Energiekosten treiben Sportvereine in Existenznot

Der LSBH listet zur Verdeutlichung der aktuellen Problematik drei Beispiele auf, die die Not der Sportvereine in drastischen Zahlen verdeutlicht. Ein Beispiel ist die SG Weiterstadt, die in 18 Abteilungen 2500 Mitglieder zählt und über eigene Anlagen mit allein 6100 Quadratmeter Sportinnenfläche verfügt. Unter der Annahme weiter steigender Energiekosten hat der Verein für 2023 ein Defizit von 94.000 Euro hochgerechnet. Allein für 2023 werden Energiekosten von 300.000 Euro erwartet, was etwa einer Verdreifachung im Vergleich zur Zeit vor dem Ukraine-Krieg entspricht. In der Gesamtkalkulation sind die Reduzierung von Beleuchtung, Raum- und Hallentemperatur ebenso schon enthalten wie eine Erhöhung der Platz- und Raummieten um 20 Prozent sowie der Mitgliedsbeiträge um durchschnittlich 13 Prozent. Wobei wiederum offen ist, wie Mitglieder etwa auf kühlere Hallen oder womöglich kalte Duschen reagieren.