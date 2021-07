EM am Morgen: Das große Finale

Der Morgenbrief zur EM. (Foto: VRM)

REGION - Das Finale der EM steht fest: England fordert Italien in Wembley. Wer wird der neue Europameister? Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News zum EM-Tag.

Das würdige Endspiel dieser EM

Die Engländer entspannten sich bei einer lockeren Partie Basketball, die Italiener genossen die Vorzüge des heimischen Trainingsplatzes in Florenz. Und in London fieberten schon am Freitag Zehntausende Fans dem nervenaufreibenden Finale an diesem Sonntag (21 Uhr) im Fußball-Tempel Wembley entgegen. "Jetzt steht das bevor, wovon wir seit drei Jahren träumen", sagte der italienische Abwehrchef Giorgio Chiellini. Englands Stürmerstar Harry Kane hielt vor dem ersten englischen EM-Endspiel dagegen: "Jetzt wollen wir Geschichte schreiben."

England gegen Italien. Diese Europameisterschaft bekommt ein würdiges Finale. "Es wird von beiden Seiten das beste Spektakel für den europäischen Fußball", sagte Leonardo Bonucci am Freitag in Florenz. Seine Squadra Azzurra hatte bislang mit unbändigem Kraftfußball und größtmöglichem Willen begeistert. Die Three Lions steigerten sich getragen von ihren Fans in Wembley von Spiel zu Spiel - und beendeten mit dem Achtelfinalsieg gegen Deutschland sogar ein nationales Trauma.

"Ich bedanke mich bei den Jungs, die vom ersten Moment daran geglaubt haben", sagte Nationaltrainer Roberto Mancini und kündigte an: "Es gibt noch etwas zu erledigen." Der 56-Jährige, der mit seinen Spielern am Samstagvormittag (11.00 Uhr) in Richtung London abhebt, wird auch im Finale auf sein eingespieltes und verschworenes Team setzen. In der Defensive spielt das Oldie-Duo Chiellini (36) und Bonucci (34) ein überragendes Turnier. Offensiv übertrafen der frühere Dortmunder Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa und Co. sämtliche Erwartungen. Ballack erwartet ein "Traumfinale".

Und England? "Sie haben sich das Finale verdient, das ist der größte Test, den wir haben können", sagte Nationaltrainer Gareth Southgate, der in seiner Heimat innerhalb kürzester Zeit zum Helden geworden ist.



Je fünf Gründe: Das spricht für Italien, das spricht für England

Am Sonntag wird in London der Europameister gekürt: Was spricht für Italien und was für England? Henning Kunz und Tobias Goldbrunner haben sich mal Gedanken gemacht: Hier klicken. Am Sonntag wird in London der Europameister gekürt: Was spricht für Italien und was für England? Henning Kunz und Tobias Goldbrunner haben sich mal Gedanken gemacht:

Heidel: "Dieser Elfmeter ist ein Witz"

Mainz-05-Sportvorstand Christian Heidel blickt im VRM-Podcast "Heidels EM-Talk" auf die entscheidende Szene des Halbfinals zwischen England und Dänemark, verrät auch, wer in seinen Augen im Endspiel am Sonntag das bessere Ende für sich haben wird.

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Der Blick zurück: EM für die Ewigkeit? Nein!

Typen und Tore? Was bleibt von dieser EM haften? Nicht viel schreibt Sportredakteur Björn-Christian Schüßler Typen und Tore? Was bleibt von dieser EM haften? Nicht viel schreibt Sportredakteur Björn-Christian Schüßler in seinem Kommentar.

Spannendes zu den Finalisten

England gegen Italien - im EM-Finale stehen Länder mit besonderer politischer und fußballerischer Historie. Flaggen, Hymnen, Legenden: Spannendes zu den Finalisten hat Sportredakteur Björn-Christian Schüßler zusammengetragen. England gegen Italien - im EM-Finale stehen Länder mit besonderer politischer und fußballerischer Historie. Flaggen, Hymnen, Legenden: Spannendes zu den Finalisten hat Sportredakteur Björn-Christian Schüßler zusammengetragen. Das Ergebnis finden Sie hier.

Bunte Ecke: Gianna Nannini für die Ewigkeit

1990 war "Un'estate italiana" ("Ein italienischer Sommer") der WM-Hit schlechthin. 31 Jahre nach dem Triumph der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft singen die Italiener das Lied bei der Fußball-EM wieder gerne - und Gianna Nannini scheint das zu gefallen. "Ich glaube, es ist ein Lied, das ewig für den Fußball gemacht ist, eine Hymne, die in diesem Moment eine große Schwingung auslöst", sagte die in Siena geborene italienische Rocksängerin über ihren Kultsong. Die Spiele der Squadra Azzura verfolgt Nannini seit dem Viertelfinale, wie sie sagte. Sie habe Keeper Gianluigi Donnarumma für sich entdeckt: "Ein fabelhafter Torhüter."





Das Rezept des EM-Tages

Euro kulinarisch: Unser EM-Chefkoch Manuel Kubitza vom Mainzer Cateringunternehmen „Essen für uns“ nimmt uns an jedem Spieltag mit auf einen kulinarischen Abstecher zu den jeweiligen EM-Spielorten.