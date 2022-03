Hockey-Damen verlieren Match in Indien im Penaltyschießen

Die DHB-Auswahl hat ihr zweites Pro-League-Match in Indien verloren. (Symbolbild) (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / dpa)

Bhubaneswar/Indien - Deutschlands Hockey-Damen haben ihr zweites Pro-League-Spiel in Indien verloren.

Nach einem 1:1 (1:0) in der regulären Spielzeit zog die mit einem Perspektiv-Team angetretene DHB-Auswahl in Bhubaneswar im fälligen Penaltyschießen mit 0:3 gegen die Gastgeberinnen den Kürzeren. Während alle drei deutschen Schützinnen im Kalinga Hockey Stadium scheiterten, sicherten sich die heimstarken Inderinnen dank ihrer Treffsicherheit den Zusatzpunkt.

Am Vortag war dies an gleicher Stelle allerdings den DHB-Damen mit einem 2:1 (1:1, 1:1) im Penaltyschießen gelungen. Am Sonntag reichte das Tor von Felicia Wiedermann in der ersten Halbzeit nicht zum Sieg. Nach der Pause konnte die Inderinnen noch ausgleichen. Der neue Bundestrainer Valentin Altenburg war dennoch zufrieden. „Der jungen Mannschaft ist es an beiden Tagen gelungen, die Spiele sehr ausgeglichen zu gestalten“, meinte der Hamburger.

Die nächsten Damen-Spiele in der Weltliga finden in Deutschland statt. Am 22. und 23. März in Düsseldorf gegen Spanien, ehe es am 26. und 27. März in Mönchengladbach gegen die USA geht.

