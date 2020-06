Die Trotzreaktion: Guido Kratschmers Weltrekord von 1980

Guido Kratschmer wurde am 10. Januar 1953 in Großheubach als Sohn eines Landwirts geboren. Ende der Sechziger Jahre ging er zur Landwirt-Ausbildung nach Düshorn, ein Ortsteil von Walsrode. Dort holte er auf dem zweiten Bildungsweg auch das Abitur nach. Und entdeckte bei LAZ Südheide die Leidenschaft für den Zehnkampf.

Die Sportfördergruppe zog ihn 1972 nach Mainz, wo er USC-Mitglied wurde. Er studierte Sport und Biologie auf Lehramt. Wegen der damaligen "Lehrerflut" konnte er nach seinem Referendariat in Gonsenheim nicht in den Beruf einsteigen. Er wohnte in Finthen, widerstand den Lockrufen von anderen Vereinen, blieb dem USC treu. Er hielt Vorträge, gab sein Wissen als Fitnesstrainer in Tennis-Klubs wie dem Mannheimer Bundesliga-Team weiter.

1976 holte er Silber bei Olympia in Montreal, 1984 in Los Angeles wurde er Vierter. Von 1975 bis 1980 holte er sechsmal in Folge den DM-Titel im Zehnkampf. 1988 beendete er seine Karriere.

Seit 2003 lebt er mit Ehefrau Birgit (Hochzeit im Jahr 2012) in Zornheim.