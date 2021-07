EM am Morgen: England's coming home!

Englands Harry Maguire bejubelt sein Tor zum 2:0. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Die EM geht in die entscheidende Phase – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News zum EM-Tag.

Englands großer Tag

Ukraine - England 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 Kane (4.), 0:2 Maguire (46.), 0:3 Kane (50.), 0:4 J. Henderson (63.).

Englands Kapitän Harry Kane führte die kleine Ehrenrunde vor den singenden und jubelnden Fans an, die Ukraine um Trainer Andrej Schewtschenko verabschiedete sich emotional von der EM und ihren Anhängern. Nach einm einseitigen EM-Viertelfinale.

Zur Freude von Kane kann England weiter von der Titel-Krönung im Londoner Wembley-Stadion träumen. Angeführt von ihrem Torjäger stürmten die Three Lions am Samstag gegen einen überforderte Gegner mit einem 4:0 in ihr erstes EM-Halbfinale seit 25 Jahren.

Vor rund 11.880 Zuschauern in Rom verdiente sich die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate den Sieg vor allem mit einer starken zweiten Halbzeit und beendete das EM-Märchen des Überraschungsteams Ukraine. England spielt damit am Mittwoch in Wembley im Halbfinale gegen Dänemark um die Chance auf seinen ersten großen Fußball-Titel seit dem WM-Triumph 1966. "Das ist ein Superabend, ein großer Tag für den Fußball. Es wartet nun ein großes Match auf uns. Aber wenn wir die Dynamik aufrechterhalten, schaffen wir das auch", kommentierte Kane voller Selbstvertrauen.





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.





Kontakt zur Sportredaktion

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns gerne eine Mail an sport@vrm.de senden.

Dänen jubeln: "Wir haben Geschichte geschrieben"

Tschechien - Dänemark 1:2 (0:2)

Tore:0:1 Delaney (5.), 0:2 Dolberg (42.), 1:2 Schick (49.).

Kasper Hjulmand jubelte mit einem rot-weißen Schlapphut auf dem Kopf den Fans zu, der überragende Thomas Delaney hüpfte mit nacktem Oberkörper eingehüllt in eine Fahne auf und ab. Völlig entkräftet, aber überglücklich feierten die neuen dänischen EM-Helden auf ihrer emotionalen Reise die nächste große Party. Auch Minuten nach dem Schlusspfiff zum 2:1 gegen Tschechien machte das Team die Welle und ließ sich für den Einzug ins Halbfinale feiern.

Dank einer starken ersten Halbzeit gewann die Auswahl von Hjulmand das Viertelfinale zweier Außenseiter am Samstag in Baku vor 16.306 Zuschauern und steht erstmals seit dem EM-Triumph 1992 wieder unter den besten Vier. "Das war unser Ziel von Beginn an: Wir wollten nach Wembley", sagte Borussia Dortmunds Delaney, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. "Plötzlich sind wir da, das ist schwer zu glauben." Jens Stryger Larsen fügte hinzu: "Wir haben Geschichte geschrieben, es ist so lange her, dass Dänemark im Halbfinale war."

Verknüpfte Artikel





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Keine Regenbogenfahne in Baku

Im EM-Stadion von Baku erstrahlten keine Regenbogen. Selbst eine kleine, bunte Fahne dänischer Fans verschwand - nach einer heftigen Diskussion. Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Heidel: "Nicht gleich die sportliche Staatskrise ausrufen"

Spannende Themen im VRM-Podcast Heidels EM-Talk: Warum Christian Heidel während der EM so viele Nachrichten erhält und was er der DFB-Elf in Zukunft zutraut.

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Schweiz: "Unsere Herzen sind größer als elf Meter!"

Die Spieler empfanden nach den Momenten tiefster Enttäuschung vor allem Riesenstolz, in der Heimat verneigten sich alle vor ihrer "Nati": Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft kann sich nach dem EM-Aus als Europameister der Herzen trösten. "Bravo für die schöne Reise. Ihr habt uns zum Träumen gebracht", lobte Bundespräsident Guy Parmelin.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Die Schweizer Zeitungen schrieben Lobeshymnen auf die Mannschaft, die den Fußball-Weltmeister Frankreich in einem Elfmeter-Drama aus dem Turnier beförderte und vier Tage später sich in Unterzahl erneut bis in die Entscheidung vom Punkt gegen den Titelmitfavoriten Spanien rettete. Dann aber das schlechtere Ende für sich hatte, auch weil der eingewechselte Augsburger Ruben Vargas den letzten Elfmeter der Schweizer über das Tor schoss.

