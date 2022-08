Gose schwimmt ins EM-Finale - Staffel mit Medaillenchancen

Schwimmt in Rom um eine Medaille über 800 Meter: Isabel Gose. (Bild: dpa) (Foto: Andreas Gora/dpa)

Rom - Freistilschwimmerin Isabel Gose hat zum Auftakt der Europameisterschaften in Rom souverän das Finale über 800 Meter erreicht und dort gute Medaillenchancen.

Die 20-Jährige schlug im Vorlauf nach 8:30,01 Minuten an und schwamm damit die zweitschnellste Zeit. In Leonie Beck erreichte eine weitere Deutsche den Endlauf an diesem Freitag.

Schon für die Abendsession am ersten Wettkampftag kann sich die deutsche Männer-Staffel über 4x200 Meter Freistil Medaillenhoffnungen machen. Lukas Märtens, Poul Zellmann, Henning Mühlleitner und Timo Sorgius schwammen eine Zeit von 7:14,27 Minuten und wurden damit Dritte der Vorläufe. Die Frauen-Staffel erreichte als Sechste ebenfalls den Endlauf am Donnerstag. Zuvor war Brustschwimmer Lucas Matzerath als Elfter in das Halbfinale auf der 100-Meter-Strecke eingezogen.

Als erster deutscher Sportler war Marius Zobel bei strahlendem Sonnenschein in die EM gestartet. Der Lagenschwimmer verpasste als 14. der Vorläufe über 400 Meter das Finale. Sonnele Öztürk kam über 200 Meter Rücken in die Runde der besten 16 Schwimmerinnen. „Es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Die Sonne macht schon was aus“, sagte die Berlinerin zu den besonderen Bedingungen im Freiluftbecken. „Normalerweise hat man den Blick zur Decke und eine gerade Linie, an der man sich orientieren kann. Das fehlt halt.“

