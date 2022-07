Gutenberg-Marathon 2023 geplant

Der 21. Gutenberg Marathon soll am 7. Mai 2023 stattfinden. (Foto: Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

MAINZ - Im nächsten Jahr soll es wieder einen Gutenberg-Marathon geben – konkret am 7. Mai 2023. Ralf Peterhanwahr von der Pressestelle der Stadt Mainz bestätigte am Freitag, man befinde sich schon länger in Planungen für den Marathon, beobachte allerdings das Pandemiegeschehen weiter sehr genau. Eine endgültige Entscheidung, auch über die dann nötige Freischaltung der Meldelisten, solle daher erst im Herbst fallen.

„Wenn sich das gesellschaftliche Leben so weiterentwickelt, dass solche Ereignisse wieder stattfinden können, dann wird es einen Gutenberg-Marathon 2023 geben“, sagte Peterhanwahr im Gespräch mit dieser Zeitung am Freitag. Der Marathon hatte wegen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020, 2021 und diesem Jahr abgesagt werden müssen.