Er war das teuerste Pferd der Welt - Totilas ist tot

FRANKFURT - Das teuerste Dressurpferd der Welt ist tot. Der Hengst Totilas starb am Dienstag im Alter von 20 Jahren an den Folgen einer Kolik. Das bestätigte Paul Schockemöhle, der Totilas vor zehn Jahren für die geschätzte Summe von zehn Millionen Euro gekauft hatte. Er hatte damals das Pferd Matthias Alexander Rath zur Verfügung gestellt. "Wir werden dich unglaublich vermissen und nie vergessen!!", schrieb Rath bei Instagram.

Die größten Erfolge hatte Totilas mit dem Niederländer Eward Gal. Das Paar wurde 2010 zwei Mal Einzel-Weltmeister und gewann zudem Team-Gold. Ebenso hatten die beiden ein Jahr zuvor bei der EM zwei Titel geholt. Sie erzielten zudem in ihrer gemeinsamen Zeit mehrere Weltrekord-Ergebnisse.

Wo auch immer Totilas im Dressur-Viereck antrat, zog der Hengst die Massen an. Bei einem der ersten Auftritte 2011 beim Wiesbadener Pfingstturnier standen die Besucher in Zehnerreihen, um einen Blick auf das berühmte Pferd zu werfen. Durch Verletzungen konnte Totilas mit Rath aber nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen. Bei der EM 2015 in Aachen war sein letzter Auftritt. Totilas wurde auch erfolgreich als Deckhengst eingesetzt. Zuletzt lebte er auf dem Hof von Rath in Kronberg im Taunus.