EM aktuell: Italien sichert sich den Gruppensieg

Italiens Marco Verratti (M.) spielt den Ball an Gareth Bale (l.) von Wales vorbei. (Foto: dpa)

Hier geht es zu unserem EM-Dossier EUROPA - Die Vorrunde der erstmals pankontinental ausgetragenen Europameisterschaft läuft. Hier halten wir Sie über die wichtigsten Ereignisse des Turniers auf dem Laufenden.

20. Juni, 20.15 Uhr: Italien gewinnt erneut

Eine weitere "magische Nacht" liefern die Italiener zum Abschluss der Gruppenphase nicht ab, den nächsten reifen Auftritt aber sehr wohl. Auch die Waliser dürfen sich trotz ihrer ersten Niederlage freuen.

20. Juni, 20.05 Uhr: Schweiz wahrt Achtelfinal-Chance

Die Schweiz feiert den ersten Sieg bei dieser EM und darf auf das Weiterkommen hoffen. Die Türkei muss vorzeitig die Heimreise antreten.

Public-Viewing-Angebote in der Region Rudelgucken trotz Corona? Das geht! Einen Überblick über die Angebote im Rhein-Main-Gebiet gibt es hier.

20. Juni, 19.30 Uhr: Regenbogen bei der EM - Die Uefa ist kritisch

Die Uefa hat zwischenzeitlich geprüft, ob Neuer seine Regenbogenbinde weiter tragen darf. Ob das Münchner EM-Stadion gegen Ungarn bunt erleuchtet, ist weiter offen.

20. Juni, 18.30 Uhr: Pandev: Gegen Holland zum letzten Mal im Nationaltrikot

Das letzte EM-Gruppenspiel Nordmazedoniens gegen die Niederlande wird zum Abschiedsspiel für Rekordspieler Goran Pandev. Der Kapitän des EM-Neulings stellte am Sonntagabend klar, dass er nach der EM seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden werde. "Das ist für mich das letzte Spiel im Nationaltrikot. Ich glaube, dass es der richtige Moment ist, um zurückzutreten", sagte der 37-Jährige, der zuletzt für den FC Genua in der Serie A gespielt hatte.

20. Juni, 17.15 Uhr: Masken- und Rassismusärger

Getrübt wurde die Freude über den Sieg Deutschlands gegen Portugal aus Sicht des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek vor allem durch die Ignoranz vieler Zuschauer im Stadion - denn sie trugen entgegen der ausdrücklichen Vorschrift keine FFP2-Masken.

Der CSU-Politiker forderte den DFB deshalb dazu auf, plausibel darzulegen, wie er beim nächsten Spiel gegen Ungarn die Masken-Regeln durchsetzen will. Zudem will das bayerische Gesundheitsministerium nun möglicherweise strengere Corona-Vorschriften für das Public Viewing prüfen.

Unterdessen hat die Europäische Fußball-Union wegen "möglicher diskriminierender Vorfälle" in Bezug auf die beiden EM-Spiele Ungarns gegen Portugal am 15. Juni (0:3) und gegen Frankreich am 19. Juni (1:1) Ermittlungen eingeleitet. Das gab die UEFA am Sonntagmittag bekannt. Französische Spieler waren am Samstag von einigen Fans teils wüst und rassistisch beschimpft worden. Nach dem ersten Gruppenspiel in Budapest soll Ronaldo laut portugiesischer Medien von manchen Zuschauern übel angefeindet worden sein.

20. Juni, 13.09 Uhr: Eigentor-Flut und Elfmeter-Fehlschüsse

Reichlich Eigentore und Elfmeter-Fehlschüsse und ein Tor-Schnitt, der Hoffnung auf mehr Treffer als bei der EM 2016 macht. Nach rund der Hälfte aller 51 Spiele können bei der Fußball-Europameisterschaft noch keine Trends abgelesen werden, aber die eine oder andere Tendenz ist nach 24 Partien schon zu erahnen. So torreich wie der 4:2-Sieg Deutschlands gegen Portugal war bei der EM vor fünf Jahren kein Vorrunden-Spiel.

EIGENTOR-FLUT: Fünf Tore ins eigene Netz bei einer EM-Endrunde sind Rekord. Als erstes Team in der EM-Geschichte verschuldete das deutsche Team ein Eigentor und profitierte auch von einem Eigentor. Dem entscheidenden Treffer von Mats Hummels beim 0:1 gegen Frankreich folgten nun die zwei Eigentore Portugals beim 4:2 der DFB-Elf. Bei der EM 2016 in Frankreich gab es im ganzen Turnier nur drei Eigentore.

ELFMETER-FEHLSCHÜSSE: Neunmal liefen die Schützen vom Punkt an - nur vier verwandelten. Einer der Strafstöße war ein Handelfmeter, sonst ahndeten die Schiedsrichter immer Foulspiele. Bei der EM in Frankreich verschossen nur Mesut Özil und Cristiano Ronaldo. Acht Strafstöße - ohne Elfmeterschießen - wurden im gesamten Turnier verwandelt. Das entspricht in etwa den Quoten aus den vergangenen Bundesliga-Spielzeiten sowie einer neun Jahre alten Doktorarbeit. Durchschnittlich wurden demnach etwa 75 Prozent aller Elfmeter verwandelt.

TOR-SCHNITT: Deutschland und Portugal haben die Bilanz am Samstagabend mit sechs Toren kräftig aufgebessert. In 24 Spielen fielen 55 Tore. Das macht einen Schnitt von rund 2,3 pro Spiel. In der Vorrunde 2016 durften die Fans nur 1,92 Treffer pro Partie bejubeln. Inklusive K.o.-Runde wurde diese Bilanz dann auf 2,1 gesteigert, 108 Tore in 51 Spielen.

