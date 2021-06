EM am Morgen: Vorfreude auf England

Leon Goretzka jubelt mit seinen Teamkollegen Kevin Volland und Joshua Kimmich. (Foto: dpa)

REGION - 24 Nationen messen sich bei der Fußball-Europameisterschaft in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News zum EM-Tag.

Auf nach Wembley!

Der Mythos Wembley zauberte Joshua Kimmich schnell wieder ein Lächeln ins Gesicht. Und auch bei Joachim Löw kam nach dem Gewürge und Gezitter beim 2:2 gegen Ungarn die große EM-Lust mit der Vorfreude auf den immer brisanten Klassiker gegen England am Dienstag (18 Uhr) im Londoner Fußball-Heiligtum ruckzuck zurück.

"Jetzt ist diese Vorrunde abgehakt. Jetzt geht es darum, alles oder nichts!", sagte der Bundestrainer und verlangte die für die K.o.-Phase so dringend notwendige und von ihm schon zum Start der Turniervorbereitung vor vier Wochen propagierte "Gewinnermentalität".

Leon Goretzka gab nach seinem Rettungstor samt Herzjubel wieder treffend den Ton vor. "Das sind die Fußballabende, auf die sich die ganze Welt freut. In Wembley gegen England zu spielen, ist was ganz Großartiges. Da freuen wir uns brutal drauf und werden bereit sein", versprach der Bayern-Star. "Wembley liegt uns! Es ist ein K.o.-Spiel, wir wollen weitergehen", tönte der wie alle aktuellen Nationalspieler im englischen Fußball-Gral noch ungeschlagene Kapitän Manuel Neuer. Kollege Kimmich kann sein erstes Pflichtspiel in Wembley kaum erwarten. "Geil, ein schöneres Spiel gibt es fast nicht. Und ich sehe da gute Chancen für uns", sagte der Bayern-Profi, obwohl der nächste Vorrundenschock nach dem WM-Desaster in Russland vor drei Jahren nur mit einer knappen Sechs-Minuten-Frist und zittrigen Knien abgewendet werden konnte.

Bunte Ecke: Ed Sheeran überrascht England-Team mit Konzert

Popstar Ed Sheeran ("Shape Of You") hat die englische Fußball-Nationalmannschaft an ihrem freien Tag mit einem exklusiven Konzert überrascht. Sheeran besuchte das Team von Trainer Gareth Southgate am Mittwoch im Trainingslager St George's Park, wo sich die Engländer derzeit auf das EM-Achtelfinale gegen Deutschland vorbereiten. Unter freiem Himmel und beim Grillen spielte Sheeran im Kreis der überraschten und begeisterten Spieler ein Akustik-Konzert. "Es war großartig, dass er da war", schwärmte England-Profi Jordan Henderson am Donnerstag. "Er hat ein paar Lieder gespielt, wir haben ein bisschen geredet, das war sehr schön. Es war eine sehr schöne und entspannte Stimmung."

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.