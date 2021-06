EM live am Morgen: Harter Auftakt für Belgien

Die VRM informiert Sie ab früh morgens über das aktuelle Geschehen bei der EM. (Foto: peterschreiber.media - stock.adobe)

REGION - Der Startschuss für die Fußball-Europameisterschaft ist gefallen. 24 Nationen messen sich in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News, die Sie zum Auftakt brauchen.

Die Spiele vom Samstag:

Gruppe A in Baku: Wales – Schweiz (15 Uhr/Magenta TV)

Gruppe B in Kopenhagen: Dänemark – Finnland (18 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Gruppe B in St. Petersburg: Belgien – Russland (21 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Die Spiele vom Freitag:

Gruppe A: Türkei - Italien 0:3 (0:0)

Torschützen: 0:1 Demiral (53./Eigentor), 0:2 Immobile (66.), 0:3 Insigne (79.).

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.

News zum DFB: Überstehen der Gruppenphase wäre ein "Statement"

Für Toni Kroos wäre allein das Überstehen der Gruppenphase ein starkes Signal der Nationalmannschaft an die Konkurrenz bei der Europameisterschaft. Auf einen schwersten Turniergegner wollte sich der 31-Jährige vor den Vorrunden-Duellen gegen Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn in der Gruppe F dabei am Freitag nicht festlegen. "Der größte Gegner ist erstmal die Gruppe. Die zu überstehen, wäre schon mal ein Statement", sagte der Mittelfeldstar von Real Madrid bei der digitalen DFB-Pressekonferenz in Herzogenaurach.

Bunte Ecke: Ungeliebter Fußball

Am Tag des Eröffnungsspiels der EM hat die Berliner Indie-Rock-Band "Isolation Berlin" ihr Lied "Ich hasse Fußballspielen" heraus gebracht. Mit E-Orgelsounds untermalt, erzählt der Sänger in langsamem Sprechgesang von der Tragik, als Kind beim Fußball nicht in die Mannschaft gewählt zu werden. "Und jetzt steh' ich wieder dumm in der Turnhalle rum, und versuche, keine Schwäche zu zeigen, doch kein Arsch wählt mich, keine Sau wählt mich, kein Schwein wählt mich in sein Team - ich hasse Fußballspielen." Das dritte Album "Geheimnis" der Nischenmusiker erscheint am 8. Oktober.

Unsere Berichterstattung zur Europameisterschaft finden Sie in unserem EM-Dossier: Hier klicken



Rezept des Tages von Mainzer EM-Chefkoch

Euro kulinarisch: Unser EM-Chefkoch Manuel Kubitza vom Mainzer Cateringunternehmen „Essen für uns“ nimmt uns an jedem Spieltag mit auf einen kulinarischen Abstecher zu den jeweiligen EM-Spielorten.