TOR-VERTEILUNG: Ein Punkt ist im Kampf um Platz drei und die Chance auf das Achtelfinale viel wert, möglicherweise ist damit ein vorsichtiger Start zu erklären. Am ersten Spieltag fielen sieben Tore in der ersten Hälfte, 21 in der zweiten. Mittlerweile hat sich das angeglichen, nach zwei Spieltagen lautet das Verhältnis 20 zu 35. Zum Ende der EM-Vorrunde 2016 waren von 69 Toren 24 in der ersten Hälfte gefallen. 2021 dürften mehr Treffer im ersten Spielabschnitt fallen.

JUNG IST IN: Jude Bellingham freute sich bei den Engländern über sein Debüt mit 17 Jahren und 349 Tagen beim 1:0 zum Auftakt gegen Kroatien. Damit war der Profi von Borussia Dortmund zumindest ein paar Tage der jüngste Spieler einer EM. "Historisch", twitterte der BVB. Kacper Kozlowski aus Polen löste Bellingham aber schon wieder ab. 17 Jahre und 246 Tage war er gerade mal alt, als er am Samstag gegen Spanien eingewechselt wurde. Bei Spanien führt Pedri derweil mit 18 Jahren und 201 Tagen die Liste der jüngsten EM-Spieler seit dem ersten Gruppenspiel gegen Schweden an. Jüngster deutscher Torschütze bei einer EM darf sich Kai Havertz mit 22 Jahren und 8 Tagen seit seinem Treffer beim 4:2 gegen Portugal nennen.

KURZVIDEOS: Es geht meist recht fix. Pfiff, die Stimme im Ohr meldet sich, der Schiedsrichter wartet oder schaut sich schnell die Wiederholung an - und Entscheidung. Lange sind die Partien beim Einsatz des Videoreferees eigentlich nicht unterbrochen.

HEIMVORTEIL (FAST) DAHIN: Das mit dem Heimspiel ist ja eh so eine Sache bei einer EM in elf Ländern und dann noch angesichts meist herrschender Zuschauer-Beschränkungen. Jedenfalls gab es bisher bei 17 Partien mit einer Mannschaft im eigenen Land sieben Siege. Viermal trennten sich die Gastgeber vom Gegner mit einem Remis, sechsmal verloren sie sogar.

20. Juni, 11.58 Uhr: Allianz-Arena in Regenbogenfarben? AfD-Politiker hetzt

München möchte ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Auch DFB-Kapitän Neuer trug zuletzt die Regenbogenfarben. Ein AfD-Mann hetzt gegen diese Aktionen im Netz.

20. Juni, 09.46 Uhr: Mehr 20 Millionen schauen DFB-Sieg

Das zweite Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat erneut mehr als 20 Millionen Menschen vor die Fernseher gelockt. Nach ARD-Angaben saßen am Samstag beim 4:2-Sieg des DFB-Teams gegen Europameister Portugal in München von 18.00 Uhr an 20,11 Millionen Fans vor den Bildschirmen und bescherten damit dem Ersten einen Top-Marktanteil von 75,7 Prozent. Das bedeutet, das drei von vier Zuschauern zu dem Zeitpunkt Fußball im TV sahen.

Die reine Zuschauerzahl lag allerdings um etwas mehr als zwei Millionen unter der des ZDF bei der Auftaktpartie gegen Weltmeister Frankreich. Am Dienstag hatten 22,55 Millionen Interessierte die 0:1-Niederlage im TV erlebt. Das Spiel war allerdings zu der attraktiveren Zeit um 21.00 Uhr angepfiffen worden. Der Marktanteil war mit 67,4 Prozent niedriger als am Samstag in der ARD.

Bei der EM vor fünf Jahren erreichten ARD und ZDF mit ihren Übertragungen von den drei deutschen Vorrundenspielen Quoten von jeweils über 25 Millionen Zuschauer. Die Zahlen sind aber nur eingeschränkt vergleichbar: In diesem Jahr übertragt parallel auch der Anbieter Magenta TV die EM-Spiele; außerdem schauen mittlerweile viel mehr Menschen Fernsehen über das Internet - und diese Zuschauer sind bei der Quotenerhebung nicht dabei.

Neben dem deutschen Spiel konnte die ARD am Samstag auch mit den anderen beiden EM-Spielen des Tages gute Quoten machen. Am Nachmittag waren 5,64 Millionen Zuschauer beim 1:1 der deutschen Gruppengegner Ungarn und Frankreich dabei (Marktanteil: 43,5 Prozent). Von 21.00 Uhr an verfolgten 8,79 Millionen Interessierte die Begegnung der Spanier gegen die Polen (1:1), was einen Marktanteil von 37,4 Prozent bedeutete.















19.Juni, 21.50 Uhr: Kommentar zum DFB-Sieg: Euphorie angeschubst

Mit dem starken Auftritt gegen Portugal sorgt die DFB-Elf für eine Befreiung und Begeisterung. Mit dem starken Auftritt gegen Portugal sorgt die DFB-Elf für eine Befreiung und Begeisterung. Das Spiel gegen Ungarn wird dadurch aber nicht zum Spaziergang, meint Henning Kunz.















19. Juni, 20.57 Uhr: Löw gibt leichte Entwarnung: Verletzungen wohl "nichts Dramatisches"

Bundestrainer Joachim Löw hat nach den Auswechslungen beim 4:2 (2:1) gegen Portugal im zweiten EM-Gruppenspiel leichte Entwarnung gegeben. "Wir hatten plötzlich einige Meldungen, Spieler mit kleineren Problemen", sagte Löw während der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie. "Ich glaube aber, dass es nichts Dramatisches ist. Wenn alles gut läuft, wird man das schon auch wieder hinkriegen bis nächste Woche."

Torschütze Robin Gosens hatte Probleme mit den Adduktoren, Innenverteidiger Mats Hummels laut Löw mit der Patellasehne. Bei Ilkay Gündogan waren es muskuläre Probleme nach einem Schlag, wie der Bundestrainer berichtete. "Da wollten wir gerade bei den muskulären Problemen kein Risiko eingehen. Wir mussten dann auf das reagieren, was die Spieler mit den Ärzten besprochen haben", sagte Löw. "Wenn muskuläre Probleme im Spiel sind, ist es immer brandgefährlich."

