EM am Morgen: Football's coming home!

Das englische Team feiert mit den Fans. (Foto: dpa)

REGION - Das Finale der EM steht fest: England fordert Italien in Wembley. Wer wird der neue Europameister? Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News zum EM-Tag.



Englands Elfmeter-Glück: Kane trifft im Nachschuss

Elfmeter-Glückspilz Harry Kane grinste schelmisch, Trainer Gareth Southgate ließ sich von den euphorisierten Fans feiern und auf der Tribüne applaudierte Prinz William gerührt. An einem magischen Wembley-Abend haben die Three Lions erstmals das Finale einer Europameisterschaft erreicht und Dänemarks wundersame Sommerreise beendet. "Unglaublich, was für ein Spiel. Echt hart. Wir waren da, als es zählte. Ein Finale zuhause - was für ein Gefühl", sagte Matchwinner Harry Kane.

In einem spannungsgeladenen Halbfinale vor 64.950 Zuschauern setzten sich die Engländer dank Topstürmer Kane mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung durch und greifen am Sonntag ebenfalls in London im Final-Kracher gegen Italien nach ihrem erst zweiten Titel nach dem WM-Triumph 1966.

"Was das für dieses Land bedeutet, hat man heute gesehen. Die Energie, die Atmosphäre, das war top. Jetzt feiern wir ein bisschen, ab morgen liegt dann der Fokus auf Italien", sagte Stürmer Raheem Sterling. "Wir haben einen guten Team-Spirit gezeigt und das Spiel gedreht. Wir wussten, dass es schwierig wird, aber wir mussten geduldig bleiben", betonte der Man-City-Stürmer.

In der Verlängerung war Kane (104. Minute) per Elfmeter-Nachschuss zur Stelle, nachdem Dänen-Schlussmann Kasper Schmeichel seinen umstrittenen Strafstoß zunächst pariert hatte. Sterling war sich sicher: "Es war auf jeden Fall ein Elfmeter."

Und jetzt: Zum Mitsingen!





Italien lebt sein "azurblaues Märchen"

Die italienischen Elfmeterhelden waren überraschend schnell verschwunden. Kurz nach der Gefühlsexplosion vor Tausenden Tifosi in der Kurve des Wembley-Stadions verabschiedeten sich die Italiener Richtung Umkleidekabine. Das Grinsen im Gesicht von Giorgio Chiellini, Federico Chiesa und Co. war nicht zu übersehen.

Mit dem 4:2 im Elfmeterschießen im Gigantenduell mit Spanien am Dienstagabend war das ganz große Ziel aber noch nicht erreicht - am Sonntag greift die Squadra Azzurra nach dem ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 2006.





Doch Italiens Coach Roberto Mancini musste zugeben, dass gegen starke Spanier für sein Team eine große Portion Glück notwendig war. "Es war ein hartes Spiel, sie haben uns in Schwierigkeiten gebracht und wir haben gelitten", urteilte der 56-Jährige. Mit einer großen Energieleistung hatten sich die Azzurri in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen gerettet, wo Mittelfeldspieler Jorginho den entscheidenden Versuch verwandelte. "Elfmeterschießen ist immer eine Lotterie", gab Mancini zu. "Kompliment an Spanien."

Die Italiener genossen dieses besonderen Triumph. "Das war ohne Zweifel die schönste Nacht meiner Karriere. Ein unglaublicher Traum", sagte Offensivspieler Chiesa, der die Azzurri in Führung gebracht hatte (60. Minute). Beim Jubeln auch dabei war ein Trikot des verletzten Leonardo Spinazzola, der sich im Viertelfinale die Achillessehne riss und mehrere Monate ausfällt. Auch für ihn wollen die Italiener nun den Titel gewinnen. "Ein azurblaues Märchen ohne Ende", schrieb die "Gazzetta dello Sport".

Bunte Ecke: Brych ein "großartiger Referee"

Schiedsrichter Felix Brych ist für seine Spielleitung beim EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien im Gastgeber-Land England gelobt worden. "Großartiger Referee", twitterte der frühere Fußball-Nationalspieler Gary Lineker nach dem 4:2-Sieg Italiens im Elfmeterschießen am Dienstagabend im Londoner Wembley-Stadion.

Gary Lineker(@GaryLineker)July 6, 2021

Der renommierte englische "Times"-Journalist Henry Winter schrieb: "Es wäre großartig, falls dieser fantastische, ruhig-kontrollierte Schiedsrichter Felix Brych in London bleiben könnte. So drei bis vier Jahre."

In italienischen Medien gab es hingegen auch Kritik an der Leistung von Brych. "Karten und einige Pfiffe: Der Deutsche Brych überzeugt nicht. Keine spielentscheidende Szene, aber eine generelle Richtung, die nicht voll überzeugt, vor allem bei der Bewertung von Fouls", schrieb die "Gazzetta dello Sport". "Tuttosport" bewertete: "Hat sich zu oft auf Diskussionen mit Spieler eingelassen, die nach Entscheidungen gegen sie protestiert haben. Darüber hinaus keine ausschlaggebenenden Entscheidungen und wenige Fehler."

Was die erfolgreichen Teams besser machen als Deutschland

Was die erfolgreichen Teams besser machen als Deutschland