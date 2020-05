Boykott vor 40 Jahren: Kratschmers Olympiasieg-Traum zerstört

Jetzt teilen:

AUCH BACH DABEI Die Liste der westdeutschen Sportlerinnen und Sportler, deren Olympia-Hoffnungen vor vierzig Jahren platzten, ist lang. Auch der heutige IOC-Chef Thomas Bach gehört dazu. Eine Auswahl: Ulrike Meyfahrth, Annegret Richter, Dietmar Mögenburg,Thomas Wessinghage, Harald Schmid, Karl-Hans Riehm (alle Leichtathletik), Stefan Blöcher (Hockey), Heiner Brand, Horst Spengler, Erhard Wunderlich (alle Handball), Thomas Bach (Fechten), Eberhard Gienger (Turnen), Michael Groß (Schwimmen).





ZORNHEIM - 15. Mai. Der Tag einer Entscheidung, die tiefe Furchen in der Seele hinterlassen hat. „Das war ein Schock“, erinnert sich Guido Kratschmer an die Nachricht an jenem 15. Mai. Vor exakt 40 Jahren. Olympia-Boykott, keine Teilnahme an den Spielen im Jahr 1980 in Moskau. Das Nationale Olympische Komitee Deutschlands hatte gegen den Sport entschieden.

40 Nein-Stimmen nach heftiger Diskussion in der Mitgliederversammlung des NOK konnten es nicht verhindern – denn 59 Vertreter der Sportverbände stimmten für den Boykott, den Bundeskanzler Helmut Schmidt gefordert hatte, um dem Aufruf der USA zu folgen. Den Sport auf dem Altar der Politik geopfert – als Reaktion auf den Einmarsch sowjetischer Truppen im Dezember 1979 in Afghanistan.

„Ich hatte nicht damit gerechnet“, schaut Kratschmer zurück, „ich war mir sicher, dass sich das NOK über den Vorschlag Schmidts hinwegsetzen würde.“ Es kam anders. Kratschmer durfte wie andere deutsche Sportlerinnen und Sportler nicht unter den fünf Ringen starten. Eiskalt erwischt im Kalten Krieg.

Ein harter Schlag. Der Zehnkämpfer des USC Mainz war Goldkandidat, hatte vier Jahre zuvor in Montreal die Silbermedaille geholt. Und jetzt lief alles optimal: „Ich war in der Vorbereitung nicht verletzt, hatte sehr hart trainiert“, erinnert sich Kratschmer. Als 27-Jähriger schien er am Zenit seines Leistungsvermögens. „Die Goldmedaille war mein Lebensziel.“

Dann der Knockout. Wie in diesem Jahr fiel der 15. Mai auf einen Donnerstag, Kratschmer war auf dem Weg zum Zehnkampf-Meeting in Götzis, als er die Nachricht im Radio hörte. Wut und Enttäuschung kannten keine Grenzen. „Ich war sauer auf den Bundeskanzler. Das war alles überzogen. Nur die Sportler waren betroffen. Die Wirtschaft hat nichts unternommen.“ Im Gegenteil: Drei Wochen vor Eröffnung der Spiele besuchte der Bundeskanzler zwei Tage lang die sowjetische Führung um Leonid Breschnew in Moskau, vereinbarte neue Verträge für Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Ein weiterer Schlag ins Gesicht für den Sport. Die Fassungslosigkeit von damals ist Guido Kratschmer auch heute noch anzumerken. Natürlich komme jetzt, am 40. Jahrestag, „alles wieder hoch“.

Weltweit schlossen sich 42 NOK dem Boykott an. Aber: Die meisten von ihnen aus Dritte-Welt-Länder und – aus Solidarität zu Afghanistan – aus islamisch geprägten Staaten. Aus Europa folgten neben der Bundesrepublik lediglich die Norweger den USA. Die deutschen Athletinnen und Athleten mussten also mit ansehen, wie enge politisch Verbündete wie Großbritannien oder Frankreich an den Start gingen – weil deren NOK dafür gestimmt hatte. Kratschmer reiste nach Moskau, auf Einladung des Magazins „Stern“, für das er seine Eindrücke schilderte. Die waren mau: „Ein Zehnkampf-Wettbewerb ohne Spannung.“ Der Brite Daley Thompson holte als Sieger nur 84 Punkte mehr als Kratschmer vier Jahre zuvor bei seinem Olympia-Silber. Als die erste der zehn Disziplinen anstand, brodelte es im Auf-die-Tribüne-Verbannten: „Beim Start des 100-Meter-Laufes war ich sehr aufgewühlt.“

Knapp einen Monat zuvor hatte Kratschmer ein beeindruckendes Zeichen seiner Stärke gesetzt und in Bernhausen mit 8649 Punkten einen Fabelrekord aufgestellt. „Ich war zufrieden mit dem Weltrekord“, ordnet der gebürtige Großheubacher heute ein, „aber glücklich war ich nicht.“

Tief wurde das Loch in den folgenden Monaten: „Ich konnte mich im Training nicht mehr richtig motivieren. Immer wieder die Frage: Warum? Wieso?“ Wenn er auf den Boykott angesprochen wurde, „wurde es sehr emotional“. Im Dezember 1980 wurde er zum „Sportler des Jahres“ gewählt, das hat ihn aufgebaut. „Aber erst 1983 konnte ich mich wieder einigermaßen motivieren.“ 1984 belegte er als 31-Jähriger bei Olympia in Los Angeles den vierten Platz. Ein Riss der Achillessehne beendete 1988 Kratschmers Karriere.

Inzwischen, sagt der heute 67-Jährige, habe er den Boykott verarbeitet. „Aber es hat etwa zwanzig Jahre gedauert.“ Nun sind zwei weitere Dekaden vergangen. Kratschmer lebt im rheinhessischen Zornheim, weniger als zehn Kilometer entfernt ist Niklas Kaul in Saulheim aufgewachsen, der aktuelle Zehnkampf-Star des USC Mainz. Dessen WM-Triumph im vergangenen Jahr hat Kratschmer vor dem Fernseher miterlebt. Auch Kauls Olympia-Traum ist – wegen Corona – geplatzt. Aber nur vorläufig. „Das ist nicht zu vergleichen mit 1980“, sagt der ehemalige Sport- und Biologie-Lehrer, „diesmal sind alle betroffen. Und es gibt nächstes Jahr einen neuen Anlauf.“ Bei ihm dagegen verpuffte eine Einmal-und-nie-wieder-Gelegenheit. Der Boykott hat Guido Kratschmer die Chance auf den Olympiasieg genommen.