Für Gosens kam Marcel Halstenberg in die Partie, für Hummels spielte dann Emre Can (beide 63.). Für Gündogan kam in der 73. Minute Niklas Süle. "Ich hänge schon länger damit rum, dass meine Adduktoren ein bisschen schmerzen", sagte Gosens, der das letzte deutsche Tor zum zwischenzeitlichen 4:1 erzielt hatte (60.), in der ARD. "Zum Glück hat der Coach mich noch ein bisschen drauf gelassen, dass ich die Hütte machen konnte."



19. Juni, 19.54 Uhr: Deutschland bezwingt Portugal

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem Sieg gegen Portugal bei der Europameisterschaft zurück im Turnier.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem Sieg gegen Portugal bei der Europameisterschaft zurück im Turnier.

Hier geht's zum Spielbericht.

19. Juni, 18.56 Uhr: 19. Tor bei WM oder EM: Ronaldo zieht mit Klose gleich

Cristiano Ronaldo hat im EM-Gruppenspiel gegen Deutschland sein 19. Tor bei Welt- oder Europameisterschaften erzielt und damit die Bestmarke von Miroslav Klose egalisiert. Der Portugiese traf am Samstag in der 15. Minute zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für den Titelverteidiger. Ronaldo und Klose führen die europäische Torjägerliste bei Fußball-Großturnieren nun gemeinsam vor Gerd Müller (18) und Jürgen Klinsmann (16) an.







19. Juni, 17.15 Uhr: Frankreich nur mit Unentschieden gegen Ungarn

Turnierfavorit Frankreich hat gegen Ungarn dank seiner außergewöhnlichen Angriffswucht einen bösen Patzer bei der Fußball-Europameisterschaft abgewendet und ist vor dem Gruppenfinale auf Kurs K.o.-Runde.

Turnierfavorit Frankreich hat gegen Ungarn dank seiner außergewöhnlichen Angriffswucht einen bösen Patzer bei der Fußball-Europameisterschaft abgewendet und ist vor dem Gruppenfinale auf Kurs K.o.-Runde.

Hier geht's zum Spielbericht















19. Juni, 16.55 Uhr: Keine Änderungen: Löw setzt gegen Portugal auf Frankreich-Elf

Joachim Löw verzichtet für das zweite Spiel bei der Fußball-Europameisterschaft auf personelle Änderungen. Im Gruppenspiel gegen Portugal bietet der Bundestrainer am Samstagabend in München dieselbe Startformation auf wie beim 0:1 zum Auftakt gegen Frankreich. Joshua Kimmich wird wie bei der Niederlage gegen den Weltmeister auf der rechten Außenbahn und nicht im Zentrum spielen, das erneut Ilkay Gündogan und Toni Kroos besetzen.

Die offensive Dreierkette bilden unverändert Kai Havertz, Serge Gnabry und Thomas Müller. Leroy Sané und Timo Werner sitzen zunächst wieder auf der Bank. Vor Kapitän Manuel Neuer setzt Löw auf die Dreierkette mit Matthias Ginter, Mats Hummels und Antonio Rüdiger. Leon Goretzka sitzt nach seinem Muskelfaserriss erstmals auf der Bank und ist laut Löw eine ideale Option für eine Einwechslung.

19. Juni, 16.15 Uhr: VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner live aus München





19. Juni, 15.36 Uhr: DFB-Kommentar: Löw muss über seinen Schatten springen

Am Samstagabend trifft die Nationalelf auf Portugal - und hat damit schon ein richtiges Endspiel. Da müssen Umstellungen her, kommentiert Tobias Goldbrunner















19. Juni, 15.02 Uhr: EM-Analyse: Kroos und Gündogan müssen sich umstellen

Die deutsche Elf braucht gegen Portugal mehr Bewegung, Geradlinigkeit und Passtempo. Dazu muss Trainer Joachim Löw Veränderungen vornehmen, findet unser Kolumnist Reinhard Rehberg

18. Juni, 22.55 Uhr: Schottland düpiert England bei Nullnummer

England hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Fußball-EM verpasst, darf trotz einer Nullnummer im britischen Duell gegen Schottland aber mit der K.o.-Runde planen. Der WM-Vierte von 2018 belegt nach zwei Spieltagen in der Gruppe D mit vier Zählern den zweiten Platz hinter den punktgleichen Tschechen und kann das Weiterkommen im direkten Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer am kommenden Dienstag perfekt machen. Auch die Schotten, die als gefühlte Sieger vom Platz gingen, dürfen noch auf das Achtelfinale hoffen, müssen dafür im letzten Gruppenspiel aber auf jeden Fall Vize-Weltmeister Kroatien schlagen. Beide Teams haben jeweils einen Zähler auf dem Konto.

18. Juni, 19.56 Uhr: Kroatien droht nach Remis gegen Tschechien das Aus

Vize-Weltmeister Kroatien droht bei der Fußball-EM das Aus nach der Vorrunde. Das Team von Trainer Zlatko Dalic kam in seinem zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien am Freitag in Glasgow nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Nach dem 0:1 gegen England zum Auftakt stehen die Kroaten damit erst bei einem Punkt. Tschechien, das zum Start 2:0 gegen Schottland gewonnen hatte, hat mit aktuell vier Zählern gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Der Leverkusener Patrik Schick brachte die Tschechen in der 37. Minute per Foulelfmeter in Führung. Es war bereits das dritte Tor des Stürmers bei diesem Turnier. Der frühere Bundesliga-Profi Ivan Perisic traf kurz nach der Pause zum Ausgleich (47.).

