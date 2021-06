EM am Morgen: Spiel eins für Dänemark nach Eriksen-Drama

Die VRM informiert Sie ab früh morgens über das aktuelle Geschehen bei der EM. (Foto: peterschreiber.media - stock.adobe)

REGION - 24 Nationen messen sich bei der Fußball-Europameisterschaft in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News, die Sie zum Auftakt brauchen.

Alle dänischen Spieler wohl bereit für Belgien

Wenige Tage nach dem Zusammenbruch ihres Teamkollegen Christian Eriksen sind offenbar alle dänischen Nationalspieler bereit, am Donnerstag beim zweiten EM-Spiel gegen Belgien aufzulaufen. Trainer Kasper Hjulmand hatte jedem von ihnen zwar noch am Vortag freigestellt, auf einen Einsatz im Parken Stadion in Kopenhagen zu verzichten, falls er sich dazu noch nicht in der Lage sieht (Donnerstag, 18 Uhr/ZDF und Magenta TV). Bei der Pressekonferenz am Mittwoch sagte der Nationalcoach jedoch: "Es sieht bei allen gut aus. Das Training gestern war wieder ein wichtiger Schritt. Wir haben ein starkes Team. Wir sind bereit für morgen."



Diese Einschätzung gilt ausdrücklich auch für den dänischen Kapitän Simon Kjaer, der von allen Teammitgliedern am engsten mit Eriksen befreundet ist und der am Samstag beim EM-Auftakt gegen Finnland (0:1) noch vor der Wiederbelebung des Spielmachers Erste Hilfe bei ihm leistete. "Das war hart für Simon. Aber er hat Charakter und ist ein großartiger Mensch. Natürlich ist es fair, dass er jetzt viel Anerkennung bekommt", sagte der Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Borussia Dortmund. Kjaer wird seit seinem Einsatz für Eriksen als "Held von Kopenhagen" gefeiert, ist im Gegensatz zu anderen Führungsspielern des Teams seitdem aber nicht öffentlich aufgetreten.

Die Spiele vom Donnerstag

Gruppe C in Bukarest: Ukraine – Nordmazedonien (15 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Gruppe B in Kopenhagen: Dänemark - Belgien (18 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Gruppe C in Amsterdam: Niederlande - Österreich (21 Uhr/ZDF und Magenta TV)

DFB-News: Polizei wurde über Motorschirm-Aktion informiert

Die Münchner Polizei war nach Angaben eines Greenpeace-Sprechers über die Protestaktion eines Motorschirm-Piloten vor dem EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft informiert. Unmittelbar vor der Aktion sei Beamten innerhalb und außerhalb des Stadions Bescheid gegeben worden, sagte Greenpeace-Sprecher Benjamin Stephan am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Ein Münchner Polizeisprecher bestätigte dies nicht und sagte, darüber habe seine Behörde keine Informationen.

Ein 38 Jahre alter Mann aus Pforzheim in Baden-Württemberg war am Vorabend kurz vor dem Anpfiff des Fußballspiels gegen Frankreich auf dem Platz im Münchner EM-Stadion gelandet und hatte im Landeanflug zwei Männer verletzt, die ins Krankenhaus kamen. Der Motorschirm-Pilot wurde festgenommen, sein Fluggerät sichergestellt. Gegen ihn wird wegen verschiedener Delikte ermittelt.

Als Grund für die Landung nannte Greenpeace-Sprecher Stephan ein defektes Handgas-Steuergerät an dem Motor, den der Pilot auf dem Rücken getragen hatte. Der 38-Jährige war den Angaben nach auf einer Wiese unweit des Stadions gestartet und war bis zur Landung im Stadion etwa vier bis fünf Minuten in der Luft. Der Mann sei ein Aktivist der Umweltorganisation und ein sehr erfahrener Motorschirmpilot.

Die Spiele vom Mittwoch

Gruppe B: Finnland – Russland 0:1 (0:1)

Torschütze: 0:1 Miranchuk (45.+2)





Torschützen: Aaron Ramsey (42.), Connor Roberts (90.+5)

Torschützen: Aaron Ramsey (42.), Connor Roberts (90.+5)

Gruppe A: Italien - Schweiz 3:0 (1:0)

Torschützen: 1:0 Manuel Locatelli (26.), 2:0 Manuel Locatelli (52.), 3:0 Ciro Immobile (89.)

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.

Lauterbach gibt Söder die Schuld an Auftaktpleite

In der Politik wie im Fußball geht es häufig hart und ernst zur Sache. Dass man den politischen Gegner aber auch ironisch und mit einem Augenzwinkern angehen kann, zeigt SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. In einem Tweet zur 0:1-Niederlage der deutschen Nationalelf gegen Frankreich schreibt er:

Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 15, 2021

