EM am Morgen: DFB-Team darf vom Achtelfinale träumen

DFB-Team mit verdientem Sieg gegen Portugal

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einem 4:2 (2:1)-Sieg gegen Titelverteidiger Portugal Kurs auf das EM-Achtelfinale genommen. Vor 14.000 Zuschauern in München bescherten zwei Eigentore von Rúben Dias (35.) und Raphael Guerreiro (39.) sowie Treffer von Kai Havertz (51.) und Robin Gosens (60.) der DFB-Auswahl am Samstag den verdienten Erfolg.

"Die Stimmung gerade bei Länderspielen ist nicht so euphorisch. Aber wenn man so gute offensive Szenen hat, dann kocht der Kessel. Aber wir haben auch ein paar Dinge verbessert. Wir haben spielerisch und nach vorn viel Gutes gesehen. Jetzt haben wir die drei Punkte, die wir unbedingt benötigt haben. Jetzt dürfen wir nicht überdrehen, wir haben die Ungarn gesehen. Man darf so eine kleine Euphorie auch ein bissschen spüren, aber wir müssen auch sachlich bleiben. Ich denke, wir haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt."

Kai Havertz: "Wir können erstmal zufrieden mit der Leistung sein genau wie mit dem Sieg. Ich freue mich natürlich über das Tor, aber die kühle Art ist eher so meine Spielweise. Es war wichtig für uns, dass wir nach dem verlorenen Spiel gegen Frankreich nicht alles über den Haufen werfen, sondern bei unserer Linie bleiben. Wir vertrauen dem Trainer, wir vertrauen dem System. Deshalb sind wir froh, heute das Spiel gewonnen zu haben. Ungarn ist eine defensiv starke Mannschaft, die alles daran setzt, kein Tor zu kassieren. Bei der EM ist jeder Gegner stark."

Die Spiele vom Sonntag

Gruppe A in Rom: Italien – Wales (18 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Gruppe A in Baku: Schweiz – Türkei (18 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.

Bunte Ecke: Eine überglückliche Mama aus Schottland

Da war die Mutter überglücklich. Nach dem starken Auftritt von Schottlands Billy Gilmour beim 0:0 gegen England meldete sich Carrie Gilmour liebend gerne zu Wort. "Ich bin so so so stolz auf Dich. Mein Herz platzt vor Stolz. Ich liebe Dich so sehr", twitterte die Mutter.Kapitän Andy Robertson lobte den 20-Jährigen vom FC Chelsea. "Er hat eine große Zukunft vor sich. Er kann so viele Länderspiele gewinnen, wie er will", sagte der Liverpool-Profi.