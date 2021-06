EM live am Morgen: Niederlande starten furios ins Turnier

Die VRM informiert Sie ab früh morgens über das aktuelle Geschehen bei der EM. (Foto: peterschreiber.media - stock.adobe)

REGION - Der Startschuss für die Fußball-Europameisterschaft ist gefallen. 24 Nationen messen sich in 51 Spielen – gesucht wird der neue Europameister. Wir informieren Sie am Morgen mit allen wichtigen News, die Sie zum Auftakt brauchen.

Niederlande starten furios in das Turnier

Mit einem 3:2 (0:0) gegen die Ukraine legte die Niederlande am Sonntagabend in Amsterdam eine gelungene Rückkehr auf die große Fußball-Bühne nach 2528 Tagen hin und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition in der Gruppe C. Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst feierte mit den Oranje-Kickern nach dem Abpfiff ausgelassen den perfekten Start in die Fußball-Europameisterschaft, der auch das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima auf der Tribüne erfreute.

Dänischer Mannschaftsarzt: Herzstillstand bei Eriksen

Christian Eriksen ist nach Angaben des dänischen Teamarztes am Samstag bei der Fußball-Europameisterschaft nur knapp dem Tod entronnen. "Er war schon weg. Es war ein Herzstillstand", sagte Morten Boesen am Sonntag, verwies dabei auf Herzspezialisten.

"Wir haben ihn mit Hilfe eines Defibrillator-Einsatzes zurückbekommen. Und das relativ schnell", berichtete Boesen weiter. Der 29 Jahre alte Eriksen war am Samstag beim 0:1 gegen Finnland auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Kurz darauf mussten lebensrettende Maßnahmen eingeleitet werden. Eriksen wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist stabil.

Sportpsychologe: Verarbeitung kann lange dauern

Der Sportpsychologe René Paasch geht davon aus, dass der dramatische Zusammenbruch des Mittelfeldstars Christian Eriksen im EM-Gruppenspiel gegen Finnland den Spielern der dänischen Fußball-Nationalmannschaft noch länger zu schaffen machen wird. Solch ein plötzlich auftretendes Ereignis bedeute für die Mitspieler "natürlich auch eine Schocksituation, eine Schockstarre, die dazu führen kann, dass man selbst auf einmal Angst aufbaut und Sorge hat", sagte Paasch in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sprechen dann in solch einem Moment auch wirklich von einer posttraumatischen Belastungsstörung, die sich manifestieren kann, indem man viele traurige Phasen hat, nicht schlafen und sich nicht konzentrieren kann."

Die EM-Stadien und Spielorte im Überblick:

In dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen die Spielorte der EM 2020. Klicken Sie auf die einzelnen Icons, um sich die Stadien anzusehen und zu erfahren, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Auch eine Ansicht der Karte im Vollbild-Modus ist möglich.

DFB-Arzt: Nationalspieler geschockt über Eriksen-Kollaps

Der Kollaps von Dänemarks Christian Eriksen im EM-Spiel gegen Finnland sorgt auch im Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiterhin für große Bestürzung. "Es gab eine Menge Gespräche mit den Spielern. Sie waren sichtlich geschockt, auch die Betreuer", sagte Teamarzt Tim Meyer bei einer digitalen Pressekonferenz am Sonntag.

Auch einen Tag nach dem Vorfall in Kopenhagen habe es Fragen der Profis an ihn, aber auch an Team-Psychologe Hans-Dieter Hermann gegeben, berichtete der Mediziner. Auch Nationalspieler Lukas Klostermann berichtete von den bangen Momenten am Samstagabend. "Das war natürlich für alle ein absoluter Schockmoment. Bilder, die man erstmal verarbeiten muss - definitiv", sagte der Leipziger.

Meyer, der auch Vorsitzender der Medizinischen Kommission der UEFA ist, wollte sich nicht an der kritisch geführten Diskussion um die Spielfortsetzung beteiligen. Dazu fehlten im die Einblicke vor Ort in Kopenhagen. Man können nicht allen Fällen mit "Protokollen vorbeugen", meinte der Professor. "Ich glaube, ich hätte nicht weiterspielen können", sagte Rüdiger. Er wolle aber nicht über richtig oder falsch entscheiden.

Die Spiele vom Montag:

Gruppe D in Glasgow: Schottland – Tschechien (15 Uhr/Magenta TV)

Gruppe E in St. Petersburg: Polen - Slowakei (18 Uhr/ARD und Magenta TV)

Gruppe E in Sevilla: Spanien - Schweden (21 Uhr/ZDF und Magenta TV)

Die Spiele vom Sonntag:

Gruppe D: England – Kroatien 1:0 (0:0)

Torschützen: 1:0 Sterling (57.)

Gruppe C: Österreich – Nordmazedonien 3:1 (1:1)

Torschützen: 1:0 Lainer (18.), 1:1 Pandev (28.), 2:1 Gregoritsch (78.), 3:1 Arnautovic (89.)

Gruppe C: Niederlande – Ukraine 3:2 (0:0)

Torschützen: 1:0 Wijnaldum (52.), 2:0 Weghorst (59.), 2:1 Yarmolenko (75.), 2:2 Yaremchuk (79.), 3:2 Dumfries (85.)

Bunte Ecke: Social-Distancing-Regeln rund um das Stadion

Auf den Straßen rund um die Fußball-Arena in St. Petersburg sind wie ein Gebot die Social-Distancing-Regeln aufgedruckt. Zwei Meter Abstand halten, heißt es dort unter anderem in weißer Schrift auf Asphalt. In der Realität sind jedoch ganz andere Bilder zu beobachten. Sowohl die Russen als auch die EM-Touristen tummeln sich in Scharen auf den öffentlichen Plätzen und genießen den Sommer. Freizeitparks, Bars, Restaurants und sogar die Fanmeile im Herzen der Stadt haben weitgehend ohne Einschränkungen geöffnet. In öffentlichen Verkehrsmitteln wird - anders als in Deutschland - kaum bis keine Maske getragen.

