Corona-Krise: Diese Trainer und Studios halten euch fit

Fitnessstudio zu? Kein Problem! Viele Trainer aus der Region bieten Online-Workouts an. (Foto: Yakobchuk Olena – stock.adobe)

REGION - Fitnessstudio zu, Tanzschule geschlossen, Vereinstraining auf unbestimmte Zeit verschoben. Auf Sport verzichten muss während der Coronakrise aber trotzdem niemand. Viele Trainer in den Großräumen Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Gießen und Wetzlar bieten online Workouts an. Wir haben zusammengetragen, wer wann was anbietet.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird stetig ergänzt. Einige Trainer bieten verschiedene Arten von Workouts an (z.B. Krafttraining und Yoga), werden aber nur in einer Kategorie aufgezählt.

Ganzkörper-Workouts

Das beste !ch (Mainz, Wiesbaden, Frankfurt):

Wer ? Belinda Starbatty und Christine Calandri

Was ? Vier-Wochen-Programm mit Total Body Workout, Bauch-Beine-Po und Fatburner, außerdem Meditation und Mentaltraining

Wann ? Dienstag: 18 Uhr Bauch-Beine-Po, 20 Uhr Mentaltraining; Mittwoch: 18 Uhr Meditation; Donnerstag: 18 Uhr Ernährungsschulung; Freitag: 18 Uhr Fatburner, 20 Uhr Total Body

Wie viel ? 20 Euro pro Woche oder 70 Euro für vier Wochen

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Verknüpfte Artikel

Kraftladen (Mainz)

Was ? live-Kurse, u.a. Krafttraining, HIIT, Surfgymnastik, Yoga

Wann ? Verschiedene Zeiten, hier geht's zum

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Sporttreff Mainz-Bretzenheim

Was ? Mobilisation, Kräftigung, Dehnung, Entspannung

Wann ? Wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Vita Herborn

Was ? Workouts, Ernährungstipps, Entspannung, Therapieübungen

Wann ? Wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Equipment ? Größtenteils ohne, teilweise mit Blackroll

TSV 05 Allendorf/Lahn e.V.

Was ? Videos und live-Videos zu Krafttraining, High Intensity, Stretching, Aerobic, Zumba

Wann ? unterschiedliche Zeiten, s.u.

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

100% Fitness (Linden)

Was ? Videos mit Kräftigungsübungen

Wann ? Wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Mrs. Sporty (Taunusstein)

Was ? Bauch-Beine-Po, HIIT, Yoga und mehr für Mitglieder

Wann ? unterschiedliche Kurszeiten, s.u.

Wie viel ? Für Mitglieder kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Mrs. Sporty (Wiesbaden)

Was ? live-Kurse, Training per App und Videos

Wann ? live-Kurse 11 Uhr und 17.30 Uhr

Wie viel ? Für Mitglieder kostenlos, Angebote für Interessierte

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

TSV Schott (Mainz)

Was ? Tägliche Challenge aus den Bereichen Kraft und Ausdauer

Wann ? Wann immer ihr wollt, aber im besten Fall 1x täglich

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Turnverein Hahn 1903 e.V. (Taunusstein)

Was ? Workouts per Video oder schriftlich

Wann ? Wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Gym7 (Mainz und Mommenheim)

Was ? Video-Workouts

Wann ? Wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Black-Box sports academy (Osthofen)

Was ? Live-Kampfkunst und -Fitness-Videos

Wann ? Kurszeiten per E-Mail an info@BlackBoxSports.de

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Turngemeinde Worms

Was ? Turnübungen live beim Offenen Kanal

Wann ? Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils 18 Uhr

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Turngemeinde Osthofen

Was ? Turnübungen live

Wann ? verschiedene Kurszeiten, s.u.

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Infos und Anmeldung : Homepage

Jodis Trainingscamp (Mainz)

Was ? Live-Kurse (Functional Training, Kickboxen, Yin Yoga)

Wann ? verschiedene Kurszeiten, s.u.

Wie viel ? Einzelne Einheit: 13 Euro, 5er-Karte: 59 Euro, 10er-Karte 115 Euro

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Bewegungszentrum (Mainz)

Was ? live-Kurse und Videos (u.a. Rückentraining, Zumba, ...)

Wann ? hier findet ihr die

Wie viel ? live-Kurse kostenlos für Mitglieder, Videos kostenlos für alle

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

GETSAFEpro (Mainz)

Was ? Videos zu Krav Maga / Selbstverteidigung

Wann ? wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Geübte und Fortgeschrittene

Crossfit Zollhafen (Mainz)

Was ? live-Workouts

Wann ? unterschiedliche Kurszeiten, s.u.

Wie viel ? kostenlos testen, dann 119 Euro pro Monat

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

TuS Büdesheim (Bingen)

Was ? Videos: Pilates, Rückenfit u.v.m.

Wann ? wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Zinckernagel (Alzey)

Was ? live-Workouts: Rücken-, Stabilitäts-, Kraft-, Koordinations- und Beweglichkeitstraining, Yoga

Wann ? fester Kursplan, s.u.

