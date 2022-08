Fußball-WM in Katar beginnt einen Tag früher

Der offiziellen Spielball ·Al Rihla· (·die Reise· in arabischer Sprache) für die Fußball WM 2022 in Katar liegt bei einer Pressekonferenz nach dem Fifa-Kongress im Doha Exhibition & Convention Center (DECC) auf dem Podium. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ZÜRICH - Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird bereits am 20. November beginnen und damit einen Tag früher als bisher geplant. Wie der Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, werden dann Gastgeber Katar und Ecuador das Eröffnungsspiel bestreiten. Diese Entscheidung sei nach einem einstimmigen Beschluss des FIFA-Ratsausschusses gefallen.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Zuvor war die Partie zwischen Senegal und den Niederlanden am 21. November um 13 Uhr Ortszeit als erstes Spiel des Turniers vorgesehen gewesen. Dieses Match soll nun am 21. November erst um 19 Uhr angepfiffen werden.

Verknüpfte Artikel