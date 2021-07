EM am Morgen: Machen's die Schweizer nochmal?

Der Morgenbrief zur EM. (Foto: VRM)

REGION - Die Achtelfinale sind gespielt und Deutschland ist aus dem Turnier ausgeschieden. Dennoch gibt es am Freitag und Samstag vielversprechende Spiele: Die Viertelfinals stehen an.

Schweizer vor dem nächsten Coup?

Nachdem die Schweizer "Nati" sich nach einem packenden Spiel gegen Weltmeister Frankreich im Elfmeterschießen durchgesetzt hat, wollen die Eidgenossen heute das spanische Team aus dem Turnier werfen.

Während bei den Schweizern rund um Kapitän Granit Xhaka das Selbstbewusstsein nach dem Frankreich-Coup entsprechend groß sein dürfte, scheinen die Spanier gehörigen Respekt vor dem kommenden Gegner zu haben.

Angreifer Ferran Torres erinnerte an die beiden Begegnungen zuletzt in der Nations League: "Das waren wirklich sehr schwere Spiele", betonte der 21 Jahre alte Stürmer von Manchester City. "Sie pressen, sie machen es einem schwer." Verteidiger César Azpilicueta prophezeite in einem Interview der "Marca" (Donnerstag) bereits ein "kompliziertes Spiel".



Im Oktober 2020 hatten die Spanier das Heimmatch in Madrid mit 1:0 gewonnen. Einen Monat später rettete ein Tor in der 89. Minute durch Gerard Moreno die Spanier beim 1:1 in Basel vor einer Niederlage. An diesem Freitag (18 Uhr/ZDF und Magenta TV) in St. Petersburg stehen sich die beiden Mannschaften im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegenüber.

Italien selbstbewusst, aber wie fit sind die belgischen Superstars?

Im späten Spiel am Freitagabend (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) trifft das belgische Team auf Italien. Ein Spiel, in dem zwei der bisher überzeugendsten Teams der EM in München aufeinander treffen.

Kaum ein Spieler dürfte in der Allianz Arena auf mehr bekannte Gesichter treffen als der belgische Flügelstürmer Dries Mertens. Seit 2013 ist er für den SSC Neapel aktiv und kennt daher den italienischen Kader bestens. "Für mich ist das Spiel sehr besonders", räumte er ein. "Es ist ein großartiges Team, es ist eine Mannschaft, die alle beim Turnier verblüfft hat." Sein Ziel mit Belgien ist dennoch klar: "Ich will das Turnier gewinnen." Dafür dürfte es von Vorteil sein, wenn die Belgier, führende in der Weltrangliste, auf ihre Superstars Kevin de Bruyne (Manchester City, Verletzung am Spunggelenk) und Eden Hazard (Real Madrid, Muskelverletzung) zurückgreifen können. Beide sind nach dem Sieg gegen Portugal angeschlagen und noch fraglich für das Viertelfinale. Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez sagte am Donnerstag: "Sie haben heute nicht mittrainieren können, das haben wir erwartet. Wir haben noch 24 Stunden und sind positiv gestimmt. Wir wissen, dass wir gegen die Zeit spielen. Wir werden bis zur letzten Minute warten müssen. Wir werden morgen sehen, ob sie spielen können oder nicht."

Italiens Mittelfeldstratege Jorginho ist zuversichtlich, dass die Squadra Azurra ins Halbfinale einziehen kann: "Wir müssen mit Respekt vor dem Weltranglisten-Ersten in die Partie gehen, aber alle Mannschaften haben Schwachpunkte. Die müssen wir finden", sagt der Spieler vom FC Chelsea und fügt an, "Ich denke, dass unser Hunger auf Siege den Unterschied machen kann."



Ein Deutscher ist weiter im Turnier

Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych pfeift das EM-Viertelfinale am Samstag (21 Uhr) zwischen der Ukraine und England in Rom. Die Ansetzung veröffentlichte die Europäische Fußball-Union am Donnerstag, für den 45-Jährigen ist es die vierte Partie bei dieser Europameisterschaft.

Der Münchner war zuvor beim 1:0 der Belgier im Achtelfinale gegen Portugal und in den Gruppenspielen Niederlande gegen die Ukraine (3:2) sowie Finnland gegen Belgien (0:2) zum Einsatz gekommen. Neben Brych ist auch der Berliner Daniel Siebert (37) bei dieser EM als Hauptschiedsrichter im Einsatz.



