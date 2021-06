EM live am Morgen: Hammer-Auftakt für Deutschland

Die VRM informiert Sie ab früh morgens über das aktuelle Geschehen bei der EM. (Foto: peterschreiber.media - stock.adobe)

REGION - Der Startschuss für die Fußball-Europameisterschaft ist gefallen. 24 Nationen messen sich in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News, die Sie zum Auftakt brauchen.

DFB-News vor Frankreich:

Löw lässt Kimmich-Rolle offen

Joachim Löw hat sich zur Rolle von Joshua Kimmich beim EM-Auftakt gegen Frankreich noch nicht öffentlich festlegen wollen. "Wir werden schauen, auf welcher Position er aufläuft", sagte der Bundestrainer am Montagabend bei der digitalen Pressekonferenz für das Spiel gegen Weltmeister Frankreich. Zuletzt hatte Bayern-Profi Kimmich wieder als rechter Verteidiger und nicht auf der Sechser-Position im zentralen Mittelfeld agiert.



Goretzka-Einsatz möglich - Leno als Neuer-Vertreter

Leon Goretzka könnte nach seinem auskurierten Muskelfaserriss doch noch in den Kader für den EM-Auftakt rutschen. "Er hat insgesamt einen guten Eindruck gemacht, was die Belastung betrifft. Es ist kein Risiko laut der medizinischen Abteilung", sagte Joachim Löw vor der Partie gegen Frankreich. Eine Entscheidung werde in einem Gespräch nach dem Abschlusstraining erfolgen, sagte der Bundestrainer. Ein Kandidat für die Startelf sei Goretzka aber definitiv nicht.

Als Ersatzmann für Manuel Neuer wird gegen Frankreich Bernd Leno die Nummer zwei sein. Kevin Trapp ist zunächst nur zweites Torwart-Backup. Löw kann nur 23 seiner 26 Akteure für den Spiel-Kader nominieren und muss somit immer drei Spieler aus dem Aufgebot pro Partie streichen. Der Bundestrainer nannte diese UEFA-Regel eine "falsche Entscheidung". Jeder hätte es verdient, zumindest auf der Bank zu sein. Er hätte sich eine "andere Vorgabe gewünscht".

Frankreich: Deschamps verrät Elfmeter-Schützen nicht

Trainer Didier Deschamps von Fußball-Weltmeister Frankreich hat sich vor dem ersten EM-Spiel gegen Deutschland nach einigen Fehlschüssen nicht auf einen Elfmeter-Schützen festgelegt. "Das werde ich nicht beantworten", sagte der 52-Jährige und schob nach, dass er "nicht dem Gegner diese Information geben will".

In der vergangenen Saison haben die Franzosen vier Elfmeter zugesprochen bekommen. Vier Schützen versuchten sich, nur Olivier Giroud traf. Antoine Griezmann, Karim Benzema und Kylian Mbappé, die für Dienstag als Offensiv-Trio vorgesehen sind, haben je einmal vergeben. Wissam Ben Yedder, bei AS Monaco unter Trainer Niko Kovac Sturmpartner des deutschen EM-Teilnehmers Kevin Volland, hatte unter der Woche schon verraten, dass die Franzosen deswegen in der Vorbereitung ausgiebig Elfmeter trainiert haben.

Die Spiele vom Dienstag:

Gruppe F in Bukarest: Ungarn – Portugal (18 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Gruppe F in München: Frankreich - Deutschland (21 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Im Video: Der 50-Meter-Hammer von Patrik Schick

Gruppe D: Schottland – Tschechien 0:2 (0:1)

Torschützen: 0:1 und 0:2 Schick (42. und 52.)

Torschützen: 0:1 Szczesny (18., Eigentor), 1:1 Linetty (46.), 1:2 Skriniar (69.)

Gruppe E: Spanien - Schweden 0:0

Torschützen: Fehlanzeige

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.

Bunte Ecke: Xhakas neue Haarpracht

Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Italien setzt der Schweizer Kapitän Granit Xhaka auf einen neuen Look. In einem Video bei Instagram zeigt sich der eigentlich dunkelhaarige Mittelfeldspieler, der auch mal bei Borussia Mönchengladbach aktiv war, mit blondgefärbten Haaren. Xhaka postete den Mitschnitt eines Videotelefonats mit seiner Frau Leonita, die den Bildern zu urteilen nichts von der Veränderung bei ihrem Ehemann gewusst hat. Offenbar überrascht reißt sie den Mund auf und schlägt dann eine Hand davor.

Unsere Berichterstattung zur Europameisterschaft finden Sie in unserem EM-Dossier: Hier klicken