Argentinische Fußballprofis sitzen in Frankfurt fest

Drei Fußballprofis aus Argentinien sitzen im Transitbereich des Frankfurter Flughafens fest. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Sie wollten eigentlich zurück in die Heimat – doch nun sitzen drei argentinische Fußball-Profis am Frankfurter Flughafen fest. Leonardo Gil (28), Sergio Vittor (30) und Cristian Guanca (27), die in Saudi-Arabien aktiv sind, leben seit fünf Tagen im Transitbereich. Die Fraport bestätigte am Donnerstag unserer Zeitung den Fall. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet. „Die Spieler und ihre Familien werden gut versorgt“, erklärt ein Sprecher der Fraport. Demnach erhalten die Südamerikaner ausreichend Nahrung, können zudem in dem Hotel im Transitbereich sowie dort aufgestellten Feldbetten schlafen. „Auf dem Boden muss niemand nächtigen“, so der Fraport-Sprecher.

Die Spieler waren auf dem Weg nach Buenos Aires. Das Problem laut „Bild“: Der Flug wäre zunächst nach Sao Paolo gegangen, Brasilien wiederum erlaubt derzeit keine Verbindungen von dort aus ins Nachbarland. Da eine erforderliche Genehmigung für einen Privatflug von Sao Paolo nach Buenos Aires beim Abflug in Frankfurt fehlte, dürfen die Profis nicht weiter. Der Marktwert der Spieler liegt zwischen einer und drei Millionen Euro.

Die Einreiseerlaubnis nach Argentinien kann nur die nationale Flugbehörde (ANAC) ausstellen, in Absprache mit Regierung und Gesundheitsministerium. Gil gegenüber der „Bild“: „Wir haben an alle Türen geklopft. Es ist eine Schande! Leere Flugzeuge fliegen nach Buenos Aires – um Nicht-Argentinier einzusammeln. Wir verstehen nicht, warum die Regierung uns als Argentinier zurücklässt.“ Guanca sitzt sogar mit Frau, zwei Kindern und seiner Mutter fest.

Verknüpfte Artikel

Die Bundespolizei sagte unserer Zeitung, dass am Donnerstagmorgen zahlreiche Anfragen von Medienvertretern eingegangen sind. Die Beamten klären derzeit intern, inwiefern ein Kontakt zu den Spielern möglich ist.