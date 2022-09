Gewalt im Fußball: „Betrachten die Entwicklung mit Sorge“

Zur Person

Michael Gabriel (58) ist Diplom-Sportwissenschaftler, lebt in Dreieich und leitet seit 2006 die Fachstelle für die sozialpädagogische Fanarbeit in Deutschland und begleitet 71 lokale Fanprojekte. Der ehemalige Fußballer gewann in der B- und in der A-Jugend mit Eintracht Frankfurt die deutsche Meisterschaft, spielte in deren Amateurteam in der damals dritthöchsten Liga und nahm mit dem U 20-Junioren-Nationalteam Österreichs an der WM 1983 in Mexiko teil.