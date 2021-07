EM am Morgen: Löws Abschiedsworte

Joachim Löw (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Die EM geht in die entscheidende Phase – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News zum EM-Tag.

Löws Abschied: "Es liegt in meiner Verantwortung"

Joachim Löw hat "ohne Wenn und Aber" die Verantwortung für den bitteren Achtelfinal-K.o. bei der Fußball-EM übernommen. "Es tut mir leid, dass wir unsere Fans enttäuscht haben und nicht die Begeisterung ausgelöst haben, die wir uns vor dem Turnier vorgenommen haben", sagte der scheidende Bundestrainer einen Tag nach dem 0:2 gegen England bei seiner letzten DFB-Pressekonferenz in Herzogenaurach.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Kontakt zur Sportredaktion

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns gerne eine Mail an sport@vrm.de senden.

"Es liegt in meiner Verantwortung", betonte der 61-Jährige, der sich in der Nacht in einer Ansprache an seine Spieler und den gesamten Betreuerstab für das Vertrauen und die langjährige Zusammenarbeit bedankt hatte. "Diese menschliche Seite wird bleiben, dafür bin ich wahnsinnig dankbar", sagte Löw am Mittwoch: "Für diese Momente ist man gern Trainer."

Löw sieht trotz der großen Enttäuschung positive Perspektiven für das Team um Kai Havertz, Leon Goretzka und Joshua Kimmich. "Ich glaube, dass diese Mannschaft und einige Spieler, die mit Sicherheit auch die nächsten Jahre dabei sind, wirklich eine sehr, sehr gute Zukunft vor sich haben und vielleicht auch diesen Erfolg erreichen, den sie sich alle wünschen", sagte Löw. "Ich wünsche natürlich auch meinem Nachfolger Hansi Flick alles, alles Gute und viel Erfolg."

Verknüpfte Artikel



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Sein Herz werde "weiterhin Schwarz-Rot-Gold" schlagen, betonte Löw nach 17 Jahren beim Verband und 15 Jahren davon als Chefcoach. "Ich werde Fan sein und die Daumen drücken, dass sie ihre Erfolge erreichen", sagte der Weltmeister-Trainer von 2014 in Richtung seiner Spieler. Am Morgen hatte er sich bei allen mit kurzen persönlichen Gesprächen verabschiedet. "So eine lange und intensive Zeit hätte ich mir nicht in meinen kühnsten Träumen vorstellen können", sagte Löw.

Die Gründe für das Scheitern bei dieser EM wollte Löw so kurz nach der Wembley-Niederlage nicht erläutern. Für eine Analyse, was hat gut funktioniert, was weniger, sei es zu früh: "Wir haben alles investiert, haben uns Tag und Nacht Gedanken gemacht, was können wir in kurzer Zeit erreichen. Wir haben uns kritisch mit vielen Dingen auseinandergesetzt. Ins Detail zu gehen, macht für mich wenig Sinn."





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.





Analyse des DFB-Teams: Der Mut fehlt

Blick auf die EM-Auftritte: Der deutschen Nationalmannschaft fehlen Mut, Überzeugung und die richtige Spielidee. Bundestrainer Joachim Löw ist nicht bereit, sich auf erfolgreiche Prinzipien einzulassen. Blick auf die EM-Auftritte: Der deutschen Nationalmannschaft fehlen Mut, Überzeugung und die richtige Spielidee. Bundestrainer Joachim Löw ist nicht bereit, sich auf erfolgreiche Prinzipien einzulassen. Die Analyse von Reinhard Rehberg.

England-Tore mit Lego-Spielern nachgespielt





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.





Kommentar: Hansi Hausaufgaben

Der Blick in die Zukunft: Das muss sich unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick ändern.

Kommentar von Sportredakteur Roland Hessel. Der Blick in die Zukunft: Das muss sich unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick ändern.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Bunte Ecke: Peinlicher Hymnen-Fehler

Während des EM-Spiels England gegen Deutschland ist dem niederländischen Fernsehen ein peinlicher Fehler unterlaufen. Beim Spielen der deutschen Nationalhymne hatte der TV-Sender NPO im Videotext für Hörgeschädigte versehentlich die erste Strophe "Deutschland, Deutschland über alles" eingeblendet. Der Sender entschuldigte sich für den Fehler. Es handele sich um einen Irrtum. Die erste Strophe des Deutschlandliedes wird wegen der Assoziation mit dem Nazi-Regime nicht mehr gesungen. Stattdessen ist die dritte Strophe "Einigkeit und Recht und Freiheit" der offizielle Text.

Unsere Berichterstattung zur Europameisterschaft finden Sie in unserem EM-Dossier: Hier klicken