Darts: Hopp/Clemens «stärkste deutsche Paarung» für Team-WM

Der Deutsche Max Hopp rangiert beim Darts auf Weltranglistenplatz 34. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Salzburg - Das deutsche Darts-Duo Max Hopp und Gabriel Clemens will die Flaute bei der prestigeträchtigen Team-WM beenden.

«Wir können wirklich auch die ganz großen Jungs an einem Top-Tag schlagen. Es ist auf jeden Fall die spielstärkste Paarung, die wir bisher hatten bei einem World Cup», sagte Hopp der Deutschen Presse-Agentur vor der Team-WM, die vom 6. bis 8. November in Salzburg stattfindet. Eigentlich hätte das Event schon im Juni in Hamburg steigen sollen, bevor die Corona-Krise für eine Verschiebung sorgte. Auch in Salzburg sind nun keine Zuschauer zugelassen.

Clemens (Weltranglistenplatz 32) und Hopp (34) liegen als Duo auch in der sogennanten Order of Merit so weit vorne wie nie zuvor. Bislang ist Deutschland bei der Team-WM nie über das Viertelfinale hinausgekommen. «Wir erhoffen uns extrem viel», sagte Hopp.

Das liegt auch an den machbaren Auftaktaufgaben: Deutschland trifft zunächst auf Finnland, in Runde zwei würde Schweden oder Griechenland warten. Erst im Viertelfinale stünde dann ein Duell mit den Niederlanden und ihrem zurzeit schwächelnden Weltranglistenersten Michael van Gerwen auf dem Programm.

© dpa-infocom, dpa:201104-99-211143/2