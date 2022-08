Das olympische Gefühl ist zurück in München

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MÜNCHEN - München. Der Olympische Geist ist geweckt worden. Er wird sich vielleicht wundern, warum Sportler in den See springen, danach ohne Abtrocknen aufs Rad steigen, um es doch wieder abzustellen und zu laufen. Warum Männer mit viel zu kleinen Rädern durch die Luft springen, als hätten sie Wespen unterm Sattel. Warum in der Münchner Innenstadt Sand aufgeschüttet wird, damit Frauen in Bikinis darin Ball spielen, und gleich daneben Männer Wände hochsprinten.

Triathlon, BMX Freestyle, Beachvolleyball, Sportklettern - daran dachte vor 50 Jahren kein Mensch. Was es aber gab, war die Leichtigkeit eines internationalen Fests des Sports und der Kulturen. Dieses (leider durch den Terror zerstörte) Gefühl von 1972 ist mit den European Championships zurückgekehrt und auch Dauerthema. Kaum ein Interview vergeht ohne die Frage nach dem olympischen Gefühl und der Vorstellung, ob die ganz großen Spiele mal wieder nach Deutschland kommen sollten.

"Das wäre schön", sagen die meisten Menschen, die vor einem halben Jahrhundert live dabei waren. Wie Edgar Wangen, der am Straßenrand des Marathons wieder viel olympisches Flair spürt. "Das ist eine sehr beeindruckende Veranstaltung mit starker Anteilnahme der Bevölkerung, vor allem im Olympiapark selbst." Wie damals eben, als er mit seinem Freund in seine heutige Heimatstadt fuhr, um die Spiele live mitzuerleben - und beide im Auto schliefen.

Fotos 50 Jahre nach den Sommerspielen von München packt auch ganz junge Athleten das olympische Gefühl. Wie Konstanze Klosterhalfen, die 25 Jahre nach München 1972 geboren wurde und weitere 25 Jahre später zu Gold bei den European Championships lief. Foto: dpa 4

Auch auf den Straßen der bayerischen Hauptstadt und den Stadien am Königsplatz lockten und begeisterten Läufer, Radfahrer, Beachvolleyballer und Kletterer Zehntausende. Im Herzstück der Multi-Meisterschaften, die mittlerweile über eine Million Besucher zählte, gibt es dann kein Entkommen mehr vom olympischen Gefühl. "Wenn man dieses grandiose Dach und den Park sieht, dann kann man verstehen, warum die Generation von damals so begeistert hier reinkommt", sagt Andrea Zemke aus Groß-Umstadt, die fünf Jahre nach den Sommerspielen geboren wurde. Der Mainzer Matthias Ströher, ebenfalls Betreuer im Jugendlager des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, ist noch jünger und schwärmt: "Ich habe letztens gelesen, die Sportstätten sind noch genauso sexy wie 1972. Das stimmt, und die Stimmung ist einfach traumhaft. Vielleicht sagen die Leute: Olympia brauchen wir in Zukunft in Deutschland."

Athleten fordern Spiele und Stadien mit Nachhaltigkeit

Eine durchaus repräsentative Aussage auch für die Stimmung unter den Athleten. Wie bei fast allen jüngeren Menschen lautet die Bedingung aber auch: viel Nachhaltigkeit, kein Gigantismus. "Wenn wir nochmal den Vorstoß wagen sollten, dann ist das der einzige Weg, ältere Anlage wiederzuverwenden für Olympische Spiele", fordert Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul nach seinem Triumph im Gespräch mit dieser Zeitung: "Ich hatte gestern nicht das Gefühl, dass das Olympiastadion nicht olympiareif gewesen wäre."

Wie Kaul empfindet auch Karla Borger Glück und Dankbarkeit, Teil dieses stimmungsvollen Heimspiels sein zu dürfen. Die wortstarke (am Freitag im Viertelfinale ausgeschiedene) Beachvolleyballerin mahnte aber auch: "Der Gedanke und das Gefühl sind zurück. Aber wenn ein Event funktioniert hat, heißt das nicht gleich, dass auch Olympia funktionieren würde." Ohne die anstehende Fußball-WM zu nennen fährt die aus Darmstadt stammende Präsidentin der Athleten Deutschland fort: "Wir können es uns weltweit nicht mehr erlauben, in bestimmten Ländern klimatisierte Stadien hochzuziehen, die dann nur einmal genutzt werden". Die Ausrichtung der European Championships sei dagegen ein Paradebeispiel an architektonischer Nachhaltigkeit.

Während Andrea Zemke warnt, dass solche Ideale kaum mit den Vorstellungen des IOC vereinbar sind, sagt Margit Dengler als euphorisierte Mitarbeiterin der Multi-Meisterschaft in ihrer Heimat: "München ist olympiareif, nicht nur 72, sondern auch heute. Wir können das."