Zum Abschluss der Gruppe D trifft Kroatien am Dienstagabend auf Schottland, Tschechien spielt zeitgleich gegen England.

18. Juni, 16.52 Uhr: Schweden schlägt Slowakei

Schweden hat sich mit seinem ersten Sieg gute Chancen auf den Einzug in der K.o.-Runde der Fußball-Europameisterschaft erhalten. Nach dem 0:0 gegen Spanien zum Auftakt gewannen die Skandinavier am Freitag in St. Petersburg ihr zweites Spiel der Gruppe E mit 1:0 (0:0) gegen die Slowakei. Emil Forsberg vom Bundesligisten RB Leipzig erzielte in der 77. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter den entscheidenden Treffer.

Durch den Erfolg übernahm Schweden mit vier Punkten zumindest vorübergehend Platz eins der Tabelle vor der Slowakei (3). Spanien (1) und Polen (0) bestreiten ihre Partie des zweiten Spieltages erst an diesem Samstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Sevilla.

18. Juni, 11.55 Uhr: Gespräche über Final-Verlegung

Kurz vor den K.o.-Spielen im Londoner Wembley-Stadion erhöht die Europäische Fußball-Union den Druck auf die englischen Behörden, Corona-Ausnahmeregelungen zu beschließen. Einen Bericht der britischen "Times", wonach sogar die Verlegung von Halbfinals und Endspiel nach Budapest diskutiert werden könnte, kommentierte die UEFA zurückhaltend, aber auch mit dem Satz: "Es gibt immer einen Notfallplan, aber wir sind zuversichtlich, dass die Finalwoche in London ausgerichtet wird."

In Wembley sind in der kommenden Woche zwei Achtelfinals (26. und 29. Juni) angesetzt, ehe dort am 6. und 7. Juli beide Halbfinalspiele und am 11. Juli das Endspiel steigen sollen. Für die K.o.-Runde sollen bis zu 45.000 Zuschauer zugelassen werden, was 50 Prozent der Gesamtkapazität des Stadions entspricht.

Die "Times" berichtet, in den Verhandlungen gehe es insbesondere um die VIP-Gäste, für die nicht dieselben, strikten Corona-Regeln bei der Einreise gelten sollen wie für normale Rückkehrer oder Einreisende. In Großbritannien breitet sich derzeit die in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus rapide aus und treibt trotz hoher Impfquote die Zahl der Neuinfektionen deutlich in die Höhe. Bereits geplante weitere Lockerungen wurden aufgeschoben, bei der Einreise aus fast allen Ländern ist eine Quarantäne Pflicht.

17. Juni, 22.53 Uhr: Niederlande nach 2:0 gegen Österreich im EM-Achtelfinale

Die Niederlande steht bei ihrem Comeback auf der großen Fußball-Bühne vorzeitig im EM-Achtelfinale. Die Elftal gewann am Donnerstagabend in Amsterdam auch das zweite Spiel in der Gruppe C gegen Österreich mit 2:0 (1:0) und löste damit als drittes Team nach Italien und Belgien das Ticket für die K.o.-Runde. Memphis Depay per Foulelfmeter in der 11. Minute und Denzel Dumfries (67.) erzielten die Tore für die Niederländer, die erstmals seit der WM 2014 wieder bei einem großen Turnier dabei sind.

Durch den Oranje-Sieg ist Nordmazedonien, am kommenden Montag in Amsterdam letzter Vorrundengegner der Niederländer, als erste Mannschaft bei dieser EM bereits ausgeschieden. Österreich darf vor dem Gruppenfinale gegen die Ukraine (beide 3 Punkte) in Bukarest noch auf das Weiterkommen hoffen.

17. Juni, 19.55 Uhr: Kein Sieg für Eriksen: Dänemark unterliegt Belgien

Auch viel Herz und Leidenschaft haben Dänemark im ersten EM-Spiel nach dem dramatischen Zusammenbruch von Topstar Christian Eriksen nicht vor der zweiten Niederlage bei der Fußball-Europameisterschaft bewahrt. Unterstützt von 25 000 lautstarken Zuschauern in Kopenhagen verlor der Co-Gastgeber am Donnerstag trotz früher Führung und eines leidenschaftlichen Auftritts gegen den WM-Dritten Belgien mit 1:2 (1:0) und steht vor dem vorzeitigen EM-Aus.

17. Juni, 19.15 Uhr: Zu Ehren Eriksens: Dänemark-Spiel kurz unterbrochen

Beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Belgien in Kopenhagen ist Christian Eriksen mit verschiedenen Aktionen gewürdigt worden. Der Däne hatte vor wenigen Tagen einen Herzstillstand erlitten.

17. Juni, 16.20 Uhr: Kingsley Coman verlässt französisches Quartier

Stürmer Kingsley Coman vom FC Bayern München hat das Quartier der französischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in Budapest wegen der Geburt seines Kindes verlassen. Das teilte der französische Verband FFF nach Rücksprache mit der Europäischen Fußball-Union UEFA mit. Das französische Team befand sich bereits in Budapest zur Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel gegen Ungarn am Samstag (15 Uhr).

Ähnlich wie Coman hatte auch der Schweizer Nationaltorwart Yann Sommer unmittelbar nach der 0:3-Niederlage gegen Italien am Dienstag das Team verlassen. Der 32-Jährige wird in den kommenden Tagen zum zweiten Mal Vater und will bei der Geburt des Kindes dabei sein.

17. Juni, 15.15 Uhr: Nach Flaschen-Tausch: UEFA erinnert an EM-Teilnehmer an

Nach den für die Turniersponsoren wenig erfreulichen Aufräumaktionen von Cristiano Ronaldo und Paul Pogba hat die UEFA die EM-Teilnehmer an deren Verpflichtungen erinnert. "Wir haben mit den Team gesprochen, das ist wichtig, weil die Einnahmen durch die Sponsoren wichtig für das Turnier und den europäischen Fußball sind", sagte Turnierdirektor Martin Kallen am Donnerstag während einer Medienrunde. Auf die Spieler sei der Dachverband nicht direkt zugegangen, bei wiederholtem Fehlverhalten könnten aber Strafen für die nationalen Verbände drohen. "Das ist immer eine Möglichkeit", sagte Kallen.

