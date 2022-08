Heute live: Empfang der DFB-Frauen am Frankfurter Römer

Spielerinnen der deutschen Mannschaft umarmen sich nach dem Abpfiff. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Die deutschen Fußballerinnen haben am Sonntag ihren neunten Triumph bei einer Europameisterschaft verpasst. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verlor das Endspiel gegen England im Londoner Wembley-Stadion ohne die verletzt fehlende Kapitänin Alexandra Popp mit 1:2 nach Verlängerung

Die Vize-Europameisterinnen werden am heutigen Montag in Frankfurt erwartet und gegen 16 Uhr am Frankfurter Römer empfangen. Wir übertragen den Empfang des Teams in einem Livestream. Nutzen Sie dafür den Play-Button, um den Livestream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich.

Verknüpfte Artikel