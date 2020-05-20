Mittwoch,
20.05.2020 - 01:00
1 min
Die Weltmeister von 1990 - das machen sie heute
Im Finale von Rom siegten sie vor 30 Jahren gegen Argentinien: Was aus den Fußball-Weltmeistern von 1990 wurde - von Bodo Illgner bis Rudi Völler.
Von Björn-Christian Schüßler
Sportredakteur Mainz
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