Ronaldo (36) hatte vor dem EM-Auftakt der Portugiesen in Budapest gegen Ungarn vor Beginn einer Pressekonferenz die Flaschen des Sponsors Coca-Cola beiseite gestellt und durch eine Wasserflasche ersetzt. Der Franzose Pogba (28) hatte nach dem 1:0 gegen Deutschland am Dienstagabend eine Flasche alkoholfreies Bier des EM-Sponsors Heineken aus dem Sichtfeld der Kameras geräumt. Wenn das aus religiösen Gründen geschehe, habe die UEFA kein Problem damit, sagte Kallen. Es ist bekannt, dass Pogba Anhänger des Islam ist.















17. Juni, 13.30 Uhr: Zwei Positiv-Befunde auf Corona bei Slowaken

Spitzenreiter Slowakei ist vor dem zweiten Spiel in der Gruppe E von zwei Corona-Fällen betroffen. Trainer Stefan Tarkovic bestätigte am Donnerstag bei der Pressekonferenz in St. Petersburg zu der Partie am Freitag (15.00 Uhr/MagentaTV) gegen Schweden, dass bei Abwehrspieler Denis Vavro von Lazio Rom ein positiver Befund vorliege. "Ich habe mit ihm gesprochen, er zeigt keine Symptome", sagte Tarkovic. Vavro habe sich wie die zweite Person, die aus dem Betreuerstab stammt und nicht namentlich genannt wurde, umgehend in Selbstisolation begeben.

Sie würden eng mit den russischen Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten und hätten sofort das Protokoll der Europäischen Fußball-Union angewendet, damit sich das Virus nicht weiter im Team verbreiten könne, versicherte der slowakische Coach. Er hatte beim 2:1-Auftaktsieg gegen Polen auf einen Einsatz des 25 Jahre alten Vavro verzichtet.

17. Juni, 12.10 Uhr: Defibrillator für Eriksen

Als Folge seines Herzstillstandes während des Finnland-Spiels wird bei Dänen-Star Christian Eriksen nun ein Defibrillator implantiert. Bedeutet das sein Karriereende als Fußballer?

17. Juni, 12.09 Uhr: Alle dänischen Spieler wohl bereit für Belgien

Wenige Tage nach dem Zusammenbruch ihres Teamkollegen Christian Eriksen sind offenbar alle dänischen Nationalspieler bereit, am Donnerstag beim zweiten EM-Spiel gegen Belgien aufzulaufen. Trainer Kasper Hjulmand hatte jedem von ihnen zwar noch am Vortag freigestellt, auf einen Einsatz im Parken Stadion in Kopenhagen zu verzichten, falls er sich dazu noch nicht in der Lage sieht (Donnerstag, 18 Uhr/ZDF und Magenta TV). Bei der Pressekonferenz am Mittwoch sagte der Nationalcoach jedoch: "Es sieht bei allen gut aus. Das Training gestern war wieder ein wichtiger Schritt. Wir haben ein starkes Team. Wir sind bereit für morgen."

Die Zuschauer in Kopenhagen sowie die Fußball-Nationalmannschaften von Dänemark und Belgien planen offenbar, eine besondere Aktion zu Ehren von Christian Eriksen. "Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen", kündigte der belgische Stürmer Romelu Lukaku am Vorabend an. In diesem Moment, der nach Medienangaben für die zehnte Spielminute geplant ist, sollen alle Fans und Spieler im Parken Stadion eine Minute für Eriksen applaudieren.

Eriksen liegt seit seinem Herzstillstand in einem Kopenhagener Krankenhaus, sein Zustand ist nach Angaben des dänischen Verbands stabil und gut. "Das Krankenhaus ist in der Nähe des Parken Stadions, wahrscheinlich wird er also auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel ansehen", sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand. Das Spiel zwischen Dänemark und Belgien beginnt am Donnerstag um 18 Uhr (ZDF und MagentaTV).



17. Juni, 6 Uhr: Italiener qualifizieren sich für KO-Runde

Als erstes Team des Turniers hat sich die Squadra Azurra, die italienische Nationalmannschaft, für das EM-Achtelfinale qualifiziert. Mit ansehnlichem Offensivfußball besiegte die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini Nachbarland Schweiz mit 3:0.

Ex-Nationalspieler und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger zeigt sich auf Twitter begeistert vom Auftritt der Italiener

— Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) June 16, 2021

17. Juni, 05.56 Uhr: Russland schlägt Finnland, Türkei vor dem Aus

Im Gruppenspiel zwischen Russland und Finnland hat sich die russische Mannschaft durch einen sehenswerten Treffer durch Miranchuk mit 1:0 durchgesetzt. Am frühen Abend verlor die Türkei mit 0:2 in Baku gegen Wales.Während die Waliser nun auf Achtelfinal-Kurs sind, rückt für das türkische Team die KO-Runde in weite Ferne. Im Gruppenspiel zwischen Russland und Finnland hat sich die russische Mannschaft durch einen sehenswerten Treffer durch Miranchuk mit 1:0 durchgesetzt. Am frühen Abend verlor die Türkei mitWährend die Waliser nun auf Achtelfinal-Kurs sind, rückt für das türkische Team die KO-Runde in weite Ferne.

16. Juni, 11.40 Uhr: Warum Frankreich auf Kniefall verzichtete

Entgegen ihrer ursprünglichen Planung haben Frankreichs Fußball-Nationalspieler vor dem EM-Spiel gegen Deutschland (1:0) am Dienstagabend darauf verzichtet, aus Protest gegen Rassismus auf die Knie zu gehen. Offenbar fiel die Entscheidung schon am Mittag vor dem Spiel vor dem Hintergrund, dass sich nur einige Teams diesem in St. Petersburg zum Beispiel auch mit Pfiffen bedachten Protest anschließen.

