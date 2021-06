EM am Morgen: Die Achtelfinals beginnen

Die VRM informiert Sie ab früh morgens über das aktuelle Geschehen bei der EM. (Foto: peterschreiber.media - stock.adobe)

REGION - 24 Nationen messen sich bei der Fußball-Europameisterschaft in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News zum EM-Tag.

Die ersten K.o.-Spiele am Samstag

Amsterdam: Wales - Dänemark (18 Uhr/ARD und Magenta TV)

London: Italien - Österreich (21 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Relaxen vor dem England-Spiel

Thomas Müller zupfte gedankenverloren an der Gitarre. Manuel Neuer und Serge Gnabry staunten über die Fähigkeiten von Kai Havertz beim Kopfball-Tischtennis. Im "Home Ground" in Herzogenaurach herrschte bei der Fußball-Nationalmannschaft ein Hauch von Landschulheim. "Day off", hieß es am Freitag neudeutsch und als Einstimmung auf die anstehende London-Reise in Herzogenaurach. Füße hoch und Köpfe frei, lautete die Ansage von Joachim Löw nach der emotional aufreibenden Vorrunde bei der Europameisterschaft mit der Rettung in den Achtelfinale-Kracher am Dienstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV) in Wembley gegen England.

Kommentar: Delta spielt mit

Die Achtelfinalspiele beginnen. Es kann nur besser werden: Das Niveau in der Vorrunde war eher mau. Fest steht: Bislang und auch in den kommenden 15 Spielen ist die Sorge wegen Corona mit dabei. Die Achtelfinalspiele beginnen. Es kann nur besser werden: Das Niveau in der Vorrunde war eher mau. Fest steht: Bislang und auch in den kommenden 15 Spielen ist die Sorge wegen Corona mit dabei. Lesen Sie dazu unseren Kommentar.

Bunte Ecke: Dringendes Bedürfnis

Ludwig Augustinsson hielt es nicht mehr aus. Während sein Auswahlkollege Kristoffer Olsson gerade eine Frage bei einer Pressekonferenz der schwedischen Nationalmannschaft zum EM-Achtelfinalspiel in der kommenden Woche beantwortete, ergriff Augustinsson das Wort. "Ich kann nicht länger bleiben, ich komme wieder", sagte Augustinsson, ehe der noch beim Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen unter Vertrag stehende Verteidiger eilig das Podium verließ. Er musste dringend auf die Toilette. "Die letzten 20 Minuten waren echt hart", sagte er nach seiner Rückkehr. Augustinsson trifft mit den Schweden im Glasgower Hampden Park am Dienstag auf die Ukraine.

