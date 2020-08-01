Samstag, 01.08.2020 - 00:00
5 min
Geht der Deutsche Fußball-Bund gestärkt durch Corona-Krise?
Von Frank Hellmann
EKZtnKA0VTMup3DtqzyypvOKo2AbMJ4tnTIlYPOxLKAmVTEypvORMKI0p2AbMFOTqpBsLzSfoP1PqJ5xVPuRExVcVUc1VTIcozIlVUIhM2I3j7MbozkcL2uyovOPMKAcL2u0nJq1ozptM2IfLJEyovObLKE0MF4tEJyhVSW1ozEaLJ5aVTS1MvOxMKVtM3YQgfBsqTIhVRWuqKA0MJkfMFOcoFOTpzShn2M1paEypvOGqTSxqUEynJjtGzyyMTIlpzSxYPO3olOuqJLtMTIgVRqyoZBxozEyVTEypvOynTIgLJkcM2IhVRquoT9jpUWyoz5vLJuhYPOvMJyhLJuyVTM1j59fj6E1MzyaVTS1plOxMKVtLzymnTIlnJqyovOnMJ50pzSfMFOcovOxMKVtG3E0ol1ToTIwnl1GL2uhMJymMFOcoFOGqTSxqUquoTDtMKWlMJywnTWupvjtMTIlVSWinTWuqFOzj7klVTEcMFOhMKIyVRSeLJEyoJyyVUAwnT9hVTMypaEcMlOcp3DhVRucMKVtM2IbqPOyplOgnKDtMTIhVTWypfB8nT10MJ4tH2yyLzIhoJIcoTIhp3EcMJMyoT4tqz9lLJ4hVRqyozIlLJkmMJglMKGQcUVtEaWcMJElnJAbVRA1paEcqKZtqJ5xVREcpzIeqT9lVR9fnKMypvOPnJIlnT9zMvOmL2ufj7kjMaEyovOmnJAbMKWbMJy0p2uuoTWypvOcovOeoT9vnJqyVSAwnUI0raAwnUIbMFjtp2I0raEyovOmnJAbVTIcozIhVUqynpBsMJ4tH2AbqKE6nTIfoFOuqJLtMTIhVRgipTLfVUIgVZB8LzIlVTIcovOHMKWlLJyhVUc1VToQiTulMJ4fVTS1MvOxMJ0toJy0VRS1j59yoaOfj6E0rzIhYPOUpz/Qa3AjnJIfnTSfoTHfVSMypaquoUE1ozqmM2Ivj6E1MTHtoJy0VQDlBPOOpzWynKEmpTmQcUE6MJ4tMfB8pvORExVgGJy0LKWvMJy0MKVtp293nJHtqz9gVSEyL2uho2kiM2yyoTSvo3VtLzymVUc1VRS0nTkyqTIhrzygoJIlovOuoTkyplOyoaEmqTIbqPjtq2SmVTEyovOxMKI0p2AbMJ4tEaKQa2WuoTjtraIlj7kwnlOuovOxnJHtI2IfqUAjnKE6MFOvpzyhM2IhVUAioTjh
4bPrETyyp2ImVSOlo2cyn3DtnKA0VT1ynJ5yVRkcMJWfnJ5ap2WuqKA0MJkfMFOvMJygVRETDhXNaPjtqzIlpzyyqPOQqKW0nKImVT1cqPOynJ5yoFOOqJqyoac3nJ5eMKWhYvOWpzqyozE3nJHtnT9zMzIhVTcuVTSfoTHtH3OcqUcyozglj6EzqTHfVTEup3ZtoJy0VTEyoFOhMKIyovORo21crzyfVToQiUVtH3OipaDtqJ5xVRSxoJyhnKA0pzS0nJ9hVUAcL2ttLKIwnPOxnJHtLJk0MJ4tGTSmqTIhVUqcMFOxnJHtH2guozEuoTHtqJ0tMTyyVSMypzquLzHtMTIlVSqAVQVjZQLtqzIlMzmQiTAbqTyaMJ4hVREuplNkAGNtGJyfoTyiozIhVRI1pz8tqTI1pzHt4bPrFzSbpzu1ozEypaEvLKI3MKWe4bPpVPuQqKW0nKImXFOcp3DtM2I3nKAmMKWgLpBsMJ4tDzyypzuiMzMmVRWuLaxhVRcyMTIlVRWyp3IwnPjtqzIlpzyyqPOxMKVtGzS0nJ9hLJkgLJ5hp2AbLJM0p21uozSaMKVfVToQiTufMFOmnJAbVTWynFOcnT0t4bPrq2yyVSqynJuhLJAbqTIhVTShYPO3MJyfVT1uovOmolOfLJ5ap2SgVTEcMFORnJ1yoaAco25yovO3LJulozygoKGvtWjhVSqunUWfnJAbVTuuqPOxMKVtIzIlLzShMPOapz/QalOaMJEuL2u0YPOuLzIlVUMypz11qTkcL2ttnKA0VTEuplO2nJIfMFOUMJkxVTq1qPOuozqyoTIaqP4=
E3Wij59yVR7QgaEyVTShVTEypvOPLKAcpljtVUMcMJkyVRMlMJybMJy0MJ4traIlVT5yqJIhVSAunKAiot==
FJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFjtq28tM2Izj7kboUDtMUWynFO2o24tqzyypvOPqJ5xMKAfnJqcp3EyovOynJ4tDKImLzyfMUIhM3A2MKWynJ4tp2IcovO3o2kfMJ4fVTiQgz5hMFOmnJAbVTEcMFOWoaMyp3EcqTyiovOmo2qupvOho2AbVUAwnT5yoTkypvOuoJ9lqTymnJIlMJ4fVTqfLKIvqPOPnJIlnT9zMv4tEKZtnKA0VTcuVTqypzSxMFOxLKZtJzyyoPOxMKVtDJguMTIgnJHfVTEcMFOHLJkyoaEzj7MlMTIlqJ5aVTS1MvOynJ4tozI1MKZtGTI2MJjtraHtnTIvMJ4hVBXNaxywnPOxMJ5eMFjtMTSmplO3nKVtnJ0tERMPVTSgVRIhMTHtp29aLKVtM2ImqZBxpzg0VTS1plOxMKVtF3Wcp2HtpzS1p2qynTIh4bPpYPOaoTS1LaDtDzyypzuiMzLhVREyoz5iL2ttnKA0VTS1L2ttMTIlVTqlj7oQa3EyVSAjo3W0qzIlLzShMPO2o24tnTIzqTyaMJ4tEJyhLaKQa2IhVTqyqUWiMzMyowbtETyyVSYQiTAeoTSaMJ4tp2AboJIfrzIhVTMup3Dtp2AbozIfoTIlVTSfplOxnJHtHT9fn2SjpTIhYvORMJ5hVTEcMFOOYH5uqTyiozSfoJShoaAwnTSzqPObLKDtp2IcqPOxMJ0tZGxhVR5iqzIgLzIlVUMypzquozqyozIhVRcunUWypljtMJyhMJ0tAwbkVTqyM2IhVR5ipzEcpzkuozDtnJ4tMTIlVRMlLJ5eMaIlqPOOpzIhLFjtn2IcovOZj6EhMTIlp3OcMJjtoJIbpvOvMKA0pzy0qTIhYvORLKZtHUWiLzkyoGbtETIlVRETDvObj6EhM3DtLKIzVTEypvOSnJ5hLJugMKAynKEyVTSgVSElo3OzVTEcMKAypvOSpzmQgaAyYvORMKAbLJkvVTymqPOyplOynTIlVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbVTSfplOmpT9lqTkcL2ttMKucp3EyoaccMJkfYPOxLKAmVTEcMFOXqJ5aplO2o24tFz9uL2ucoFOZj7M3VTygVRuypzWmqPOuL2u0VR1uoPOuoaElMKEyovOmo2kfMJ46VREcMKAyVRmQcT5xMKWmpTyyoTHtraqcp2AbMJ4tMTIgVQZhVSAypUEyoJWypvNbGzS0nJ9hpl1ZMJSaqJHgFTyhp3OcMJjtM2IaMJ4tH3OuozyyovOcovOGqUI0qTqupaDcVUIhMPNkAl4tGz92MJ1vMKVtXSYQiTAep3OcMJjcVUAcozDtp28tMKE3LKZtq2yyVTEcMFOZMJWyoaA2MKWmnJAbMKW1ozptMTImVSMypzWuozEypl4tF2IcovOKqJ5xMKVfVTEup3ZtDzyypzuiMzLtMTSgLJkmVTWyqT9hqTHfVTEcMFOBLKEco25uoTIfMvObLJWyVUc1oTI0raDt4bPrnJ4tqzyyoTIhVSO1ozg0MJ7vtWjtraIlj7kwn2qyp3EyL2g0Yt==