"Wir sind der Meinung, dass, wenn wir es tun, es alle Nationen mit der Unterstützung der UEFA tun müssen", erklärte Kapitän Hugo Lloris dem Sender RMC. "In der Premier League war es eine gemeinsame Bewegung. Bei diesem Wettbewerb ist es das bisher nicht", sagte der Torhüter von Tottenham Hotspur: "Das heißt aber nicht, dass wir die Sache nicht unterstützen. Wir wollen keinen Rassismus in unserem Sport und in der Gesellschaft."

16. Juni, 11 Uhr: Neuer setzt Zeichen für Diversität

Manuel Neuer trug bei der 0:1-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft zum EM-Auftakt gegen Frankreich eine Regenbogenbinde. Der Kapitän setzte damit wie schon so oft ein klares Statement gegen Homophobie.

Auch nachdem Manuel Neuer (r., mit Mats Hummels) sich seines Torwarttrikots entledigt hatte, trug er die Regenbogenbinde weiter. (Foto: dpa/AP Pool/Matthias Schrader)

Weil gegen Frankreich ein Millionen-Publikum zuschaute, fiel die Binde sehr vielen TV-Zuschauern ins Auge. Neuer erhielt in den sozialen Medien enorm viel Zuspruch.

16. Juni, 10.45 Uhr: ZDF mit bisheriger Top-Quote der EM

Der EM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat dem ZDF erwartungsgemäß die bisherige Top-Quote bei dem paneuropäischen Turnier beschert. 22,55 Millionen Zuschauer sahen ab 21.00 Uhr die 0:1-Niederlage gegen Weltmeister Frankreich. Der Marktanteil für den öffentlich-rechtlichen Sender lag bei 67,4 Prozent - das heißt, dass zwei von drei Fernsehzuschauern zu der Zeit Fußball geschaut haben.

Die Einschaltquote lag allerdings unter dem Wert des Auftaktspiels der Deutschen bei der EM vor fünf Jahren in Frankreich und bestätigte den Trend der bisherigen Übertragungen des diesjährigen Turniers. 2016 hatten in der ARD mehr als 26 Millionen Interessierte die erste Partie des DFB-Teams gegen die Ukraine (2:0) gesehen. Das entsprach einem Anteil von 68,5 Prozent. Allerdings sind die Quoten nur bedingt vergleichbar: In diesem Jahr übertragt parallel auch der Anbieter Magenta TV die EM-Spiele; außerdem schauen mittlerweile viel mehr Menschen Fernsehen über das Internet - und diese Zuschauer sind bei der Quotenerhebung nicht dabei.

16. Juni, 9 Uhr: Polizei ermittelt nach missglückter Protestaktion im Stadion

Nach der missglückten Protestaktion vor dem EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich ermittelt die Polizei wegen verschiedener Delikte nach dem Strafgesetzbuch - und nach dem Luftverkehrsgesetz. Das teilte das Polizeipräsidium München am Mittwoch mit. Ein 38 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg war am Vorabend kurz vor dem Anpfiff des Fußballspiels auf dem Platz im Münchner EM-Stadion gelandet und hatte im Landeanflug zwei Männer verletzt, die ins Krankenhaus kamen.

16. Juni, 8.45 Uhr: Pogba nimmt Rüdigers Biss locker

Beim EM-Spiel Deutschland gegen Frankreich (0:1) hatte Antionio Rüdiger seinen französischen Gegenspieler Paul Pogba mit einem angedeuteten Biss bedrängt. Der nimmt's locker.

15. Juni, 23 Uhr: Hummels-Eigentor vermiest Deutschland den EM-Start

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage gegen Frankreich in die Europameisterschaft gestartet.















15. Juni, 22 Uhr: Greenpeace zu Protest-Aktion: Verlief nicht nach Plan

Die Umweltorganisation Greenpeace hat sich nach ihrer misslungenen Protest-Aktion beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft entschuldigt. "Das tut uns wahnsinnig leid", sagte ein Sprecher der Organisation am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Twitteraccount von Greenpeace hieß es: "Dieser Protest hatte nie die Absicht das Spiel zu stören oder Menschen zu verletzten." Greenpeace Aktionen seien immer friedlich und gewaltfrei. "Leider ist bei dieser Aktion nicht alles nach Plan gelaufen".

Kurz vor dem Anpfiff des EM-Spiels zwischen Deutschland und Frankreich war ein Motorschirm-Flieger über dem Stadion geschwebt. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln. Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern.

Eigentlich sei der Plan gewesen, dass der Pilot mit einem großen Latexball über das Stadion schwebt, erklärte der Sprecher. Der Ball hätte dann hinab sinken sollen - der Pilot sollte gar nicht landen. Technische Schwierigkeiten hätten ihn aber zur Notlandung auf dem Spielfeld gezwungen.

Mit der Aktion wollte Greenpeace gegen den Sponsor Volkswagen protestieren. Bei Twitter forderte Greenpeace in einem Post dazu von dem Konzern, keine klimaschädlichen Diesel- und Benzinautos mehr zu verkaufen.

15. Juni, 20 Uhr: Rekordtorschütze Ronaldo - Portugal besiegt Ungarn

EM-Rekordspieler Cristiano Ronaldo hat mit Portugal dank später Tore einen erfolgreichen Start bei der Fußball-EM hingelegt.

15. Juni, 17.40 Uhr: Tausende Fans unterwegs in Budapest

Ungarns Hauptstadt ist in EM-Begeisterung: Tausende Fans haben sich am Dienstagnachmittag vor dem EM-Spiel Ungarns gegen Portugal (18 Uhr)auf einen zwei Kilometer langen Weg vom Budapester Heldenplatz zum Fußballstadion gemacht, das den Namen der ungarischen Fußball-Legende Ferenc Puskas trägt. Größtenteils in roten Trikots gekleidete Anhänger zogen lautstark durch Ungarns Hauptstadt.

