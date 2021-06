EM live am Morgen: Lukakus Botschaft nach Eriksen-Drama

Belgiens Romelu Lukaku sendet nach seinem ersten Treffer eine emotionale Botschaft an seinen Vereinskollegen Christian Eriksen. (Foto: dpa)

REGION - Der Startschuss für die Fußball-Europameisterschaft ist gefallen. 24 Nationen messen sich in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News, die Sie zum Auftakt brauchen.

"Chris, I love you": Belgiens Lukaku denkt bei Torjubel an Eriksen

Stürmerstar Romelu Lukaku hat nach seinem Führungstor für die belgische Nationalelf im EM-Vorrundenspiel gegen Russland am Samstagabend seinen kollabierten Clubkollegen Christian Eriksen gegrüßt. "Chris, I love you", rief Lukaku in eine TV-Kamera, nachdem er für die Belgier in St. Petersburg in der zehnten Minute zum 1:0 getroffen hatte. Lukaku und Eriksen spielen beim italienischen Meister Inter Mailand zusammen.

Im Video sehen Sie Lukakus emotionale Botschaft an Christian Eriksen nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Russland.

Dänemarks Mittelfeldstar Eriksen war in der Auftaktpartie der Gruppe B gegen Finnland früher am Abend zusammengebrochen und regungslos liegen geblieben. Sofort herbeigerufene Helfer hatten lebensrettende Maßnahmen eingeleitet. Der dänische Verband gab später vorsichtige Entwarnung, nachdem Eriksen nach minutenlanger Behandlung aus dem Stadion und ins Krankenhaus gebracht worden war. Der 29-Jährige sei "wach und ist zu weiteren Untersuchungen im Reichskrankenhaus", schrieb der Verband bei Twitter. Die Partie wurde um 20.30 Uhr wieder angepfiffen, nach Angaben der Europäischen Fußball-Union auf Wunsch beider Mannschaften. Dänemark verlor das Spiel mit 0:1 (0:0).

Nationalmannschaft wünscht Eriksen "gute Besserung"



In der EM-Vorbereitung hatte die deutsche Mannschaft in Innsbruck noch gegen die Dänen ein Testspiel absolviert. Eriksen war beim 1:1 am 2. Juni im Tivoli-Stadion auch mit dabei und kam für Dänemark zum Einsatz. Die deutsche Nationalmannschaft hat dem dänischen EM-Spieler Christian Eriksen gute Besserung gewünscht. Der DFB veröffentlichte am Samstagabend ein Foto aus dem EM-Quartier, das die Spieler um Kapitän Manuel Neuer, den Trainerstab um Joachim Löw und Team-Direktor Oliver Bierhoff vor einem großen Bildschirm zeigt, auf dem Eriksen noch im spielerischen Einsatz zu sehen ist.

Dänischer Verband bietet Spielern psychologische Hilfe an

Der dänische Fußball-Verband hat seinen Spielern nach dem Zusammenbruch ihres Teamkollegen Christian Eriksen während des EM-Spiels gegen Finnland (0:1) psychologische Hilfe in Aussicht gestellt. "Es ist eine traumatische Erfahrung", sagte Nationaltrainer Kasper Hjulmand am späten Samstagabend. "Wir werden die nächsten Tage damit verbringen, so gut wie möglich daran zu arbeiten. Und natürlich gibt es professionelle Leute um uns herum." Der Verband bot auf seiner Internetseite ganz konkret "den Spielern, Christians Familie und allen anderen in der Herren-Nationalmannschaft Krisenhilfe an".

Die Spiele vom Sonntag:

Gruppe D in London: England – Kroatien (15 Uhr/ARD und Magenta TV)

Gruppe C in Bukarest: Österreich – Nordmazedonien (18 Uhr/ARD und Magenta TV)

Gruppe C in Amsterdam: Niederlande – Ukraine (21 Uhr/ARD und Magenta TV)

Die Spiele vom Samstag:

Gruppe A: Wales – Schweiz 1:1 (0:0)

Torschützen: 0:1 Embolo (49.), 1:1 Moore (74.)

Gruppe B Dänemark – Finnland 0:1 (0:0)

Torschützen: 0:1 Pohjanpalo (49.)

Gruppe B: Belgien – Russland 3:0 (2:0)

Torschützen: 1:0 Lukaku (10.), 2:0 Meunier (34.), 3:0 Lukaku (88.)

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.

Bunte Ecke: Eine Orakelkatze aus Russland

Achilles hat es schon vorher gewusst. Große Fußballturniere sind immer auch die Zeit von Tierorakeln und im russischen EM-Spielort St. Petersburg gibt 2021 die Katze Achilles ihre Tipps ab. "Der Matchausgang von Italien gegen Türkei wurde vorhergesagt, Italien wird einen deutlichen Sieg feiern", hieß es von der örtlichen Pressestelle. Co-Gastgeber Italien hatte das Eröffnungsspiel am Freitagabend in Rom tatsächlich mit 3:0 gewonnen. Achilles soll nun auch die Ausgänge der sechs Vorrundenspiele in St. Petersburg, davon zweimal mit russischer Beteiligung, vorhersagen.

Unsere Berichterstattung zur Europameisterschaft finden Sie in unserem EM-Dossier: Hier klicken



Das Rezept des EM-Tages

Euro kulinarisch: Unser EM-Chefkoch Manuel Kubitza vom Mainzer Cateringunternehmen „Essen für uns“ nimmt uns an jedem Spieltag mit auf einen kulinarischen Abstecher zu den jeweiligen EM-Spielorten.