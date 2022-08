Braunschweig schwimmt ins EM-Halbfinale

Rückenschwimmer Ole Braunschweig in Aktion. (Bild: dpa) (Foto: Ian Rutherford/PA Wire/dpa)

Rom - Nur rund 14 Stunden nach seiner Bronzemedaille über 50 Meter ist Rückenschwimmer Ole Braunschweig ins EM-Halbfinale über die doppelte Distanz eingezogen. Der 24 Jahre alte Berliner schlug in Rom nach 54,53 Sekunden an und schwamm damit die zwölftschnellste Zeit der Vorläufe.

„Es war schwierig. Ich habe wenig geschlafen. Meine Beine taten schon ein bisschen weh und der ganze Körper war ein bisschen wie Mus“, sagte Braunschweig. Er ergänzte: „Fürs Halbfinale hat es erstmal gereicht. Das war das Ziel. Da muss ich heute Nachmittag nochmal eine Schippe drauflegen fürs Finale und dann werden wir sehen.“

Für Nele Schulze reichte es über 50 Meter Brust nicht für das Semifinale. Sie schied in 32,28 Sekunden aus. In der Abendsession am Dienstag haben Langstreckenexperte Florian Wellbrock über 1500 Meter Freistil und Brustschwimmer Lucas Matzerath im 50-Meter-Rennen Medaillenchancen.



