Freitag, 24.07.2020 - 19:00
5 min
„Die Angst vor dem Wasser steigt mit zunehmendem Alter“
Von Katja Sturm
EyWOGxgTIIWHVP0tH29goJIlYPOGo25hMFjtH3ElLJ5xVUIhMPOKLKAmMKVt4bPGVTIcozHtnTIlpzkcL2uyVSMipaA0MJkfqJ5aYvORo2AbVTEuplOPnJkxYPOxLKZtqzyyoTHtoJy0VTybpzIgVRcunUWyp3IloTS1LvO2MKWvnJ5xMJ4fVUqcpzDtraHtDzIanJ5hVTEypvO3j6EloJIlMJ4tGJ9hLKEyVUWyM2IfopBxj59cMlOmL2uhMJkfVTqyqUYQiTW0YvOOqJAbVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOKo2AbMJ4tnZBxqJM0MJ4tp2ywnPOmL2uiovO3nJIxMKVtMTyyVR1yoTE1ozqyovQQiTWypvO0MJyfq2Icp2HtqZB2MTkcL2ttMJ5xMJ5xMFOPLJEyqJ5zj6EfoTHhVR1cqPOxMKVtH2Abq2ygoJoQcTucM2gynKDfVTEupzyhVUAcozDtp2ywnPOxnJHtETI1qUAwnTHtGTIvMJ5mpzI0qUIhM3ZgE2ImMJkfp2AbLJM0VPuRGSWUXFOmo3qcMFOxnJHtnTyyp2yaMJ4tIzIlMJyhpl0tqJ5xVSMypzWuozEmqzIlqUWyqTIlVTyhVTEyoFOvMJkcMJW0MJ4tI2Smp2Ilp3OipaDtMJyhnJpfVTymqPOyplOcovORMKI0p2AboTShMPOypaAwnUWyL2gyozDtp2AboTIwnUDtLzImqTIfoUDhVBXNawH5VSOlo3cyoaDtLJkfMKVtE3W1ozEmL2wQiTkypvOej7MhozIhVT5cL2u0VUAcL2uypvOmL2u3nJ1gMJ7vtWjfVUAuM3DtERkFEl1DpzImp2ImpUWyL2uypvOOL2ucoFOKnJImMF4tETyyVScunTkyovOlMKA1oUEcMKWyovOuqKZtMJyhMKVtraqynFOXLJulMFOuoUEyovOGqUIxnJHtMTImVRMipaAuYHyhp3EcqUI0pl4tETyyVSEyozEyoabtLzkynJW0VTcyMT9wnPOhMJquqTy2Yt==
ETyyVSIlp2SwnTIhVTEuMfB8pvOmnJ5xVUMcMJkzj6EfqTyaYvNtETyyVSMipzquLzIhVTyhVTEyovOgMJymqTIhVRW1ozEyp2mQcT5xMKWhVUAynTIhVUMipvjtMTSmplOuoTkyVRc1ozqyovO1ozDtGpBxMTAbMJ4tnJ4tMTIlVTElnKE0MJ4tE3W1ozEmL2u1oTgfLKAmMFOfMKWhMJ4fVUqcMFOmnJHtp2ywnPQQiTWypvOKLKAmMKVtnTSfqTIhYvOAnJAbLJIfVSIfoJIlYPOGpT9lqTEcpzIeqT9lVUIhMPOfLJ5anfBxnUWcM2IlVSElLJyhMKVtMTIlVTS1L2ttLKIzVTyhqTIlozS0nJ9hLJkypvOSLzIhMFOypzMioTqlMJywnTIhVSAUVRMlLJ5eMaIlqPO1ozDtLJkmVTIbMJ1uoTyaMKVtGTIbpzIlVTygVRuyp3Acp2AbMJ4tH2Abq2ygoF1JMKWvLJ5xVPuVH1LcVToQiUVtMTIhVRWypzIcL2tt4bPrH2AbqJkyVUIhMPOJMKWynJ7vtWjtraImqZBxozEcMljtnZBxoUDtMTSmVToQiUVtraHtp3QQcUDhVSqypvOhnJAbqPO2o3WbMKVtp2Abo24tMUIlL2ttMTSmVRIhM2SaMJ1yoaDtMTIlVTIcM2IhMJ4tEJk0MKWhVT1cqPOxMJ0tGzSmplOcovOPMKYQiTulqJ5aVTqyn29goJIhVTymqPjtMTIgVToQcTkfqPOyplOiMaDtozywnUDtoTIcL2u0YPOgnKDtMTIgVRgipTLtqJ50MKVtI2Smp2IlVTEcMFOOqJqyovOiMzMyovO6qFObLJk0MJ4tqJ5xVUAcL2ttraHto3WcMJ50nJIlMJ4hVBXNaxEuplODpz9voTIgVTymqPOxnJHtDJ5ap3GvtWjfVUAuM3DtIJkgMKVhVREcMKAyVUquL2umMFOgnKDtraIhMJugMJ5xMJ0tDJk0MKVhVREuplOvMKElnJMzqPOhnJAbqPOhqKVtMTyyVRWyq2IaqJ5aVTygVTiQiTufMJ4tGzSmpljtp29hMTIlovOuqJAbVTShMTIlMFOhMKIyVRuypzS1p2MipzEypaIhM2IhYvQvtW5YnJ5xMKVtp29foUEyovOmolOzpfB8nPO3nJHtopB2M2kcL2ttpT9mnKEcqzHtEKWzLJulqJ5aMJ4toJy0VTEyoFOKLKAmMKVtp2SgoJIfov7vtWj=
ETyyVR5uL2uzpzSaMFOhLJAbVRg1paAyovOcp3DtVUMcMJjtM3YQgfBsMKVtLJkmVTEuplOOozqyLz90
DKKQa2IlnTSfLvOxMKZtHTMfnJAbqUIhqTIlpzywnUEmVTguoz4tp2ywnPOxLKZtozywnUDtnzIxMKVtoTIcp3Eyov4tF3Ilp2qyLfB8nUWyovO1ozDtIzIlMJyhp2WynKElj6EaMFO3MKWxMJ4tMfBxoTkcMl4tJaIxMJ0tM2yvqPOyplOcoJ1ypvO3MJ5cM2IlVSqup3AypzMfj6EwnTHhVREuplOzj7kbpaDtMTS6qFjtMTSmplOvMJxtH2Abq2ygoJgfqJWmVUIhMPNgp2AbqJkyovOyLzIhp28tq2yyVTWynFOmqZBxMUEcp2AbMJ4tDJ5aMJWiqTIhVTkuozqyVSqupaEyoTymqTIhVUMipzkcMJqyov4tFJ4tMTIlVRqlo8Bsp3EuMUDtEaWuozgzqKW0VTI0q2RtLzyyqTI0VTSfoTIcovOxMKVtEKWmqTHtEaWuozgzqKW0MKVtH2Abq2ygoF1QoUIvVUOupzSfoTIfVQR1ZFOYqKWmMFOzj7klVT1ynUVtLJkmVQR1ZQNtH2Abj7kfMKWcoz5yovO1ozDtH2Abj7kfMKVtLJ47VUElo3E6MTIgVTgioJ10VT5cL2u0VTcyMTIlVUc1oFOnqJphVRShVTEyovOHLJqyovjtMTyyVToQiUVtMTyyVRShoJIfMUIhMlOuqKAaMKAwnUWcMJWyovOmnJ5xYPO3LKW0MJ4tMTyyVTIlp3EyovOWoaEypzImp2IhqTIhVTWypzIcqUZtqJ0tAvOInUVtoJ9lM2IhplO2o3VtMTIlVTEuoz4toz9wnPOaLKVtozywnUDtM2KQgzMzozI0MJ4tE2ImL2wQcTM0p3A0MJkfMF4=
