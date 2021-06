EM am Morgen: Löw-Team will ins Achtelfinale

Entschlossen: Bundestrainer Jogi Löw bei seiner Ansprache. (Foto: dpa)

REGION - 24 Nationen messen sich bei der Fußball-Europameisterschaft in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News zum EM-Tag.

DFB-Team will ins Achtelfinale

Joachim Löw plant ein weiteres Fußball-Heimfest in München - aber ohne einen Risiko-Einsatz von Thomas Müller. Erst nach einem allerletzten Härtetest wenige Stunden vor dem Anpfiff will der Bundestrainer am Mittwoch entscheiden, ob der am Knie verletzte Anführer der deutschen Offensive gegen Ungarn "einsatzfähig ist". Das kündigte der Bundestrainer am Dienstagabend nach der Ankunft im Münchner Teamhotel an. Null Risiko lautet Löws Marschroute beim so wichtigen Müller für Mittwochabend (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV), wenn der Einzug in das Achtelfinale perfekt gemacht werden soll.

"Wir wollen von Anfang an zeigen, dass wir die nächste Runde klarmachen werden", sagte Verteidiger Mats Hummels entschlossen. Der Abwehrchef meldete sich im Gegensatz zu Müller schon am Tag vor dem Spiel einsatzbereit. Auf das 4:2 gegen Portugal soll der nächste stimmungsvolle Auftritt folgen. "Wir wollen den Zuschauern Freude machen", sagte Hummels. Schon ein Punkt genügt zum Weiterkommen. Bereit für einen Einsatz meldete sich neben Hummels (Patellasehne) auch Ilkay Gündogan (Wade). Beide mischten beim Abschlusstraining munter mit.

Die drei weiteren Spiele am Mittwoch



Slowakei - Spanien (18.00/ZDF und MagentaTV)

Gruppe E:Slowakei - Spanien (18.00/ZDF und MagentaTV)



Schweden - Polen (21.00/ MagentaTV)



Portugal - Frankreich (21.00/MagentaTV)

Gruppe F:Portugal - Frankreich (21.00/MagentaTV)



Die Ergebnisse vom Dienstag

Gruppe D:

Kroatien - Schottland 3:1 (1:1)

Torschützen: 1:0 Vlasic (17.), 1:1 McGregor (42.), 2:1 Modric (62.), 3:1 Perisic (77.)

Kroatien - Schottland 3:1 (1:1)
Torschützen: 1:0 Vlasic (17.), 1:1 McGregor (42.), 2:1 Modric (62.), 3:1 Perisic (77.)



Torschütze: 0:1 Sterling (12.)

Tschechien - England 0:1 (0:1)
Torschütze: 0:1 Sterling (12.)

Münchner Arena nicht in Regenbogen-Farben

Das EM-Stadion in München wird beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen. Die Uefa lehnte einen entsprechenden Antrag ab. Der Verband sei "aufgrund der Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage - eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt - muss die Uefa diese Anfrage ablehnen", teilte der Dachverband mit. Dafür gab es viel Kritik. Deutsche Vereine haben eine Antwort: Viele Bundesliga-Stadien sollen während des Spiels in den Regenbogenfarben leuchten.

Bunte Ecke: ARD-Kommentator in der Kritik

Nach Vorwürfen der Parteilichkeit hat die ARD ihren EM-Reporter Tom Bartels in Schutz genommen. Während des Gruppenspiels zwischen Dänemark und Russland am Montagabend hatten Zuschauer moniert, dass der 55 Jahre alte Kommentator des öffentlich-rechtlichen Senders hörbar mit den Dänen sympathisiert habe. "Tom Bartels kommentiert die Spiele mit besten Wissen und Gewissen aus einer neutralen Perspektive. Dass das in manch einer emotionalen Situation gegebenenfalls nicht immer gelingt, bitten wir zu entschuldigen", twitterte die "Sportschau" in Reaktion auf eine der kritischen Stimmen.

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.

Das Rezept des EM-Tages

Euro kulinarisch: Unser EM-Chefkoch Manuel Kubitza vom Mainzer Cateringunternehmen „Essen für uns“ nimmt uns an jedem Spieltag mit auf einen kulinarischen Abstecher zu den jeweiligen EM-Spielorten.