Vor allem am Heldenplatz hielten die dicht gedrängten Fans in Zeiten der Corona-Pandemie aber kaum Abstand voneinander. Ein Mund-Nasen-Schutz wurde Augenzeugen zufolge auch nur vereinzelt getragen. "Diese Bilder zeigen genau das, was die EM vermeiden sollte. Während halb Europa und 95% der ärmeren Welt noch nicht geimpft sind verhält man sich so, als ob die Pandemie vorüber wäre", kritisierte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in den Sozialen Netzwerken. "Rücksichtslos und unsportlich."

Das Budapester Stadion ist das einzige, das bei der EM trotz der Corona-Pandemie voll ausgelastet werden darf. Im Stadion gilt keine Maskenpflicht, wohl aber die Empfehlung, eine Maske zu tragen. Ausländische Fans müssen am Stadioneingang einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Die ungarischen Fans benötigen für den Besuch der EM-Matches in Budapest einen Immunausweis - für sie reicht ein negativer PCR-Test nicht aus. Einen solchen Ausweis erhält in Ungarn, wer zumindest eine Impfung gegen Covid-19 erhalten hat oder nachweislich eine Corona-Erkrankung überstanden hat. Am Dienstag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 9,9 pro 100 000 Einwohner.

15. Juni, 14.40 Uhr: UEFA ermittelt gegen Arnautovic

Dem österreichischen Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic droht nach seinem beleidigenden Torjubel im EM-Spiel gegen Nordmazedonien eine Sperre. Die UEFA teilte am Dienstag mit, ein Ethik- und Disziplinarverfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet zu haben - schon im Spitzenspiel der Gruppe C am Donnerstag in den Niederlanden könnte Arnautovic fehlen. Dem Stürmer wird vorgeworfen, nach seinem Tor zum 3:1-Endstand während der Partie am Sonntag den mazedonischen Spieler Ezgjan Alioski beleidigt und dabei auch rassistische Äußerungen getätigt haben.

Der Verband Nordmazedoniens hatte am Montagabend bei Facebook mitgeteilt, ein Beschwerdeschreiben an die UEFA geschickt zu haben, in dem "die schärfste Strafe für den österreichischen Nationalspieler" gefordert werde. Was genau Arnautovic rief, ist unklar. "Das Publikum jubelte und ich konnte nicht genau hören, was Marko Arnautovic mir zurief", sagte Alioski am Dienstag.

Unmittelbar nach dem Tor am Sonntag war zu sehen gewesen, wie David Alaba, der Kapitän der Österreicher, versucht hatte, Arnautovic beim Jubeln den Mund zu zu halten. Der Stürmer hatte anschließend die Kritik an seinem Verhalten klar zurückgewiesen. "Ich bin kein Rassist und werde niemals einer sein", hatte Arnautovic am Montag im Teamquartier im österreichischen Seefeld betont.















15. Juni, 12.36 Uhr: DFB-Elf vor dem Auftakt

Joachim Löw hat sich zur Rolle von Joshua Kimmich beim EM-Auftakt gegen Frankreich noch nicht öffentlich festlegen wollen. "Wir werden schauen, auf welcher Position er aufläuft", sagte der Bundestrainer am Montagabend bei der digitalen Pressekonferenz für das Spiel gegen Weltmeister Frankreich. Zuletzt hatte Bayern-Profi Kimmich wieder als rechter Verteidiger und nicht auf der Sechser-Position im zentralen Mittelfeld agiert.

Leon Goretzka könnte nach seinem auskurierten Muskelfaserriss doch noch in den Kader für den EM-Auftakt rutschen. "Er hat insgesamt einen guten Eindruck gemacht, was die Belastung betrifft. Es ist kein Risiko laut der medizinischen Abteilung", sagte Joachim Löw vor der Partie gegen Frankreich. Eine Entscheidung werde in einem Gespräch nach dem Abschlusstraining erfolgen, sagte der Bundestrainer. Ein Kandidat für die Startelf sei Goretzka aber definitiv nicht.















Als Ersatzmann für Manuel Neuer wird gegen Frankreich Bernd Leno die Nummer zwei sein. Kevin Trapp ist zunächst nur zweites Torwart-Backup. Löw kann nur 23 seiner 26 Akteure für den Spiel-Kader nominieren und muss somit immer drei Spieler aus dem Aufgebot pro Partie streichen. Der Bundestrainer nannte diese UEFA-Regel eine "falsche Entscheidung". Jeder hätte es verdient, zumindest auf der Bank zu sein. Er hätte sich eine "andere Vorgabe gewünscht".

15. Juni, 11 Uhr: Dänemark-Trainer stellt Spielern den Einsatz gegen Belgien frei

Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand stellt es seinen Spielern frei, ob sie nach dem Zusammenbruch ihres Topstars Christian Eriksen beim nächsten EM-Spiel gegen Belgien dabei sein wollen oder nicht. "Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob jeder Spieler mental bereit sein wird, das Spiel am Donnerstag zu spielen. Und es ist in Ordnung, wenn es einige Spieler gibt, die emotional nicht bereit sind, gegen Belgien zu spielen", sagte der frühere Bundesliga-Coach von Mainz 05 am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Hjulmand selbst blickt nach den positiven Nachrichten von Eriksen allerdings wieder zuversichtlicher auf das nächste Spiel. "Die letzten 24 Stunden waren gut für die Gruppe. Wir wissen, dass es Christian gut geht. Und wir sind zurück auf dem Trainingsplatz. Es war wieder ein Lächeln im Gesicht der Spieler zu sehen", sagte er.