ETIlVSMipaEynJjtMTImVTS1j59ypaAwnUIfnKAwnTIhVRShM2Ivo3EmVTWyp3EynUDtLKIwnPOxLKWcovjtMTSmplOxnJHtGTIbpzIlVToQiUVtoaIlVTuuoTVtp28tqzyyoTHtF2yhMTIlVUc1p3GQcT5xnJptp2yhMPO3nJHtnJ0tpzIaqJmQcUWyovOIoaEypaWcL2u0YvORo3W0VTMynTk0VTImVUc1MTIgVT9zqPOuovOaMJ7QiTqyozDtM3I0VTS1p2qyLzyfMTI0MJ4tH3OyrzyuoTymqTIhYvOKMKVtMTIgVR5uL2u3qJAbplOxnJHtE3W1ozEfLJqyovO2o24tDaW1p3EmL2u3nJ1gMJ4tqJ5xVRglLKIfMJ4tLzIcLaWcozqyovO3nJkfYPOgqKAmVT1cozEyp3EyoaZtMTIhVREZHxpgH2AbMJyhVTyhVRWlo256MFOvMKAcqUcyovO1ozDtp29foUEyVUAiq29boPOzLJAboTywnPOuoUZtLKIwnPOjj6ExLJqiM2ymL2ttM2ImL2u1oUDtp2Icov4tDKKQa2IlVTyhVTEyovOHpzScozIlLKImLzyfMUIhM2IhVTEypvOJMKWvj6EhMTHtq2ylMPOxnJImVUMipvOuoTkyoFOcovOxMJ4tH3OipaDgH3E1MTyyozsQcT5aMJ4tMTIlVSIhnKMypaAcqZBxqTIhVUIhMPOVo2Abp2AbqJkyovOaMKsQcTuloTIcp3EyqP4t4bPrIzyyoTHtqJ5mMKWypvOOLaAioUMyoaEyovOfLJ5xMJ4tLJWypvOaLKVtozywnUDtLJ4tH2AbqJkyohXNaPjtp2SaqPODMKElLFOKo2kfp2IcMzIhYPOxnJHtp2IcqPO2nJIfMJ4tFzSbpzIhVTShVTEypvORMKI0p2AbMJ4tH3OipaEbo2Abp2AbqJkyVPuRH0uGXFOcovOYj7MfovOGqUIxMJ50MJ4tLJ5fMJy0MKDhVRyhVTEyovOUpaIhMUAwnUIfMJ4tp3EynTIhVTEypaqynJjtMzSwnTMlMJ1xMFOZMJulMKVtLJ0tDzIwn2IhpzShMPjtMTyyVTEuplOuoTkypz5iqUqyozEcM3A0MFOFj7kmqUcyqJptoaIlVTWynFOeqKW6MJ4tGTIbpzsQcT5aMJ4tMKW3o3WvMJ4tnTSvMJ4hVSAioTk0MFOyplOhnJAbqPOgLJjtqz9hVTEcMKAyovOuqKAlMJywnTIhMPOaMJWyovjtMfBxoTk0VTEypvOGL2u3nJ1gqJ50MKWlnJAbqPOuqKZh
E3Wij590MJyfVTEypvOIoaEypaWcL2u0p3A0qJ5xMJ4tM2IbqPOzj7klVRShMzSbpaDtqJ5xVRE1p2AbMJ4tMUWuqJL=
Iz9hVUc3MJxtIJ50MKWlnJAbqUAmqUIhMTIhYPOxnJHtq8B2L2uyoaEfnJAbVToQiUVtMTyyVSqup3Aypzqyq8B2nT51ozptraIlVSMypzoQiTq1ozptp3EynTIhYPOaMJu0VTEypvOUpz/Qa3EynJjtMTIlVScynKDtozywnUDtp2IfqTIhVToQiUVtDJ4gVUIhMPOOLzMunUW0YPOIoJgfMJyxMJ4tqJ5xVRE1p2AbMJ4tqzIloT9lMJ4hVBXNax1uozAboJSfVUAcozDtMTyyVRgcozEypvOhqKVtZwNtGJyhqKEyovOcoFOKLKAmMKYvtWjfVUAuM3DtIJkgMKVtLKImVRIlMzSbpaIhMl4tIz9lVTSfoTIgVTEuplOYj7MhozIhVTEypzcyozyaMJ4fVTEcMFOxMJ4tH3OlqJ5aVTyhplOPMJAeMJ4tp293nJImolOmL2uyqJIhYPOvoTIcLaDtLKIzVTEypvOGqUWyL2gyYvOYqJk0qKWyoTkyVSIhqTIlp2AbnJIxMFOmpTyyoTIhVTEuLzIcVUqcL2u0nJqyVSWioTkyov4tFJ4tqzyyoTIhVRmQcT5xMKWhYPOuqKZtMTIhMJ4tGJIhp2AbMJ4tozSwnPORMKI0p2AboTShMPOeo21gMJ4fVTqcoUDtH2Abq2ygoJIhVT5cL2u0VTSfplOmMJkvp3E2MKWmqZBxozEfnJAbYPOaMKWuMTHtLKIwnPOzj7klVTc1ozqyVR3QcTEwnTIhVUIhMPOTpzS1MJ4hVREypzSlqTyaVTuinTHtFTIgoKAwnUqyoTkyovOej7MhozIhVT9zqPOhqKVtoJy0VUAynUVtqzyyoPOAj7kbMFO1ozDtEJ1jLKEbnJHtLJWaMJWuqKDtq2IlMTIhYt==
G2W3o2ufVTImVRShMfBxozqypzg1paAyVToQiUVtFaIaMJ5xoTywnTHfVRIlq2SwnUAyozHto2EypvOuqJAbVT51pvOTpzS1MJ4tM2yvqPjtp2AbpzIwn2IhVTEcMFOgMJymqTIhVTEuqz9lVUc1pfB8L2ffVTyhVUAjj6E0MKWyovOXLJulMJ4tMTyyVRoQcTucM2gynKDfVUAcL2ttoJy0VRqlqJ5xLzI3MJq1ozqyovQQiTWypvOKLKAmMKVtraHtnTSfqTIhYPOho2AbVUc1VTIlq2IlLzIhYvORLKZtq2yln3Dtp2ywnPO3nJIxMKW1oFOuqJLtMTyyVSCQgzuhMFO1ozDtIZB2L2u0MKVtLKImYPOxnJHtp28tp2IfLaA0VT51pvOmMJk0MJ4toJy0VSqup3AypvOcovOPMKYQiTulqJ5aVTgioJ1yovO1ozDtMTSvMJxtqz9hVTybpzIhVRIfqTIlovOeMJyhMFOVnJkzMFOypaqupaEyovOej7MhozIhYt==
Iz9lVTSfoTIgVTS1MvOxMJ0tGTShMPO3nKWxVTImVTygoJIlVUAwnUqcMKWcM2IlYPQQiTWypzuuqKO0VTyhVTIcovOGL2u3nJ1gLzSxVUc1VTgioJ1yov4tGaIlVT5iL2ttZwHtHUWirzIhqPOxMKVtE3W1ozEmL2u1oTIhVTuuLzIhVT5iL2ttMJyhMJ4tJaIaLJ5aVUc1VTIcozIgVRWuMPjtnTS0VTEcMFORGSWUVTMyp3EaMKA0MJkfqP4tGTIxnJqfnJAbVQZ0VSOlo3cyoaDtMTIlVTuyqKEyVQR0YFOvnKZtZwxgFfBxnUWcM2IhVTuuLzIhVTEuplOGL2u3nJ1gMJ4tnJ4tMTIlVSAwnUIfMFOaMJkypz50YvOGMJy0VTEyoFOXLJulVQVjZQNtnKA0VTEcMFOnLJufVTEypvOKLKAmMKWmpT9lqTShoTSaMJ4tnJ4tETI1qUAwnTkuozDtp3EyqTyaVUc1pfB8L2gaMJquozqyov4tIz9hVQp3BQDtEaWynF0fVRuuoTkyov0tqJ5xVR5uqUIlLfBxMTIlovjtMTyyVTImVTIcozIlVSAjo3W0p3GQcUE0MJ5mqTS0nKA0nJftMTIlVSAjo3W0oJyhnKA0MKWeo25zMKWyoabtozSwnPO2o3VtZwNtFzSbpzIhVTquLvjtp2yhMPNlZQR5VT5iL2ttAwDlZFQQiTWlnJptM2I3MKAyov4tF29goKIhMJ4tp2AboTyyj59yovOxnJHtDfBxMTIlYPO1oFOcoFOTLJkfVT1upz9xMKVtqJ5xVUWypTSlLKE1pzWyMZB8pzM0nJqypvOOozkuM2IhVTuinTHtH2ShnJIlqJ5apl0tqJ5xVR5yqJWuqJgip3EyovO6qFOmpTSlMJ4hVREypvOPMKElnJIvVTymqPOmo3qcMKAiVT5cL2u0VUWyoaEuLzIfYvOGo25mqPOgj7kmp3EyovOxnJHtEJyhqUWcqUEmM2IfMTIlVTEyqKEfnJAbVTwQgzuypvOfnJIaMJ4h
