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Dienstag, 23.06.2020 - 15:52
4 min

Gut gelaufen: Worauf es beim Joggen ankommt

Joggen, um dem Lagerkoller zu entfliehen. Doch worauf kommt es an, wie trainiert man effektiv und warum ist das Laufen gesund? Experten der Uni Mainz klären auf.

Max Schirp: Volontär
Von Max Schirp
Volontär
Joggen lenkt ab, macht den Kopf frei und ist gesund - vor allem, wenn man ein paar Tipps beachtet. Foto: Max Schirp

Joggen lenkt ab, macht den Kopf frei und ist gesund - vor allem, wenn man ein paar Tipps beachtet. (Foto: Max Schirp)

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