DJWypvObLJWyovOxLKZtozywnUDtMzSmqPOuoTkyVTEypvOun3EcqzIhVRM1j59vLJkfMKVtqJ5xVRM1j59vLJkfMKWcoz5yovO1oaEypvOgMJulVTSfplOmnJIvMJ4tGJyfoTyiozIhVRETDv1AnKEaoTyyMTIlow8tFTIcn2HtIJkfpzywnPjtMTyyVRETDv1RnKWyn3EipzyhVSMypzIcozHfVSMypzYQcT5xMFO1ozDtGTyaMJ4fVTIlrfBxnTk0VUMiovOynJ5yoFQvtW5OqKAhLJugMKc1p3EuozGvtWjfVTEyovOmnJHtnJ4tMzSmqPNlAFOXLJulMJ4tIzIlLzShMUA0j6E0nJqeMJy0VT5cL2u0VTIloTIvqPObLJWyYvOBnJAbqUZtp2IcVT1ynUVtpTkuozWupvOaMKqyp2IhYvOKLKZtoJ9lM2IhplOcovOynJ5ypvOHMJkyMz9hp2AbLJk0MFOho2AbVTWyp3Olo2AbMJ4tq3IlMTHfVUqupvOuLzIhMUZto2M0VUqcMJEypvObnJ5zj6EfoTyaYvOFLJyhMKVtF29wnPjtMTIlVRETDv1JnKcypUYQcUAcMTIhqPOOoJS0MKIlMFjtnTS0VTShVTEypvOPLKAcplOapz/Qa2HtGfB2qTHtqzIloz9goJIhYvOHMJyfpljtLJ5uoT9aVUc1oFODpz9znJM1j59vLJkfYPOmMJkvp3DtqzIlp2AbqJkxMKDfVUqynJjtp2IfLaA0VUIhqTIlnTSfLvOxMKVtHzIanJ9hLJkfnJqyovO1oaEypvOjp2I1MT9jpz9zMKAmnJ9hMJkfMJ4tDzIxnJ5aqJ5aMJ4tM2ImpTyyoUDtq2ylMP4t4bPrHUWiMzyzqpBsLzSfoTIlVTyhVTEypvOCLzIloTyaLFOmnJ5xVTgynJ5yVTq1qTHtFJEyMF4tETIlVRSgLKEyqKWzqpBsLzSfoPOcp3DtnJ4tMTIhVTkyqUc0MJ4tFzSbpzIhVUMcMJjtraHtqTI1MKVtM2I3o3WxMJ4hVSMcMJkfMJywnUDtLaWcozq0VTEuplOQo3WiozRgIzylqKZtqJ5mVTSfoTHtq2yyMTIlVUc1pvOJMKWhqJ5zqBXNaPjtp2SaqTHtF29wnPOypaA0VTEcMKAyVSqiL2uyYt==
I2SmVTEyovOGpTyyoTWyqUWcMJVtLJ5aMJu0YPOxMKVtMfB8pvOxnJHtGJIbpacunTjtLJ4tFT9vLayenJAeMKWhVTcuVTIlp3DtMTyyVSMypzShoTSmp3IhMlOvnJkxMKDfVTIcozIhVSMypzIcoaAvMJy0pzSaVUc1VTIhqUWcL2u0MJ4fVUqcoTjtMTIlVRETDvOxMJ4tF3WynKAyovO2nJIfMFOTpzIcnTIcqTIhVTIcoaYQcUIgMJ46VSA0LJMzMJkapfB2j59yVT9xMKVtH3OcMJkgo2E1plOej7MhozIhVTS1MvOynJ5gLJjtqfB2oTkcMlOzoTI4nJWyoPOuqKAaMJkyM3Dtq2IlMTIhYvOVLKIjqUAuL2uyYPOxnJHtp2Abj7Mhp3EyVR5yLzIhp2SwnTHtMTIlVSqyoUDtn29goKDtq2yyMTIlVTyhVRquozphVR51pvOPLKyypz4topB2L2u0MFOxnJHtLJWaMJWlo2AbMJ5yVSAunKAiovOzo3W0p2I0rzIhYPOxnJHtLJ5xMKWyovNlZPOZLJ5xMKA2MKWvj6EhMTHtq2IlMTIhVTIcozHtozI1MFOGpTyyoUcynKDtLJ5jMzIcMzIhYvOnnJIfVUAynFOypljtp2SaqPOIoTklnJAbYPQvtW5xLKAmVUqcpvO3nKWeoTywnPO2o20tn2kynJ5yovOYnJ5xVTWcplO6qKVtGzS0nJ9hLJkgLJ5hp2AbLJM0VUqcMJEypvOmpTyyoTIhYhXNaN==