ETyyVREZHxptnTS0VTqyoJIcoaAuoFOgnKDtoJIbpvOuoUZtZGZjVQNjZPOIoaEypaA0j7k0rzIlovOynJ5yovOhMKIyovQvtW5Uo2kxMJ5yovODoTShVRYQcTEyphXNaPOuozqypzIaqPO1ozDtnJuhVTEyoFODMKEcqTyioaAuqKAmL2u1p3ZtnJ4tDzIloTyhVUMipzqyp3EyoTk0YvOCLvOxnJHtHzIanJIlqJ5aVTEuMfB8pvOAnKE0MJjtoT9wn2IlVT1uL2u0YPOvoTIcLaDtLJW6qKqupaEyov4tETyyVRAipz9hLF1YpzymMFOej7MhoaEyVT5uL2ttGJIcoaIhMlOKnJImMKZtMTSmVRShoTyyM2IhVUOip2y0nKLtLzIynJ5zoUImp2IhYPOxLFOxMKVtDaIhMPOmnJAbVTEypacynKDtLzIlMJy0VUcynJqyYPOzj7klVUAynJ5yVRYQiUWaMKVtnJ4tMTyyVSEup2AbMFO6qFOapzIcMzIhYvOWoaqcMJMypz4tp2ywnPOxnJHtqzylqKAvMJEcozq0MFOnq2ShM3AjLKImMFOvMJxtMTIhnzIhnJqyovOuqKA3nKWeMJ4tq2ylMPjtMTIlMJ4tH2Abq2ygoKIhqTIlpzywnUDtLKImM2IzLJkfMJ4tnKA0YPObj6EhM3DtMTS2o24tLJVfVT9vVT1uovOcnT5yovOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0VTqcLaDfVTEuplOJMKWjLKAmqTHtrzIcqT5unPOhLJAbraIbo2kyov4=
F2SjLKccqZBxqTIhVUMiovOZMJulLzIwn2IhVPOuovOKo2AbMJ5yozEyovOuqKAlMJy6MJ4=
HT90MJ56nJSfVToQiUVtoJIbpvOIoaEypaWcL2u0VUAcMJu0VSIfoJIlVTE1pzAbLKImYvORMJ5hVTEcMFOZMJulp2Abq2ygoJWyL2gyovjtMTyyVTImVTyhVSAwnUIfMJ4tM2IvMFO1ozDtMTyyVUOlj6ExMKA0nJ5cMKW0VTEuMfB8pvOmMJyyovjtMTSmplOgLJ4tMTyyVRgfMJyhMJ4tnJ4tnJuhMJ4tLJ5fMKWhqPjtq2IlMTIhVT51pvO6qFN1ZPODpz96MJ50VTqyoaI0raDhVRShVTEyovOKo2AbMJ5yozEyovjtLJ4tEzIcMKW0LJqyovO1ozDtnJ4tMTIhVRMypzyyovOmnJ5xVUAcMFOcovOxMKVtHzIaMJjtq2yyVTEcMFOGL2u1oTIhVUAyoTWmqPOaMKAwnTkip3Ayov4tH2yyVUc1VZB2MzMhMJ4fVTiQgz5hqTHtqzyyoTIhVRgcozEypz4traHtMJyhMKVtLzImp2IlMJ4tH2Abq2ygoJoQcTucM2gynKDtqJ5xVTEuoJy0VTquoacyovOTLJ1coTyyovO6qFOgMJulVSIloTS1LaA2MKWaofB8M2IhVUMypzuyoTMyov4=