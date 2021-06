EM am Morgen: Das deutsche Aufatmen

Jubel der deutschen Spieler. (Foto: dpa)

REGION - 24 Nationen messen sich bei der Fußball-Europameisterschaft in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News zum EM-Tag.

So erreichten Jogis Jungs das Achtelfinale

Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht von VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner. Nach einem Zitterspiel gegen Ungarn steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Achtelfinale. Beim 2:2 im letzten Vorrundenspiel bewahrten Kai Havertz (66) und Leon Goretzka (84.) mit ihren Toren die DFB-Auswahl vor dem drohenden Vorrunden-Aus. Der Mainzer Adam Szalai (11.) und András Schäfer (68.) hatten die Ungarn, die als Gruppenletzter ausgeschieden sind, zweimal in Führung gebracht. Das Team von Bundestrainer Jogi Löw beendete die Gruppe F mit vier Punkten auf Rang zwei und trifft in der K.o.-Runde am kommenden Dienstag in London auf England. Den Gruppensieg sicherte sich Frankreich durch ein 2:2 (1:1) gegen Portugal.



Stimmen zum deutschen Spiel

Bundestrainer Joachim Löw: "Wir haben schon auch extrem gute Moral bewiesen. Fehler gemacht, aber gefightet bis der Ausgleich gefallen ist. Die Moral war sensationell gut. Das war nichts für schwache Nerven. Wir wussten, Ungarn haut alles rein, laufen alles zu. Dann haben wir leider einen Fehler gemacht. Am Ende muss man sagen: durch diese Gruppe durchzukommen, das war gut, und das war das Ziel."

Kapitän Manuel Neuer: "Wir sind einfach nur erleichtert, dass wir es geschafft haben. Wir lagen in Rückstand, sind wieder in Rückstand geraten. Es war natürlich ein Nervenkrimi. Es ist natürlich schwer gegen so eine Mannschaft, wenn du 0:1 hinten liegst. England wird ein ganz anderes Spiel. Man hat es ja gesehen, wenn wir gegen spielstärkere Mannschaften spielen. Wir haben klasse Jungs und trotzdem Selbstvertrauen, auch wenn wir 2:2 gegen Ungarn gespielt haben. Es ist ein K.o.-Spiel, wir wollen weitergehen. Wembley liegt uns."

Leon Goretzka: "Ich bin überglücklich. Du nimmst dir alles vor und dass der Ball mir so vor die Füße fällt, ist einfach auch glücklich gelaufen. Mir fällt der Ball vor die Füße und dann nur noch rein damit. Was gar nicht passieren darf, ist die Situation nach dem 1:1. Das haben wir schon angesprochen. Bei Standards sind wir nicht schnell genug wieder auf dem Platz."

Joshua Kimmich: "Natürlich hatte ich Sorge. Wir haben uns brutal schwer getan. Wir standen auch bei eigenem Ballbesitz nicht wirklich gut." Zu England: "Geil! Ein schöneres Spiel gibt es fast nicht. Ob das jetzt im Achtelfinale sein muss - wir sind auf jeden Fall heiß. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich im Turnier angekommen sind."

Die Achtelfinalspiele

Samstag, 26. Juni

Wales - Dänemark (18.00 Uhr/Amsterdam)

Italien - Österreich (21.00 Uhr/London)

Sonntag, 27. Juni

Niederlande - Tschechien (18.00 Uhr/Budapest)

Belgien - Portugal (21.00 Uhr/Sevilla)

Montag, 28. Juni

Kroatien - Spanien (18.00 Uhr/Kopenhagen)

Frankreich - Schweiz (21.00 Uhr/Bukarest)

Dienstag, 29. Juni

England - Deutschland (18.00 Uhr/London)

Schweden - Ukraine (21.00 Uhr/Glasgow)

Alle Ergebnisse vom Mittwoch

Gruppe F:

Deutschland - Ungarn 2:2 (0:1)

Tore: Tore: 0:1 Ad. Szalai (11.), 1:1 Havertz (66.), 1:2 Schäfer (68.), 2:2 Goretzka (84.).

