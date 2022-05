DFB-Pokal: Schweres Los für Eintracht Frankfurt

Der DFB-Pokal im Berliner Olympiastadion. (Foto: dpa)

DORTMUND - Fußball-Drittligist Viktoria Köln hat in der ersten Runde des DFB-Pokal das große Los gezogen und trifft auf den FC Bayern München. Dies ergab die Auslosung durch Kevin Großkreutz, den Weltmeister von 2014.



Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt tritt beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg an. Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 reist zu Erzgebirge Aue. Der SV Darmstadt 98 spielt bei Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt.

TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund

Hessenpokal-Sieger Kickers Offenbach erwartet Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Südwest-Champion TSV Schott Mainz empfängt mit Hannover 96 ebenfalls einen Zweitligisten.

Zu den attraktivsten Begegnungen zählt das Aufeinandertreffen des TSV 1860 München gegen Vizemeister Borussia Dortmund. Die erste Runde wird am 29. Juli bis 1. August. Die Partien von Bayern München und RB Leipzig werden erst am 30. und 31. August gespielt, weil sich beide Clubs am 30. Juli im deutschen Supercup gegenüber stehen.