ETyyVQHlYHeQcTulnJqyVUq1pzEyVZB8LaWcM2IhplOuoFOHLJptMTImVRWuqKA0MJkfMJ5lqJ5xM2ShM3ZtraIlVSA0MJkfqzIlqUWyqTIhMTIhVRqyozIlLJkmMJglMKGQcUWcovOypz5uoz50YvOWnUWyVRWyMfB2pzEypaIhMlOmqTIbqPOzj7klVTEuplOOoaAcoz5yovjtMTIhVSMypzWuozDtLKIwnPOhLJAbVTS1j59yovObnJ4tq2IcLzkcL2uypvO6qFOgLJAbMJ4hVREup3ZtoJy0VR1cpzcuoFOPMKWfMFjtLJg0qJIfoPOvMJygVSWynJMyozuypaA0MJkfMKVtE29iMUyyLKVtLzImL2wQcTM0nJq0YPOuLvOxMJ0tZF4tG2g0o2WypvOxnJHtETylMJg0nJ9hVZBJMzMyoaEfnJAbn2IcqUAupzWynKDtqJ5xVRMuoaZtj7kvMKWhnJ1gqPjtpTSmp3DtnJ4tMJyhMJ4tIUWyozDfVTEyovOmnJAbVTI4pTkcrzy0VTEypvORExVgDz9mplOTpzy0rvOYMJkfMKVtq8B8oaAwnUDhVRWynJ0tLzSxnKAwnTIhVRqup3Elo25ioFO3LKVtoTShM2HtozywnUDtn2kupvjtq2yyVTIlVTEyovOJMKWvLJ5xVTE1pzAbVTEcMFOYpzymMFOmqTI1MKW0Yt==
F2IfoTIlVUqcpzg0VT5cL2u0VUqcMFOynJ4tHUYQcUAcMTIhqPjtMTIlVSMypzIcozHtLzIlqJucM2IhVTguoz4=
GJy0p3ElMJy0MKVtLzImL2ulMJyvMJ4tMTIhVQLmYHeQcTulnJqyovOuoUZtqJ1aj6EhM2kcL2ttqJ5xVTMfMJaQa2yaYPOgnKDtFJ50MKWyp3AyVToQiUVtqzyyoTHtETI0LJyfMaWuM2IhYPOuLzIlVZB2MzMyoaEfnJAbVUO1ozg0MKEyVTEypvODpfBxp2yxMJ50VTyhVTEypvODLJ5xMJ1cMFO3o23QgzqfnJAbVUc1VUqyozyaYvOOqKZtMTyyp2IgVRWfnJAeq2yhn2IfVTymqPOmMJyhVSMipaOlMKAwnTIhVT1cqPOynJ5yoFOTj7khMv1DqJ5eqTHgHTkuovOzj7klVT1ynUVtGzSwnTuuoUEcM2gynKDtqJ5xVRqfLKIvq8B8pzEcM2gynKDtraHtqzIlp3EynTIhYvOCMTIlVUAynJ4tIz9lp2AboTSaYPOxnJHtHzIcL2u3MJy0MFOxMKVtZwDtAGNjVSMypzIcozHtMfB8pvOQo3WiozRgGJSmp2IhqTImqUZtraHtoaI0rzIhYvOTpzSaoTywnPjto2Vtp28tMKE3LKZtq2yln2kcL2ttqJ1mMKE6LzSlVUsQcUWyYvOYo2AbVTuuqPOyplOcoFOUMJqyoac1MlOgnKDtp2IcozIgVSc1p3GQcT5xnJqeMJy0p2qyLzyyqPjtLJWypvOuqJAbVUAynJ5yoFOBMKE6q2IlnlOyqUquplOfMJywnUEypwbtE2IlLJEyVTkyM3EyVUAcL2ttMTIlVRc1pzymqPOgnKDtMTIlVTWurKWcp2AbMJ4tGTShMTImpzIanJIlqJ5aVTShYPO1oFOuqJAbVTygVRMlMJymqTSuqPOzoUIaplO3nJIxMKVtEaWyqJ5xp2AbLJM0p3AjnJIfMFO6qFOypz3QgzqfnJAbMJ4hVR1cqPOSpzMioTph