Portugal - Frankreich 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Cristiano Ronaldo (31./Foulelfmeter), 1:1 Benzema (45.+2/Foulelfmeter), 1:2 Benzema (47.), 2:2 Cristiano Ronaldo (60./Handelfmeter)

Gruppe E:

Slowakei - Spanien 0:5 (0:2)

Tore: 0:1 Dubravka (30./Eigentor), 0:2 Laporte (45.+3), 0:3 Sarabia (56.), 0:4 F. Torres (67.), 0:5 Kucka (71./Eigentor).

Schweden - Polen 3:2 (1:0)

Tore: 1:0 Forsberg (2.), 2:0 Forsberg (59.), 2:1 Lewandowski (61.), 2:2 Lewandowski (84.), 3:2 Claesson (90.+4).

Spanien feiert seinen höchsten EM-Erfolg und sicherte sich Platz zwei in der Gruppe E. Dem Ex-Weltmeister glückte ein 5:0-Torfestival gegen die Slowakei, das Team trifft nun im Achtelfinale auf Kroatien. Schweden wurde Gruppensieger durch das 3:2 gegen Polen und spielt gegen einen Gruppendritten. Emil Forsberg von RB Leipzig für die Skandinavier und Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München trafen jeweils doppelt für ihre Mannschaften. Die Polen und die Slowaken sind ausgeschieden. "Man kann uns den Kampfeswillen und den Ehrgeiz nicht absprechen, aber etwas hat gefehlt - sicherlich auch Fähigkeiten", sagte Lewandowski.

Regenbogen-Verbot erhitzt Gemüter - und führt zu Aktionen

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Die von der Uefa nicht genehmigte Regenbogen-Beleuchtung des Münchner Stadions hat auch am Tag des letzten deutschen EM-Gruppenspiels gegen Ungarn für heftige Debatten gesorgt. Von einem "Eigentor", Glaubwürdigkeitsverlust und einer vertanen Chance der Uefa war die Rede. Im Stadion schwenkten dafür etliche Fans Regenbogenfähnchen, ein Flitzer in Deutschland-Trikot und mit Regenbogenfahne stürmte aufs Spielfeld. Zeitungen und TV-Sender zeigten die Farbenvielfalt, Institutionen und Unternehmen präsentieren sich in sozialen Netzwerken in bunter Optik. Zahlreiche Gebäude wurden entsprechend beflaggt.

Die Menschrechtsorganisation Amnesty International hatte in Zusammenarbeit mit Christopher Street Day Deutschland vor dem Stadion Regenbogenfähnchen an die Fans verteilt - bis zu 10.000 Stück, wie es hieß. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unterstützte die Aktion. Zudem hatten viele Fans auch selbst größere Regenbogenfahnen mitgebracht, die sie vor und im Stadion fröhlich schwenkten.

Lesen Sie auch: Die Uefa und der Regenbogen: Warum die VRM Flagge zeigt

Die Makellosen

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Drei Spiele, drei Siege - drei Teams marschierten bei der EM souverän durch die Vorrunde. Blick von Sportredakteur Roland Hessel in die Geschichte: Welche Mannschaften sicherten sich nach Top-Start den Titel? Und unter welchen Umständen?

Die EM-Fragen im Podcast

Ist eine EM in Corona-Zeiten überhaupt tragbar? Wurde während des Herzstillstandes von Dänemarks Christian Eriksen vonseiten der Medien richtig reagiert? Das Turnier wirft auch kritische Fragen auf. VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner bespricht diese in der neusten Folge des Podcasts Rheingehört zusammen mit Lea Hellbach. Ist eine EM in Corona-Zeiten überhaupt tragbar? Wurde während des Herzstillstandes von Dänemarks Christian Eriksen vonseiten der Medien richtig reagiert? Das Turnier wirft auch kritische Fragen auf. VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner bespricht diese in der neusten Folge des Podcasts Rheingehört zusammen mit Lea Hellbach. Hier können Sie reinhören.

Bunte Ecke: Singende Waliser

Im walisischen EM-Team geht es mitunter musikalisch zu: Kommt ein Spieler im Mannschaftsquartier nämlich zu einem angesetzten Termin zu spät, dann muss er singen. Selten kommt das nicht vor. "Es gibt einige von uns, die nicht die Besten darin sind, Zeiten einzuhalten", sagte Offensivmann David Brooks am Mittwoch in einer Medienrunde mit einem Lächeln. Und: Für die Mitspieler ist das Zuhören nicht immer ein Genuss, deutete er an.

