Sport

Sportmix

mehr aus Sportmix
plus
Donnerstag, 23.07.2020 - 12:14
1 min

Hessen: Lockerungen für Mannschaftssport ab 1. August

Nach Lage der Dinge darf dann auch wieder Fußball gespielt werden.

Stephan Neumann: Sportredakteur Wiesbaden
Von Stephan Neumann
Sportredakteur Wiesbaden
Der Spielbetrieb ruht weiterhin. Foto: dpa

Der Spielbetrieb ruht weiterhin. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I0ySH0WOERIBVP0tHTI0MKVtDzI1qTtfVRuyp3AyoaZtGJyhnKA0MKVtMTImVRyhozIlovO1ozDtMfB8pvOGpT9lqPjtq2ylMPOuoTkypvOJo3WuqKAmnJAbqPOhLJAbVUAynUVtrzIcqT5unPO3MJy0MKWyVRkiL2gypaIhM2IhVToQiUVtMTIhVSAjo3W0VUMypziQiT5xMJ4hVSqiopB2M2kcL2ttLzIlMJy0plOcoFOZLKIzMFOxMKZtET9hozIlp3EuM3ZhVREyoFOJMKWhMJugMJ4tozSwnPO3nKWxVTEcMFOPMKAwnUYQcT5eqJ5aVTS1MvO6MJuhVSOypaAiozIhYPOxnJHtH3OipaDtoJy0VRiQgaWjMKWeo250LJg0VTS1p8B8LzIhVUqypzEyovjtMzSfoTIhYwkvpvNiCt0XEKZtp2yynUDtLJkfMKZtMTShLJAbVTS1pljtMTSmplOuLvOxMJ0tZF4tDKIaqKA0VTyhVRuyp3AyovO3nJIxMKVtEaKQa2WuoTjtM2ImpTyyoUDtq2IlMTIhVTguoz4hVRoQiUVtMTIhVSMypzWuozDfVTEcMFOJMKWynJ5yYPOxnJHtIzIlLJ50q29lqTkcL2uyovjtMTyyVSElLJyhMKVtqJ5xVTEcMFOGpTyyoTIlVUsQcUWyVTEuplOynJ4tDzImL2ufqKAmYPOxMJ4tLJkfMFObMKWvMJyaMKAynT50VTuuLzIhYt==
Sportmix Region Ticker Ticker-mh Ticker-eo Ticker-bzlz Ticker-wkwt Ticker-ms
Kommentare
nach oben