Wie viel ? für Mitglieder kostenlos, für alle anderen auf Spendenbasis

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Infos und Anmeldung : Homepage; Facebook

Body Culture (u.a. Darmstadt, Groß-Gerau, Weiterstadt)

Was ? über 700 Trainingsvideos

Wann ? wann immer ihr wollt

Wie viel ? für Mitglieder kostenlos, neue Mitglieder: 19,99 oder 24,99 Euro alle 14 Tage

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Infos und Anmeldung : Homepage

Laufmamalauf (Mainz)

Was ? Video-Kurse für Schwangere und Mamas

Wann ? fester Kursplan, s.u.

Wie viel ? 8 Euro pro Einheit

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Yoga

Yogaplus (Mainz)

Was ? live-Yogakurse

Wann ? feste Kurszeiten (s.u.)

Wie viel ? teilweise kostenlos, ansonsten: Einzeleintritt 8 Euro, 5er Karte 35 Euro, 10er Karte 69 Euro, 20er Karte 119 Euro

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Equipment ? Yogamatte, alles andere findet sich im Haushalt: 1 - 2 Decken, Kissen, Gürtel und dicke Bücher statt Yogablöcken

Monkey Yoga (Mainz)

Wer ? Lisa Kauff

Was ? Yogakurse auf YouTube

Wann ? Wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Monki Yoga (Wiesbaden)

Was ? live-Yogakurse

Wann ? feste Kurszeiten (s.u.)

Wie viel ? 0-12 Euro

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Yoga im Zentrum (Mainz)

Was ? live-Yogakurse

Wann ? feste Kurszeiten (s.u.)

Wie viel ? Schnupperstunde: 15 Euro, Einzelstunde: 75 Euro, Monatsbeitrag: 80 Euro

Geeignet für ? Geübte und Fortgeschrittene, Einsteigern werden Einzelstunden empfohlen

Youga (Darmstadt)

Was ? Yoga-Videos

Wann ? wann immer ihr wollt

Wie viel ? 54,74 Euro pro Monat

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Cityoga (Darmstadt)

Was ? live-Yogakurse über Instagram, Facebook und YouTube

Wann ? feste Kurszeiten, s.u.

Wie viel ? 8er Karte: 54 Euro

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Pure Ashtanga Yoga (Darmstadt)

Was ? live-Yogakurse

Wann ? feste Kurszeiten, s.u.

Wie viel ? Mitglieder frei, Gäste 11 Euro

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

InFlow Studio (Gießen)

Was ? live-Yogakurse

Wann ? feste Kurszeiten, s.u.

Wie viel ? 5er-Quarantäne-Karte: 49 Euro

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Yogastudio OM (Gießen)

Was ? Yogakurse auf YouTube

Wann ? wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Breathe Smile Move (Wiesbaden)

Was ? live-Kurse für Yoga, Faszientraining u.m.

Wann ? fester Kursplan, s.u.

Wie viel ? ab 8 Euro

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Tanz

Zumba Homies (Mainz und Wiesbaden)

Wer ? Alfredo Santangelo, Andrea Leick, Ashtar Gourie, Basma Fatmi, Corinna Allendorff, Estefanos Naser, Evi Mpetziou, Katharina Hochler, Milu Nia Fadl, Silke Natalis-Anzmann, Stine Gores, Sylvie Kaufmann, Paraskevi Rizos-Schilling, Quynh Le - Becker

Was ? Zumba live

Wann ? täglich zweimal: Montag und Freitag 17 und 18 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 18 und 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 und 11 Uhr.

Wie viel ? 10 Euro zzgl. Verkaufsgebühr

Geeignet für ? Anfänger und Fortgeschrittene

Salsa und Zumba Dance Studio (Mainz)

Was ? Zumba live

Wann ? Montag bis Donnerstag 19 Uhr, Samstag und Sonntag 11 Uhr

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Dance Academy (Wiesbaden)

Was ? Ballettübungen per Video

Wann ? Wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Geübte und Fortgeschrittene

Tanzschule Weber (Wiesbaden)

Was ? Weber Wohnzimmer Tänze: Walzer, Cha Cha Cha und vieles mehr

Wann ? Wann immer ihr wollt

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Anfänger und Fortgeschrittene

Tanzatelier Ralf S. (Wiesbaden)

Was ? (Live-) Tanzvideos

Wann ? Jeden Montag, Mittwoch und Freitag live auf YouTube von 20 Uhr bis 21.30 Uhr oder jederzeit

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Anfänger und Fortgeschrittene

Clubtanzschule Willius Senzer (Mainz)

Was ? Live-Videos auf Facebook und Instagram für alle, Tanzvideos für Mitglieder (alle Solotanzangebote)

Wann ? Feste Kurszeiten für die Live-Videos (s.u.)

Wie viel ? kostenlos

Geeignet für ? Anfänger und Fortgeschrittene

Infos, Videos und Mitglieder-Login : Homepage; Facebook; Instagram

TSG Blau-Gold (Gießen)

Was ? Zumba, Ballett-Fitness, Yoga, Stretching,...

Wann ? hier geht's zum

Wie viel ? Mitglieder 25 Euro/Monat, 10er-Karte: 65 Euro

Geeignet für ? Einsteiger und Fortgeschrittene

Infos und Videos : Homepage ? Zumba, Ballett-Fitness, Yoga, Stretching,...? hier geht's zum Kursplan ? Mitglieder 25 Euro/Monat, 10er-Karte: 65 Euro? Einsteiger und Fortgeschrittene