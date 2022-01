Felix Rijhnens letzter Schritt vor dem großen Ziel Olympia

Bei seinem Olympia-Debüt hat sich Felix Rijhnen für die 5000 Meter und das Massenstartrennen qualifiziert. Foto: Lars Hagen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Am Samstag soll Felix Rijhnen mit dem Flieger abheben Richtung Peking. Um 17 Uhr, also genau zur Zeit fürs Schlafengehen. Denn der Darmstädter hat seinen Biorhythmus in dieser Woche schon auf China-Zeit umgestellt. Jeden Tag eine Stunde früher aufstehen, jeden Tag eine Stunde früher ins Bett. Bestmögliche Anpassung auf die größte Herausforderung in seiner langen Laufbahn.

In China war er schon öfter. Als Speedskater, aber noch nie als Eisschnellläufer, und schon gar nicht als Starter bei Olympischen Spielen. Es fühlt sich immer noch ein bisschen an wie im Film. Für den Helden, der beim ersten Anlauf vor sechs Jahren alle möglichen Hindernisse vor die Kufen geworfen bekam, auf denen er im zweiten Anlauf nun doch dem großen Traum entgegengleitet. Dabeisein wäre schon alles, was trotz aller erfüllter Normen aber immer noch ein unsichtbarer Gegner verhindern kann.

"Mir geht schon ganz schön der Stift", sagt Felix Rijhnen, der erst nach drei negativen PCR-Tests ins Olympische Dorf darf, das er angesichts der rigiden Regeln als "den wohl sichersten Ort der Welt" bezeichnet. Aber er muss eben erst mal dorthin kommen. Der Weg führte ihn in diesem Winter quasi von Bubble zu Bubble. Ob bei der Europameisterschaft in Heerenveen oder zuletzt beim Trainingslager in Inzell, immer lebte Rijhnen in einer Blase. Garantie auf Virenfreiheit gibt es dennoch keine, wie das deutsche Eisschnelllauf-Team erfahren musste. Denn in Inzell wurde Joel Dufter positiv getestet, der nun um seine Olympia-Teilnahme bangt. Der Sprinter bewegte sich zu Rijhnens Glück in einer anderen Trainingsgruppe.

Fotos Bei seinem Olympia-Debüt hat sich Felix Rijhnen für die 5000 Meter und das Massenstartrennen qualifiziert. Foto: Lars Hagen Beim Trainingslager in Inzell lief Felix Rijhnen auch schon im eigens für Olympia entworfenen Rennanzug. Foto: DEU Felix Rijhnen beim Foto-Shooting in der offiziellen Teamkleidung des Teams D für Peking. Foto: DOSB 3

"Wenn die Einschläge näher kommen, sorgt das schon für Stress", sagt der 31 Jahre alte Darmstädter, der die letzten Tage vor dem Abflug in seiner Heimat verbrachte und das Ergebnis des zweiten PCR-Tests erst am Morgen des Abflugtags bekommt. Problem: Seine frisch angetraute Frau Katharina ist Lehrerin. "Wir sind alle Szenarien durchgegangen, sie wäre für mich sogar für diese Zeit ins Hotel gegangen", erklärt Rijhnen, dem aber letztlich viel wichtiger ist: "Wenn ich alleine wäre, hätte ich nicht diesen Heimateffekt, den ich brauche, um die Akkus aufzuladen für maximale Energie in China."

Stimmt ja, es geht ja auch noch um Sport. Zwei Chancen hat der Oberkommissar in der Sportfördergruppe der hessischen Polizei bei seinem Olympia-Debüt: über 5000 Meter und im Massenstartrennen. Die Ziele macht er nicht an Zahlen fest, sondern an einem Gefühl: "Ich will hinterher sagen können, dass ich jedes Quäntchen Energie aus meinem Körper rausgepresst habe." Dafür hat er nach der EM noch einmal hart trainiert, zwei Kilogramm abgenommen, ist zuletzt in einem Testwettkampf eine persönliche Bestzeit über 3000 Meter gelaufen. "Ich fühle mich stark, jetzt müssen nur noch die Beine frisch werden". Deshalb war er in den letzten Tagen nur locker auf dem Rad im Ried unterwegs und nicht auf Kufen auf der Bahn des OEC Frankfurt, für den er als Eisschnellläufer startet.

Sein Heimatverein ist die ERSG Darmstadt, für die er als Speedskater unzählige Titel und Medaillen eingefahren hat, darunter Marathon-Gold bei EM und WM. Mit seiner Mann-gegen-Mann-Erfahrung ist auch das Massenstartrennen der Wettbewerb, in dem Rijhnen für eine Überraschung sorgen könnte. Wie beim Weltcup in Calgary, wo er sich mit Platz drei das Olympia-Ticket sicherte. Wäre doch auch ein schönes Dankeschön für seine Katharina, die auch zu seiner Sicherheit das Lehrerzimmer gemieden und in der Schule den ganzen Tag eine FFP2-Maske getragen hat, ihr so ein rundes Stück Edelmetall mitzubringen. Rijhnen lacht und sagt: "Ich würde nicht Nein sagen. Aber da haben viele andere was dagegen. Man darf ja auch nie vergessen, dass mein Comeback auf Eis gerade mal ein Jahr her ist. Da ist es nicht realistisch, auf Medaillen zu schielen".

Denn was so ähnlich aussieht, sind zwei Sportarten mit grundverschiedenen technischen Anforderungen. Deutschlands erfolgreichster Speedskater fühlt sich auf Eis auch immer noch ein bisschen wie ein Junior. Aber er ist eben einer von nur fünf deutschen Eisschnellläufern in Peking. Wobei die Deutsche Eisschnelllauf-Union und der Deutsche Olympische Sportbund viele Startplätze ungenutzt lassen. "Das kann ich nicht nachvollziehen. Gerade bei jungen Sportlern finde ich das unfair, da herrscht absolut kein Weitblick", sagt Rijhnen auch mit Blick auf Stefan Emele aus Worfelden (dazu eigener Text).

Für Rijhnen selbst wird es im Idealfall ein Olympia-Debüt im XL-Format. Sein erster Wettbewerb ist am 6. Februar, sein zweiter am 18. Februar. Somit kann er sowohl bei Eröffnungs- wie auch bei der Schlussfeier live dabei sein. "Ich will nicht zu viel erwarten. Aber ich hoffe einfach, dass dieses Live-Erlebnis auch unter Pandemie-Bedingungen etwas Besonderes wird." Was es schon deshalb ist, weil allein der Gedanke an das Dabeisein vor einem Jahr nicht einmal existierte.