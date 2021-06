Ein schwer zu greifender Fußball-Abend

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen (verdeckt) wird medizinisch behandelt. Die Spieler seiner Mannschaft bilden eine Mauer und auch mit Planen schützt man den verletzten Eriksen vor Blicken und Kameras, während sofort herbeigerufene Helfer lebensrettende Maßnahmen ausführen. (Foto: Martin Meissner/AP Pool/dpa )

MAINZ - Es sind Bilder, die einen nicht loslassen. Die man erst kaum wahrnimmt. Christian Eriksen liegt am Boden. Bewusstlos. So plötzlich. So unvermittelt. Eine Verletzung - ist der erste Gedanke. Doch die Gefühlslage verändert sich. So unbegreiflich radikal, so brutal. Hat er seine Zunge verschluckt? Dann wird er sichtlich gleich wieder zu sich kommen. Die Sekunden vergehen. Zu viele. Und als die Ersthelfer die Herzmassage beginnen, wird einem die ganze Tragweite dieser schrecklichen Momente klar. Der 29-jährige Däne, einer dieser vermeintlich unverwundbaren Fußball-Profis, ein Superstar, von Millionen bewundert, ringt um sein Leben. Es sind schon in der Vergangenheit Sportler im Training oder beim Spiel zusammengebrochen. Doch diese Bilder finden live vor der Weltöffentlichtkeit statt. Was ist richtig in diesem Moment? Was falsch? Eriksens Mitspieler bilden einen Kreis, schirmen ihnen ab. Die Sanitäter und Ärzte handeln schnell, retten dem Familienvater damit das Leben. Das dänische Team und die Mediziner sind jetzt schon die wahren Helden dieser Europameisterschaft.

Die dänischen Spieler reagieren, als Christian Eriksen nach einem Zusammenbruch während des Spiels medizinisch behandelt wird. (Foto: Martin Meissner/AP Pool/dpa)

Davor: Bangen. Wird es Eriksen schaffen? Die Stille im Stadion in Kopenhagen ist erdrückend. Zahlreiche der 16.000 Zuschauer haben Tränen in den Augen, blicken ins Leere. Die Minuten vergehen, nachdem die Rettungskräfte den 29-Jährigen aus der Arena getragen haben. Die Moderatoren und Kommentatoren finden kaum Worte, halten sich mit jeglichen Spekulationen zurück. Und dann, fast eine halbe Stunde später, geht dieses Foto um die Welt: Eriksen mit geöffneten Augen auf der Trage. Kurz darauf die Worte, die man zwei, drei Mal liest: „...wurde stabilisiert“. Ein kurze Nachricht der Uefa, die große Erleichterung auslöst.

Auch bei den Fans auf der Tribüne im Telia Parken in Kopenhagen sitzt der Schock tief, während sie sehen wie Spieler Eriksen auf dem Spielfeld medizinisch versorgt wird. (Foto: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa )

Die Zuschauer. Beeindruckend. „Christian“ rufen die finnischen Fans, „Eriksen“ die dänischen. Es sind Bilder für die Ewigkeit. Bilder, die zeigen: Es gibt Wichtigeres als Fußball. Kontrahenten halten zusammen, leiden miteinander. Und freuen sich gemeinsam. Die Anteilnahme der Fußball-Welt. Gewaltig. Profis und Clubs schicken Genesungswünsche, die uns verdeutlichen: Wir sind alle verwundbar.

Zur Person Christian Eriksen Christian Eriksen (29)

geboren: 14. Februar 1992 in Middelfart (Dänemark)

Vereine:

2009-2013: Ajax Amsterdam

2010-01/2020: Tottenham Hotspur

seit 01/2020: Inter Mailand

Erfolge:

Niederländischer Meister 2011, 2012, 2013

Niederländischer Pokalsieger 2010

Niederländischer Supercup-Sieger 2013

Italienischer Meister 2021

Länderspiele/Tore: 109/36



Christian Eriksen (verdeckt) der dänischen Mannschaft wird während des Spiels auf einer Trage weggetragen. Er war zuvor auf dem Rasen zusammengebrochen, sofort herbeigerufene Helfer führten lebensrettende Maßnahmen aus. (Foto: Wolfgang Rattay/POOL REUTERS/AP/dpa)

Christian Eriksen geht es wieder besser. Er hat sogar aus dem Krankenhaus heraus mit seinen Mitspielern gesprochen. Und doch lässt einen bis zum Ende der Partie gegen Finnland die Frage ratlos zurück: Hätte man die Begegnung nicht lieber abbrechen und zum Beispiel am Folgetag fortsetzen sollen? Dass die Dänen auf Wunsch von Eriksen weitermachen wollten, ehrt sie. Und doch wäre es das bessere Zeichen gewesen, hätte die Uefa ihnen die Entscheidung abgenommen. Die Dänen, kurz zuvor noch voller Angst, voller Sorge, verlieren 0:1, wirken nicht 100 Prozent bei der Sache. Was so nachvollziehbar ist, so verständlich. Eine Nacht Ruhe, in der man auch mehr Gewissheit hätte, dass es Eriksen wirklich gut geht, hätte allen Beteiligten gut getan. Diesen schwer zu greifenden Abend hätte man sacken lassen sollen. „Fußball ist manchmal völlig sinnlos“, sagt ein sichtlich ergriffener dänischer Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach dem Schlusspfiff. Das trifft es ziemlich genau. Ein Leben ist mehr wert als jeder Sieg.