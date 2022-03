Bucs-Trainer über Brady-Comeback: „Tür ist niemals zu“

Quarterback Tom Brady hat in seiner Karriere sieben Mal den Super Bowl gewonnen. (Bild: dpa) (Foto: Chris O'meara/AP/dpa)

Tampa - Die Verantwortlichen bei den Tampa Bay Buccaneers wollen Tom Brady die Möglichkeit zur Rückkehr in die NFL geben, sollte der zurückgetretene Quarterback seine Meinung ändern.

„Diese Tür ist niemals zu. Wenn er zurück kommen will, kommt er zurück“, sagte Buccaneers-Cheftrainer Bruce Arians. Manager Jason Licht sagte, er habe keinerlei Informationen dahingehend, dass Brady sich mit einem Comeback beschäftige und er wolle keinerlei Druck ausüben auf seinen „guten Freund“. „Aber, er ist Tom Brady. Wenn ein Tom Brady zurück kommen will, würden wir ihn willkommen heißen.“ Brady hatte seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet.

Der inzwischen 44-Jährige ist der erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte und hat in seiner Karriere sieben Mal den Super Bowl gewonnen. Die ersten sechs Titel holte er mit den New England Patriots, den siebten Sieg vor einem Jahr mit den Tampa Bay Buccaneers. Nach seiner zweiten Saison in Florida beendete er seine Karriere.

Die Buccaneers sind eines von zwei Teams, das im Herbst das erste NFL-Spiel in Deutschland bestreitet. Wer der Gegner bei der Partie in München sein wird, ist noch nicht bekannt.

