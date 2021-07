Darts-Star van Gerwen: «Lange auf diesen Tag gewartet»

Freut sich auf die Rückkehr von Fans und volle Hallen nach gut 16 Monaten Corona-Pandemie: Michael van Gerwen. Foto: Tess Derry/PA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tess Derry/PA Wire/dpa)

Blackpool - Der langjährige Darts-Primus Michael van Gerwen ist voller Vorfreude auf die Rückkehr von Fans und volle Hallen nach gut 16 Monaten Corona-Pandemie.

Auf Twitter postete der 32 Jahre alte Niederländer ein Foto vom Spielplan des zweitwichtigsten Turniers World Matchplay und schrieb dazu: «Montagabend in den vollen Winter Gardens. Ich kann es nicht erwarten, wir haben sehr lange auf diesen Tag gewartet.» In Großbritannien fallen am 19. Juli so gut wie alle coronabedingten Restriktionen, auch Darts-Hallen wie die Winter Gardens in Blackpool können dann voll ausgelastet werden.

«Mighty Mike», wie van Gerwen in der Darts-Szene genannt wird, bekommt es am Montagabend (20.00 Uhr MESZ/Sport1 und DAZN) mit dem Australier Damon Heta zu tun. Im vergangenen Jahr fanden die meisten Turniere wegen der Corona-Pandemie ohne Fans statt. Bei der WM in London im vergangenen Winter waren die Zuschauer nur einen Abend lang zugelassen und wurden danach verboten.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-399605/2