Aber: keine Vorwürfe, stattdessen eine Huldigung vom Trainer, dass Vargas überhaupt mental so stark gewesen sei, zum letzten Elfmeter anzutreten. Vladimir Petkovic war dann auch einer der ersten, die den am Boden zerstörten und in Tränen aufgelösten Vargas drückten und versuchten zu trösten. "Unsere Herzen sind größer als elf Meter!", schrieb die Boulevardzeitung "Blick" am Samstag. Bei der Rückkehr am Flughafen in Zürich empfingen rund 500 Fans die Mannschaft und feierten sie. Die Spieler empfanden nach den Momenten tiefster Enttäuschung vor allem Riesenstolz, in der Heimat verneigten sich alle vor ihrer "Nati": Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft kann sich nach dem EM-Aus als Europameister der Herzen trösten. "Bravo für die schöne Reise. Ihr habt uns zum Träumen gebracht", lobte Bundespräsident Guy Parmelin.Die Schweizer Zeitungen schrieben Lobeshymnen auf die Mannschaft, die den Fußball-Weltmeister Frankreich in einem Elfmeter-Drama aus dem Turnier beförderte und vier Tage später sich in Unterzahl erneut bis in die Entscheidung vom Punkt gegen den Titelmitfavoriten Spanien rettete. Dann aber das schlechtere Ende für sich hatte, auch weil der eingewechselte Augsburger Ruben Vargas den letzten Elfmeter der Schweizer über das Tor schoss.Aber: keine Vorwürfe, stattdessen eine Huldigung vom Trainer, dass Vargas überhaupt mental so stark gewesen sei, zum letzten Elfmeter anzutreten. Vladimir Petkovic war dann auch einer der ersten, die den am Boden zerstörten und in Tränen aufgelösten Vargas drückten und versuchten zu trösten. "Unsere Herzen sind größer als elf Meter!", schrieb die Boulevardzeitung "Blick" am Samstag. Bei der Rückkehr am Flughafen in Zürich empfingen rund 500 Fans die Mannschaft und feierten sie.

Italiener genießen freien Tag

Tief in der Nacht sangen die euphorisierten Halbfinalisten voller Inbrunst ihren Teamsong "Un'estate italiana". Das imposante 2:1 im Viertelfinalduell zweier Top-Favoriten bestärkte den Glauben der Italiener an die eigene Stärke und den ersten Titel seit anderthalb Jahrzehnten weiter. 32 Spiele ohne Niederlage, fünf Siege in fünf Partien der Europameisterschaft und jetzt die mit Bravour abgelegte EM-Reifeprüfung gegen Belgiens Goldene Generation - wer soll diese Azzurri schlagen?

"Wir haben noch nichts erreicht, wir müssen noch mehr leisten. Wir können Großartiges erreichen", sagte Lorenzo Insigne. Mit seinem Traumtor in bester Arjen-Robben-Manier sorgte der Stürmer vom SSC Neapel für eines der offensiven Highlights in der Münchner Arena, die damit ihr letztes Spiel des Turniers erlebt hat. Vor der Einstimmung auf den Halbfinal-Gipfel am Dienstag gegen Spanien in der Londoner Fußball-Kultstätte Wembley ließ Trainer Roberto Mancini seine Stars am trainingsfreien Samstag durchschnaufen. Erstmal genießen, lautete der Auftrag des hochgeschätzten Spieler-Verstehers.

"Ich habe noch nie mit so einem Lächeln gespielt", berichtete Insigne. "Es ist, wie mit Freunden unter der Woche zu spielen. Er macht es möglich, dass wir unseren besten Fußball spielen."

Bunte Ecke: Bayrische Italien-Fans

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder drückt bei der Fußball-Europameisterschaft - wie übrigens auch Franz Beckenbauer - nun Italien die Daumen. Das verriet der CSU-Politiker am Tag nach dem Halbfinal-Einzug der Italiener auf Instagram und schrieb weiter: "Die Azzurri haben es verdient - und Italien ist für uns Bayern ohnehin ein Sehnsuchtsland." Dazu veröffentlichte er ein Foto von sich in blauer Jacke mit Italia-Schriftzug.

Unsere Berichterstattung zur Europameisterschaft finden Sie in unserem EM-Dossier: Hier klicken

Das Rezept des EM-Tages

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Euro kulinarisch: Unser EM-Chefkoch Manuel Kubitza vom Mainzer Cateringunternehmen „Essen für uns“ nimmt uns an jedem Spieltag mit auf einen kulinarischen Abstecher zu den jeweiligen EM-Spielorten.