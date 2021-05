Es geht um Tickets für Tokio

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Beim 57. Mannheimer Maimarkt-Turnier steht an diesem Wochenende der dritte und letzte Block an. Nachdem die Dressur- und Springreiter, unter anderem mit dem kompletten deutschen Olympia-Kader und zahlreichen internationalen Top-Stars, ihre Wettbewerbe absolviert haben, sind bis Sonntag die Para-Equestrians, die Dressureiter mit Handicap, an der Reihe.

Insgesamt zwölf Nationen sind auf dem Mühlfeld am Start, und für die deutschen Tokio-Kandidaten Hanne Brenner (Wachenheim), Saskia Deutz (Fleesensee), Regine Mispelkamp (Geldern), Isabell Nowak (Apelern), Elke Philipp (Treuchtlingen), Claudia Schmidt (Zahna-Elster), Dr. Angelika Trabert (Dreieich) und Steffen Zeibig (Arnsdorf) ist das Maimarkt-Turnier eine von fünf Qualifikationsmöglichkeiten. Die Quali-Turniere sind neben dem belgischen Waregem vor zwei Wochen und jetzt Mannheim noch Stadl-Paura (Österreich), München und Kronenberg (Niederlande). Danach erfolgt die endgültige Nominierung für die Paralympics (24. August bis 5. September) in der japanischen Hauptstadt, die elf Entscheidungen der Para-Dressur stehen am 27., 28., 30. und 31. August auf dem Programm.