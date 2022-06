Ein abgezockter Fabian Vogel wird wieder Deutscher Meister

Silva Müller und Kyrylo Sonn standen nicht auf dem Trampolin, aber trotzdem im Rampenlicht. Unmittelbar vor der Siegerehrung der neuen Deutschen Meister wurden die beiden Trampolinturner des MTV Bad Kreuznach vom Deutschen Turner Bund noch einmal geehrt und damit offiziell in den sportlichen Ruhestand verabschiedet. "Das war tatsächlich noch einmal ein ziemlich gutes Gefühl, so gebührend verabschiedet zu werden", sagte Silva Müller unter dem Eindruck eines besonderen Erlebnisses an einem besonderen Ort: Trampolin-Premiere innerhalb der Finals in der Berliner Max-Schmeling-Hall. "Da waren ja auch viele Jüngere dabei, die sich wirklich gut geschlagen haben. Freut mich richtig, dass da was nachkommt", sagte Müller, die selbst Junioren-Weltmeisterin war und viele Titel und Medaillen folgen ließ. Die Meisterschaft in Berlin erlebte sie aus besonderer Perspektive: Als Co-Moderatorin des ARD-Livestreams. "Das hat richtig Spaß gemacht, da konnte ich viel aus dem Nähkästchen plaudern."

Auch Kyrylo Sonn war begeistert von der Atmosphäre und dem sportlichen Niveau. "Es war toll, hier dabei zu sein und die ganzen Leute zu treffen, die man wegen Corona jahrelang nicht gesehen hat", erklärte der 31-Jährige, der schon vor der Pandemie seine Karriere beendet hatte. "Es war auch megageil, neue Athleten zu sehen, die da nachkommen", sagte Sonn, der einen seiner über 20 nationalen Titel 2017 in Berlin gewonnen hatte. Bei der Premiere seines Sports als Teil der "Die Finals", gab er zu, dass es gekribbelt habe: "Es ist innerlich schon noch irgendwas geblieben. Aber ich habe jetzt einen anderen Alltag." Der aus Dienst bei der Polizei in Frankfurt besteht - und vor allem aus Familie mit zwei Jahre alter Tochter und schon bald einem zweiten Kind.