Kommentar: Zeit für neue Zeitrechnung

Die Aufräumarbeiten nach dem EM-Aus werden ohne Joachim Löw vonstattengehen. Woran man sich auch erst einmal gewöhnen muss. Aber das Spiel gegen England hat gezeigt, dass es an der Zeit ist für eine neue Zeitrechnung, bilanziert unser Sportredakteur Roland Hessel in Die Aufräumarbeiten nach dem EM-Aus werden ohne Joachim Löw vonstattengehen. Woran man sich auch erst einmal gewöhnen muss. Aber das Spiel gegen England hat gezeigt, dass es an der Zeit ist für eine neue Zeitrechnung, bilanziert unser Sportredakteur Roland Hessel in seinem Kommentar.

UEFA hält an Zuschauerplänen fest, aber stoppt Fans aus UK

Die Europäische Fußball-Union hält an ihren Plänen zu der umstrittenen Zuschauerzulassung bei der Europameisterschaft fest. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie seien an jedem Spielort vollständig mit den Regularien der zuständigen lokalen Gesundheitsbehörden abgestimmt, teilte die UEFA am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die finale Entscheidung über die Anzahl der zugelassenen Zuschauer bei den Spielen und die Einreisebestimmungen liege im Verantwortungsbereich der lokalen Behörden - die UEFA folge diesen.

"Es ist nicht völlig auszuschließen, dass Veranstaltungen und Versammlungen letztlich zu einer lokalen Erhöhung der Fallzahlen führen könnten", sagte der medizinische Berater des Verbands, Daniel Koch. "Aber dies würde nicht nur für Fußballspiele gelten, sondern auch für alle Situationen, die nun im Rahmen der von den zuständigen örtlichen Behörden beschlossenen Lockerungsmaßnahmen erlaubt sind." Die europaweiten Impfkampagnen und Grenzkontrollen würden "dazu beitragen, dass in Europa keine neue große Welle startet und die jeweiligen Gesundheitssysteme unter Druck setzt, wie dies bei den vorherigen Infektionswellen der Fall war".

Der Ticketverkauf für Fußballfans aus Großbritannien für das EM-Viertelfinale in Rom ist allerdings gestoppt worden. "Die italienische Behörden haben die UEFA dringend um die Ergreifung von Maßnahmen gebeten, um zu verhindern, dass britische Bürger die bei der Einreise nach Italien vorgeschriebenen Quarantäne-Maßnahmen umgehen", erklärte die Europäische Fußball-Union am Donnerstagabend. Am Samstag (21 Uhr) spielen die Ukraine und England um den Einzug ins Halbfinale.

Reisende aus Großbritannien müssen derzeit fünf Tage in Quarantäne, wenn sie nach Italien kommen wollen. Dort besteht die Sorge vor mehr Ansteckungen wegen grassierenden Delta-Variante des Coronavirus. "In Anbetracht der Zeiten ist es unmöglich, jetzt nach Italien zu kommen, um das Spiel am Samstag zu sehen und gleichzeitig die Quarantäne einzuhalten", hatte der Staatssekretär des Gesundheitsministeriums, Pierpaolo Sileri, im Interview der Zeitung "Corriere della Sera" (Donnerstag) gesagt.

Unsere Berichterstattung zur Europameisterschaft finden Sie in unserem EM-Dossier: Hier klicken

"Insbesondere sollen die seit dem 28. Juni an britische Bürger verkauften Tickets annulliert werden. Außerdem sollen Verkauf und Transfer dieser Eintrittskarten mit Wirkung von heute Donnerstagabend 21 Uhr gestoppt werden", teilte die UEFA nun mit. Bereits an Briten verkaufte Tickets könnten an Personen mit Wohnsitz in Italien weitergegeben oder zurückgegeben werden. Zuvor waren in Italien bereits Forderungen nach schärferen Kontrollen laut geworden.

In Großbritannien riet die britische Staatssekretärin Anne-Marie Trevelyan ihren Landsleuten, nicht nach Rom zu reisen. "Die Bitte ist wirklich, das Spiel von zuhause aus anzuschauen und das Team so laut wie möglich anzufeuern", sagte die Politikerin dem TV-Sender Sky.

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.