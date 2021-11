Beachvolleyballerin Laura Ludwig bekommt zweites Kind

Bekommt ihr zweites Kind: Laura Ludwig. Foto: Frank Molter/dpa (Bild: dpa) (Foto: Frank Molter/dpa)

Hamburg - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig bekommt ein zweites Kind. «Ich bin schwanger», schrieb die Goldmedaillengewinnerin von 2016 auf Instagram.

«Es ist wie Teo ein Wunschkind.» Ludwig hat mit ihrem Mann Imornefe Bowes bereits einen drei Jahre alten Sohn. Sie sei die ersten Wochen der Schwangerschaft «einfach nur müde, aber happy» gewesen, schrieb die 35-Jährige.

In dem Beitrag betonte Ludwig, die mit Margareta Kozuch bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer im Viertelfinale ausgeschieden war, dass sie auch mit zwei Kindern an der Qualifikation für die Spiele 2024 in Paris teilnehmen wolle. «Mit wem das sein wird, weiß ich noch nicht», schrieb sie. Es müsse Schritt für Schritt gehen und zunächst heiße es: «Dem Bauch beim Wachsen zusehen.»

