59. Minute) die Führung der Spanierinnen durch Carmen Cano Ruiz (44.) kurz vor Schluss und rettete ihr Team in das Shootout. Dort war es dann neben Viktoria Huse ausgerechnet auch Torschützin Wiedermann, die mit ihrem Versuch scheiterte.

