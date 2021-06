EM live am Morgen: Jetzt geht's los!

Die VRM informiert Sie ab früh morgens über das aktuelle Geschehen bei der EM. (Foto: VRM)

REGION - An diesem Freitag, 11. Juni, ist es also soweit: Der Startschuss für die Fußball-Europameisterschaft fällt. 24 Nationen messen sich in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News, die Sie zum Auftakt brauchen.

Das Eröffnungsspiel:

Gruppe A in Rom: Türkei - Italien (21 Uhr/ARD und Magenta TV)

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.

News zum DFB: Löw verzichtet auf Corona-Reservekader

Joachim Löw verzichtet anders als etwa seine Trainerkollegen aus Spanien und Schweden auf die Nominierung eines EM-Reservekaders für den Fall von Corona-Ausfällen. "Nein", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Donnerstag auf die Frage, ob auch der Deutsche Fußball-Bund diese Möglichkeit verfolge. "Wir hatten im Vorfeld darüber diskutiert, ob wir eine erweiterte Liste abgeben", berichtete Bierhoff. Darauf hätten die Trainer dann aber verzichtet.

Bunte Ecke: Sommer und seine Liebe zur Musik

Auf der Suche nach Ablenkung in der Corona-Blase lebt Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach seine Liebe zur Musik aus. "Manchmal spiele ich etwas Gitarre im Hotelzimmer und habe auch schon zusammen mit Loris gesungen", sagte der Schweizer Nationaltorwart mit Bezug zu seinem Teamkollegen bei der Europameisterschaft Loris Benito.

Ohnehin hat der 32-Jährige im Vergleich zu einigen Mitspielern eher traditionelle Hobbys. Während viele seiner Mannschaftskameraden die Playstation als Mittel der Wahl zum Zeitvertreib im EM-Quartier nannten, sagte Sommer: "Ich habe Bücher mitgenommen, ab und zu zeichne ich was, ich habe meine Gitarre dabei." Auf der Suche nach Ablenkung in der Corona-Blase lebt Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach seine Liebe zur Musik aus. "Manchmal spiele ich etwas Gitarre im Hotelzimmer und habe auch schon zusammen mit Loris gesungen", sagte der Schweizer Nationaltorwart mit Bezug zu seinem Teamkollegen bei der Europameisterschaft Loris Benito.Ohnehin hat der 32-Jährige im Vergleich zu einigen Mitspielern eher traditionelle Hobbys. Während viele seiner Mannschaftskameraden die Playstation als Mittel der Wahl zum Zeitvertreib im EM-Quartier nannten, sagte Sommer: "Ich habe Bücher mitgenommen, ab und zu zeichne ich was, ich habe meine Gitarre dabei."

Das Rezept des EM-Tages

Euro kulinarisch: Unser EM-Chefkoch Manuel Kubitza vom Mainzer Cateringunternehmen „Essen für uns“ nimmt uns an jedem Spieltag mit auf einen kulinarischen Abstecher zu den jeweiligen EM-Spielorten. Zum Auftakt in Rom gibt es einen echten Klassiker.