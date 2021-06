EM am Morgen: Bangen um Hummels und Müller

Die VRM informiert Sie ab früh morgens über das aktuelle Geschehen bei der EM. (Foto: peterschreiber.media - stock.adobe)

REGION - 24 Nationen messen sich bei der Fußball-Europameisterschaft in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News zum EM-Tag.

Die Spiele am Dienstag



Tschechien - England (21.00/ARD und MagentaTV)

Kroatien - Schottland (21.00/MagentaTV)

DFB-Team bangt um Hummels, Müller und Gündogan

So schnell kann es gehen. Als die Verletzung von Thomas Müller bekannt wurde (Kapselverletzung am Knie) und die angeschlagenen Stammkräfte Mats Hummels (Probleme an der Patellasehne) und Ilkay Gündogan (Wadenverletzung) ebenfalls beim spaßbetonten Training in Herzogenaurach fehlten, war plötzlich klar: Joachim Löw braucht für den EM-Gruppenabschluss einen neuen Plan. Seine beim begeisternden 4:2 gegen Portugal bestens funktionierende Elf könnte für diesen Mittwoch (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) gesprengt werden. Zumindest der neue Fan-Liebling Robin Gosens meldete sich nach Adduktorenproblemen wieder fit.

Die Ergebnisse vom Montag

Gruppe B:

Finnland - Belgien 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Hradecky (74./Eigentor), 0:2 Lukaku (81.).

Russland - Dänemark 1:4 (0:1)

Tore: 0:1 Damsgaard (38.), 0:2 Poulsen (59.), 1:2 Dsjuba (70./Foulelfmeter), 1:3 Christensen (79.), 1:4 Maehle (82.).

Dänemark gewinnt, Eriksen gratuliert

Dänemark hat durch seinen ersten Sieg bei dieser Fußball-EM noch das Achtelfinale erreicht. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand bezwang Russland zum Vorrunden-Abschluss am Montag in Kopenhagen und schob sich noch vom vierten auf den zweiten Platz der Gruppe B vor. Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen hat seinen Teamkollegen kurz nach dem 4:1-Sieg gegen Russland zum Erreichen des EM-Achtelfinals gratuliert. "Christian schrieb uns sofort nach dem Spiel in unsere WhatsApp-Gruppe. Es war toll, von ihm zu hören", sagte der Verteidiger Jens Stryger Larsen. Der 29 Jahre alte Eriksen war während des ersten EM-Spiels gegen Finnland (0:1) auf dem Spielfeld in Kopenhagen zusammengebrochen und wiederbelebt worden. Mittlerweile hat er das Krankenhaus verlassen und erholt sich zu Hause in Odense von seinem dramatischen Herzstillstand.

Belgien, das sich bereits zuvor für die K.o.-Runde qualifiziert hatte, sicherte sich durch den Sieg im Parallelspiel gegen Finnland den Gruppensieg. Die Finnen müssen als Gruppendritter mit drei Punkten nun darum bangen, den Sprung in die nächste Turnierphase zu schaffen. Definitiv weiter ist dagegen die Schweiz, die am Montag 3:1 gegen die Türkei gewonnen und als bislang einziger Gruppendritter vier Punkte hat. Auch Frankreich, Schweden, Tschechien und England, die alle jeweils vier Punkte haben, stehen schon vor ihrem jeweils letzten Vorrundenspiel als Achtelfinalisten fest.





Gruppe C:

Nordmazedonien – Niederlande 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Depay (24.), 0:2 Wijnaldum (51.), 0:3 Wijnaldum (58.).

Ukraine - Österreich 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Baumgartner (21.).



Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel fuhren die Niederlande einen souveränen Gruppensieg ein - und treffen im Achtelfinale nun auf einen der vier besten Gruppendritten. Österreich steht erstmals bei einer Europameisterschaft im Achtelfinale. Das Team des deutschen Trainers Franco Foda beendete die Gruppe C mit sechs Punkten als Zweiter, treffen im Achtelfinale am Samstag in London auf Italien. "Wir sind extrem happy, dass wir das geschafft haben. Das war unser großes Ziel", sagte der starke David Alaba, der das Siegtor vorbereitet hatte und blickte aufs Italien-Spiel: "Wir sind hier, um zu träumen. Ich glaube, im Fußball ist alles möglich."

Münchner Arena wohl nicht in Regenbogen-Farben

Das EM-Stadion in München soll beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn nach Informationen der "Bild"-Zeitung nicht in Regenbogenfarben leuchten. Darauf hätten sich die Uefa und das EM-Organisationskomitee verständigt, hieß es in einem Bericht am Montagabend. Stattdessen solle die Arena wie vorgesehen in den Farben der Uefa und der teilnehmenden Nationen leuchten. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte sich in einem Schreiben an die UEFA und den Deutschen Fußball-Bund für eine Ausnahmegenehmigung stark gemacht, um "ein weithin sichtbares Signal für unser gemeinsames Werteverständnis" zu senden. "Die Uefa gibt ein einheitliches Stadiondesign vor. Und es gibt gute Gründe, dieses einheitliche Stadiondesign auch zu leben. Vielleicht muss man die Beleuchtung nicht unbedingt am Spieltag Mittwoch festmachen", sagte DFB-Pressesprecher Jens Grittner am Montag.

Bunte Ecke: Ein Tscheche im England-Trikot

Ex-Bundesligaprofi Frantisek Straka hat 35 Länderspiele für die Tschechoslowakei absolviert - "und eins für England", wie der Prager lachend vor dem Spiel Tschechien gegen England betont. Hintergrund: Straka half 1996 seinem Kumpel Tony Woodcock aus. Der englische Ex-Nationalspieler suchte händeringend Spieler für eine Prominentenelf - bekam aber nur zehn Akteure zusammen. Kurzerhand wurde Straka in ein England-Trikot gesteckt. "Es ging in Hamburg ausgerechnet gegen Deutschland", erzählt Straka. Die Deutschen hätten komisch geschaut, weil er als einziger die englische Hymne nicht mitsang. Aufgeflogen sei er nicht. "Ich denke, 25 Jahre später darf man das verraten", sagte Straka.

Unsere Berichterstattung zur Europameisterschaft finden Sie in unserem EM-Dossier: Hier klicken

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.

Das Rezept des EM-Tages

Euro kulinarisch: Unser EM-Chefkoch Manuel Kubitza vom Mainzer Cateringunternehmen „Essen für uns“ nimmt uns an jedem Spieltag mit auf einen kulinarischen Abstecher zu den jeweiligen EM-Spielorten.