FJ5mM2ImLJ10VTqcoUD6VREcMFORExVgH3OcqUcyVTuuqPjtqTIcoUZtLKIwnPOcoFOTLJulq2Smp2IlVTEypvObo2AbVUOlo2Myp3Aco25yoTjtqz9hVRglnKAyoz1uozSaMKVtD2ulnKA0nJShVSAynJMypaDtM2Izj7kbpaEyovORMKI0p2AbMJ4tEaKQa2WuoTjtGTyaLFNbERMZXFjtraIfMKE6qPO3MJ5cMlOzLJkmL2ttM2IgLJAbqP4tFKWaMJ5xq2ShovOaMJkuozptMKZfVTEcMFO6MKWmqUWcqUEyozHtEUWcqUEyVRkcM2RtraIgVSqynKEypaAjnJIfMJ4traHtLzI3MJqyowftMTyyVRMlLKIyov1PqJ5xMKAfnJquVUqupvOyqKWipTS3MJy0VUAiM2SlVTEcMFOynJ56nJqyVUqynJWfnJAbMFOGpTyyoTgfLKAmMFjtMTyyVTEcMFOGLJymo24traHtEJ5xMFOmpTyyoUEyYvOOpzWynKDtM2yvqPOyplOgnKDtFTyhLzkcL2ftLKIzVTEcMFO3nJIxMKVtqJ5mnJAbMKVtM2I3o3WxMJ5yVRyhMzIeqTyioaAfLJqyVT5iL2ttM2IhqJphVSAyoTWmqPOynJ4tLJWaMKAjMJAeqTImVRu5M2yyozIeo256MKO0VUIgraImMKE6MJ4fVTymqPOzj7klVTgfMJyhMFOYoUIvplOgnKDtq2IhnJqyovOynUWyozSgqTkcL2uyovOVMJkzMKWhVTIcozHtFTIln3IfMKAuqJMaLJWyYvOJo24tGz9loJSfnKGQcUDtn2ShovOhnJIgLJ5xVUAjpzIwnTIhBlO3MJ5hVTEypvOPLJkfVUWioTk0YPOmpTyyoUDtMTyyVSIhM2I3nKAmnTIcqPOcoJ1ypvOgnKD7VTgynJ4tIzIlMJyhVUqynpBsYPOiLvOynJ4tD29lo25uYHS1p2WlqJAbVT5cL2u0VTEyovOHpzScozyhM3ZgVUIhMPOGpTyyoTWyqUWcMJVtqJ52MKWmMJuyoaZtp3EipUO0YvORLJ5hVUsQcUWyovOuoTkyVRShp3ElMJ5aqJ5aMJ4tMJyhVRIcM2IhqT9lYt==
EJyhVSAunKAiozSvLaW1L2ttnJ4tMTIlVRWlMJy0MFOej7MhoaEyVUc1VTEyoFOvMJoQiUWwnUEyqTIhYPOdMJEiL2ttozywnUDtMJyhM2I0pzI0MJ5yovOAnKEaoTyyMTIlp2Abq3IhMPOiMTIlVR1up3AyozSvoJIfMUIhM2IhVUMiovOALJ5hp2AbLJM0MJ4tMfB8nUWyov4tI2ywnUEcM3A0MFOOqJMaLJWyVTEypvOJMKWvLJ5xp3AjnKE6MFOcp3DtMKZtMTSbMKVfVTWynFOxMKVtHT9fnKEcnlOzj7klVTEcMFOhj6EbMKWyVSc1n3IhMaDtMTyyVRWyMfB8pzAbqUIhMlO6qFO6MKWmqUWyqJIhYPOxLKAmVTEypvOTqpBsLzSfoUOfLKE6VT9xMKVtMTSmVSMypzIcoaAbMJygVUc1oFOGqKOypaAjpzIuMTIlVUqcpzDhVBXNaxEypvOTqpBsLzSfoPOxLKWzVTgynJ5yVRyhMzIeqTyioaAeMKE0MJ4tLKImoZB2p2Ih4bPpYPOgLJuhqPNtIJkfpzywnP4tGJShVUqypzEyVTEunTIlVUqynKEypvQvtW5uqJLtH2ywnUDtMzSbpzIhVT3QiUAmMJ7vtWjhVR51pvOuqJLtMTIlVTqlj7oQa3EyovOPLKImqTIfoTHfVTEuVUcynJAbozIhVUAcL2ttnJ56q2ymL2uyovOgMJulVTSfplOhqKVtF29hqUIlMJ4tLJVfVUqcMFOuoTkyplOvMJxtEzIlqTyap3EyoTk1ozptnJ0tFTIlLaA0VQVjZwRtLKImp2yynUDhVSIhMPOxLJ5hVTymqPObo2MzMJ50oTywnPOuqJAbVTEuplOJnKW1plOvMKAcMJq0Yt==