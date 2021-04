2 min

Archie Thompson: Jeder Schuss ein Tor zum Weltrekord

Der australische Fußballer steuert am 11. April 2001 zwei Hattricks in einer Halbzeit und insgesamt 13 Tore zum 31:0 in der WM-Qualifikation gegen Amerikanisch-Samoa bei.

Von Björn-Christian Schüßler Sportredakteur Mainz