15. Juni, 9.25 Uhr: Eriksen fühlt sich "okay"

Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen hat sich zum ersten Mal seit seinem Zusammenbruch am Samstagabend an die Öffentlichkeit gewandt. "Großer Dank für eure lieben und großartigen Grüße und Nachrichten aus der ganzen Welt. Das bedeutet mir und meiner Familie viel", schrieb der 29 Jahre alte Spielmacher von Inter Mailand in einer Instagram-Botschaft, die auch der dänische Verband am Dienstagmorgen veröffentlichte. Zu der Nachricht gehört auch ein Foto, das Eriksen lächelnd und mit erhobenem Daumen in seinem Krankenhaus-Bett zeigt.

— DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 15, 2021



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



"Mir geht es gut - unter diesen Umständen", schrieb Eriksen weiter. "Ich muss immer noch durch einige Untersuchungen im Krankenhaus, aber ich fühle mich okay. Jetzt werde ich bei den nächsten Spielen mit den Jungs des dänischen Teams jubeln. Spielt alle für Dänemark!"

Eriksen war am Samstagabend während des EM-Vorrundenspiels zwischen Dänemark und Finnland (0:1) kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit auf dem Rasen zusammengebrochen und wiederbelebt worden. Er wurde noch am Abend in ein Krankenhaus gebracht, wo sich sein Zustand nach Angaben des dänischen Verbandes stabilisierte.

15. Juni, 6.14 Uhr: Spanien-Start ohne Tore, Lewandowski mit Pleite

Mitfavorit Spanien ist gegen das schwedische Nationalteam mit einem 0:0 ins Turnier gestartet. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique war zwar - wie von den Spaniern gewohnt - optisch überlegen, schaffte es aber nicht, gegen tief verteidigende Schweden ein Tor zu erzielen. MitfavoritDie Mannschaft von Trainer Luis Enrique war zwar - wie von den Spaniern gewohnt - optisch überlegen, schaffte es aber nicht, gegen tief verteidigende Schweden ein Tor zu erzielen.

das Auftaktspiel in Gruppe E mit 1:2 verloren. Dem Weltfußballer Lewandowski droht auf der großen EM-Bühne nun das frühe Aus. Nach dem Fehlstart gegen die Slowakei steht die polnische Mannschaft unter Druck. Bayern Münchens polnischer Superstar Robert Lewandowski hat mit seinen LandsmännernDem Weltfußballer Lewandowski droht auf der großen EM-Bühne nun das frühe Aus. Nach dem Fehlstart gegen die Slowakei steht die polnische Mannschaft unter Druck.

14. Juni, 18:17 Uhr: Tschechien gewinnt 2:0 gegen Schottland

Dank Patrik Schick nimmt Tschechien Kurs auf das Achtelfinale, das schottische EM-Comeback ist kräftig missglückt. Vor allem bei seinem zweiten Treffer trumpft der Leverkusener Stürmer groß auf.

Dank Patrik Schick nimmt Tschechien Kurs auf das Achtelfinale, das schottische EM-Comeback ist kräftig missglückt. Vor allem bei seinem zweiten Treffer trumpft der Leverkusener Stürmer groß auf.

14. Juni, 16 Uhr: Dänische Spieler kritisieren UEFA

Der europäische Fußball-Verband muss weiter Kritik einstecken. Nun äußern sich auch dänische Spieler zu der Entscheidung, nach dem Eriksen-Zusammenbruch das Spiel fortzusetzen.

14. Juni, 10 Uhr: Enttäuschende TV-Quoten für EM-Spiele

Die Begeisterung der TV-Zuschauer für die Fußball-Europameisterschaft hält sich im Vergleich zum bisher letzten Turnier in Grenzen. Keine der bisherigen Übertragungen im Fernsehen kam über die Zehn-Millionen-Marke. Das meistgesehene Spiel am Sonntag war Niederlande gegen Ukraine mit durchschnittlich 8,82 Millionen TV-Zuschauern bei der ARD. Das entspricht nach Angaben des Senders einem Marktanteil von 32,3 Prozent.

Zum Vergleich: Die Spiele der Euro 2016 in Frankreich hatten nach Angaben der AGF Videoforschung eine durchschnittliche Sehbeteiligung von 11,741 Millionen Zuschauern. Das ergab einen Marktanteil von 44,3 Prozent. Die Partie Österreich gegen Nordmazedonien sahen am Sonntagnachmittag 5,93 Millionen (30,3 Prozent). Bei England gegen Kroatien saßen 4,88 Millionen vor dem Fernseher (36,2 Prozent).















14. Juni, 7.30 Uhr: Siege für Niederlande, England, Österreich - Erleichterung bei Dänen

Zunehmende Kritik an der Wiederaufnahme des Spiels, aber auch große Erleichterung ob des verbesserten Gesundheitszustands von Christian Eriksen: Auch am Tag nach dem Vorrundenspiel Dänemark gegen Finnland (0:1) war der dramatische Kollaps des dänischen Mittelfeldstars das beherrschende Thema bei der Fußball-EM.

Für England, Österreich und die Niederlande begann das Turnier nach Wunsch mit Siegen. Die Three Lions setzten sich mit 1:0 (0:0) gegen Kroatien durch. Die mit zahlreichen Bundesliga-Spielern antretenden Österreicher gewannen gegen Nordmazedonien 3:1 (1:1). Im letzten Spiel des Tages schlugen die Niederländer die Ukraine mit 3:2 (0:0).

Die Dänen werden das Turnier fortsetzen. Die Kritik daran, dass auch ihre Partie gegen Finnland am Samstag nach einer 107 Minuten langen Unterbrechung wieder aufgenommen wurde, wächst aber. Nachdem zunächst nur Fans und Experten den europäischen Fußball-Verband UEFA deshalb attackiert hatten, schlossen sich inzwischen auch immer mehr die dänischen Offiziellen an. "Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass wir wieder auf dem Plätz hätten sein sollen", sagte etwa Coach Kasper Hjulmand.