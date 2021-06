EM am Morgen: Das erste Endspiel für Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der EM nach der Auftaktniederlage unter Druck. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - 24 Nationen messen sich bei der Fußball-Europameisterschaft in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News, die Sie zum Auftakt brauchen.

DFB-News: Löw will "viele Schlüsselspieler"

Joachim Löw hat vor dem zweiten EM-Gruppenspiel seine Führungskräfte im Team nochmals in die Pflicht genommen. "Wir brauchen viele Schlüsselspieler, wenn wir Portugal schlagen wollen", betonte der Bundestrainer vor der Partie gegen den amtierenden Europameister am Samstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV). Eine besondere Rolle soll Joshua Kimmich einnehmen, auch wenn Löw nichts über die Position des Bayern-Profis sagte. "Er ist immer einer der Schlüsselspieler. Nicht nur aufgrund seiner Gier, sondern auch seiner Qualität. Wir brauchen natürlich auch andere."

Die Mannschaft (@DFB_Team) June 18, 2021

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich zum Turnier-Auftakt erwartet Löw in München "einen ähnlich starken und eingespielten Gegner". Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo hatten ihr erstes Match gegen Ungarn mit 3:0 gewonnen. "Vorne gibt es vier, fünf Leute, die auf höchstem Niveau agieren", warnte der Bundestrainer vor der Offensivkraft der Portugiesen: "Und es ist wie gegen Frankreich: Man muss jede Sekunde hellwach sein." Entscheidend werde sein: "Wir müssen mehr nach vorne spielen", sagte Löw. Joachim Löw hat vor dem zweiten EM-Gruppenspiel seine Führungskräfte im Team nochmals in die Pflicht genommen. "Wir brauchen viele Schlüsselspieler, wenn wir Portugal schlagen wollen", betonte der Bundestrainer vor der Partie gegen den amtierenden Europameister am Samstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV). Eine besondere Rolle soll Joshua Kimmich einnehmen, auch wenn Löw nichts über die Position des Bayern-Profis sagte. "Er ist immer einer der Schlüsselspieler. Nicht nur aufgrund seiner Gier, sondern auch seiner Qualität. Wir brauchen natürlich auch andere."Nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich zum Turnier-Auftakt erwartet Löw in München "einen ähnlich starken und eingespielten Gegner". Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo hatten ihr erstes Match gegen Ungarn mit 3:0 gewonnen. "Vorne gibt es vier, fünf Leute, die auf höchstem Niveau agieren", warnte der Bundestrainer vor der Offensivkraft der Portugiesen: "Und es ist wie gegen Frankreich: Man muss jede Sekunde hellwach sein." Entscheidend werde sein: "Wir müssen mehr nach vorne spielen", sagte Löw.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Der 61-Jährige kündigte das Comeback von Leon Goretzka nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel an. "Er ist natürlich eine super Option in der zweiten Halbzeit. Sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass man ihn bringt. Weil er der Mannschaft helfen kann durch seine Dynamik, seine Läufe", verriet Löw. Für die Startelf komme der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler aber noch nicht infrage. "Er hat ja fünf oder sechs Wochen nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob die Kräfte dann reichen würden", bemerkte der Bundestrainer. Der 61-Jährige kündigte das Comeback von Leon Goretzka nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel an. "Er ist natürlich eine super Option in der zweiten Halbzeit. Sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass man ihn bringt. Weil er der Mannschaft helfen kann durch seine Dynamik, seine Läufe", verriet Löw. Für die Startelf komme der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler aber noch nicht infrage. "Er hat ja fünf oder sechs Wochen nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob die Kräfte dann reichen würden", bemerkte der Bundestrainer.

Kontakt zur Sportredaktion

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns gerne eine Mail an sport@vrm.de senden.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Verknüpfte Artikel

Die Spiele vom Samstag

Gruppe F in Budapest: Ungarn – Frankreich (15 Uhr/ARD und Magenta TV)

Gruppe F in München: Portugal – Deutschland (18 Uhr/ARD und Magenta TV)

Gruppe E in Sevilla: Spanien – Polen (21 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Portugal: "Haben unsere Waffen"

Titelverteidiger Portugal startet mit enormem Selbstbewusstsein in die EM-Kraftprobe gegen Deutschland. "Zwei der besten Mannschaften des Turniers stehen sich gegenüber", befand Innenverteidiger Ruben Dias vom englischen Meister Manchester City vor dem zweiten Gruppenspiel. "Wir kennen ihre Qualitäten, wir müssen uns aber nicht verstecken, wir haben auch unsere Waffen." Eine davon ist ohne Zweifel Superstar und Kapitän Cristiano Ronaldo, der aber noch nicht gegen Deutschland treffen konnte.

Ruben Dias hat sich vor dem Aufeinandertreffen mit den noch punktlosen Deutschen, die zum Auftakt Weltmeister Frankreich mit 0:1 unterlagen, auch mit seinem deutschen City-Teamkollegen Ilkay Gündogan ausgetauscht. "Ich habe mit Gündogan gesprochen, es war aber nichts Philosophisches, wir haben uns gegenseitig Glück gewünscht", berichtete der in England zum "Spieler des Jahres" gewählte Profi.

Die Ergebnisse vom Freitag

Gruppe E: Schweden – Slowakei 1:0 (0:0)

Torschütze: 1:0 Forsberg (77., Foulelfmeter)

Lesen Sie hier den Spielbericht

Gruppe D: Kroatien – Tschechien 1:1 (0:1)

Torschützen: 0:1 Schick (37.), 1:1 Perisic (47.)

Lesen Sie hier den Spielbericht

Gruppe D: England – Schottland 0:0

Torschützen: ./.

Lesen Sie hier den Spielbericht Gruppe E: Schweden – Slowakei 1:0 (0:0)Torschütze: 1:0 Forsberg (77., Foulelfmeter)Gruppe D: Kroatien – Tschechien 1:1 (0:1)Torschützen: 0:1 Schick (37.), 1:1 Perisic (47.)Gruppe D: England – Schottland 0:0Torschützen: ./.

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.

Bunte Ecke: Mainz 04 - Rache oder Versehen?

Ist das die subtile Rache für eine bitter verlaufene Zeit? Im Sommer 2014 stellte Mainz 05 den heutigen dänischen Nationaltrainer Kasper Hjulmand als Nachfolger von Thomas Tuchel vor. Schon nach acht Monaten musste er aber wieder gehen, weil seine Spielidee und die Vorstellungen des Vereins überhaupt nicht zusammenpassten. Auf der Internetseite der dänischen Nationalmannschaft stehen nun als Karrierestationen ihres Chefcoaches aufgelistet: Lyngby, FC Nordsjaelland - und Mainz 04.

Unsere Berichterstattung zur Europameisterschaft finden Sie in unserem EM-Dossier: Hier klicken

Das Rezept des EM-Tages

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Euro kulinarisch: Unser EM-Chefkoch Manuel Kubitza vom Mainzer Cateringunternehmen „Essen für uns“ nimmt uns an jedem Spieltag mit auf einen kulinarischen Abstecher zu den jeweiligen EM-Spielorten.