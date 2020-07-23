Donnerstag,
23.07.2020 - 12:14
1 min
Hessen: Lockerungen für Mannschaftssport ab 1. August
Nach Lage der Dinge darf dann auch wieder Fußball gespielt werden.
Von Stephan Neumann
Sportredakteur Wiesbaden
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